‘Es algo heroico’: Dos personas reflexionan sobre el proceso de donación de órganos

El proceso de donación de órganos y el trasplante de los mismos en sustitución de otros enfermos o disfuncionales es frustrante, largo, complicado y caro.

Si no que se lo pregunten a Courtney Kaplan, quien supervisó la donación de seis de los órganos de su difunto hijo en 2017, y a Tyre Gray, quien recibió un riñón que le salvó la vida en 2012, cuando sus dos riñones estaban tan a punto de fallar que quizá solo le quedaran unos meses de vida.

Pero sus calvarios les inspiraron para unir fuerzas en Nevada Donor Network, una organización sin ánimo de lucro de Las Vegas que ayuda a las familias de donantes de órganos y tejidos y a los receptores que necesitan desesperadamente un trasplante, sobre todo para seguir con vida.

Kaplan, de 48 años, es voluntaria y conferenciante invitada, mientras que Gray, de 43 años y abogado, decidió dejar una lucrativa carrera para convertirse en director administrativo de la organización sin ánimo de lucro.

Kaplan recordó cuando ella y su hijo adolescente, Michael “Mikey” Sigler, fueron al Departamento de Vehículos de Nevada, en Las Vegas, para obtener para él la licencia para motocicleta, y él optó por ser donante de órganos, marcando todas las casillas, incluidas las de sus órganos principales, tejidos y ojos.

“Y, por supuesto, esperas no necesitarlo nunca, ¿verdad?”, dijo Kaplan. “Es algo heroico”.

Pero ese día llegó, el 17 de mayo de 2019, cuando ella arribó a la sala silenciosa del University Medical Center, esperando saber sobre el estado de su hijo, que estaba en cirugía por lesiones críticas después de que un automóvil golpeara su motocicleta, enviándolos a él y a su casco por los aires.

Michael Sigler murió ese mismo día a los 18 años, a pocos días de su graduación en Cimarron Memorial High School. Kaplan entregó a una enfermera la licencia de conducir de él, en la que constaba que era donante de órganos. El hospital se puso en contacto con la red de donantes.

‘Sé por lo que estás pasando’

Kaplan dijo que sus tribulaciones le ayudaron a mitigar el dolor que sentía por la repentina muerte de su hijo, y le sirvieron de base para su libro recién publicado, “Transplant Hope”.

“Acababa de entrar en esta tragedia”, dijo. “De inmediato, necesitaba que la gente supiera que yo estaba ahí. Lo había vivido. Sé por lo que estás pasando”.

El proceso de extracción de los órganos de su hijo duró unos cuatro días, ya que las enfermeras y los médicos “estaban en la habitación cada 20 minutos” haciendo pruebas exhaustivas en el cuerpo de su hijo “para asegurarse de que los órganos eran viables … que coincidían con la sangre y luego con los anticuerpos”, dijo.

“Hay tantas cosas en juego, porque, sí, es una segunda oportunidad de vivir, pero tampoco quieres equivocarte con su parte”, dijo Kaplan. “Así que al cuarto día supimos que Michael salvaría, en ese momento nos dijeron, siete vidas”.

A Michael le extirparon los dos pulmones, los dos riñones, el corazón, el páncreas y el hígado.

Un riñón fue a parar a una mujer de 25 años, el otro a un hombre de 40, el hígado a un hombre de 57, el corazón a un hombre de 18 y ambos pulmones a un hombre de 61, explicó.

Kaplan conoció al hombre, llamado Harold, que recibió los pulmones para salvar su capacidad respiratoria tras sufrir una fibrosis pulmonar –endurecimiento de los pulmones– que sería terminal sin un trasplante. Solo le quedaba un mes de vida.

“En realidad le habían llamado otras cinco veces para un trasplante, y todas ellas fracasaron hasta Mikey”, dijo. “Era perfectamente compatible. Anticuerpos de tamaño perfecto, todo coincidía”.

El momento agridulce la hizo sentirse orgullosa.

“¿Sabes cuán orgullosa? Así es la vida, encontrar un camino, y formar parte de ello por mucho que le eche de menos cada día”, dijo. “No cambiaría esta experiencia. No lo haría, no lo haría, no lo haría”.

Gracias a su trabajo con la red de donantes, Kaplan se enteró de que más de 100 mil personas en el país están en lista de espera para un trasplante, que cada 17 minutos se añade alguien a la lista y que cada ocho minutos muere alguien que espera un trasplante.

En Nevada, dijo, “tenemos más de 650 personas en la lista de trasplantes”.

Un dilema diferente

El estado también tiene otro dilema: Nevada no cuenta con un centro oficial de trasplantes. Ello significa que las personas que desean someterse a una operación de trasplante de órganos importantes deben hacerlo en otro lugar, como California, Utah o Arizona. La excepción son los riñones, que pueden ser trasplantados en el UMC, dijo.

“Así que si tienes un niño de tres años que necesita un corazón, tienes que salir del estado”, dijo.

El centro de donantes ha estado intentando no solo concienciar sobre esa necesidad, sino también recaudar fondos para los aproximadamente 35 millones de dólares necesarios para que una clínica u hospital local pueda realizar al menos 10 trasplantes gratuitos, explicó.

Solo entonces podrá el estado obtener la certificación del gobierno federal y recibir beneficios de Medicare por los costos de la cirugía, ya que la factura de un trasplante puede ascender a cerca de un millón de dólares si no la cubre el seguro médico.

“Así que esa es la misión a seguir” para la red de donantes, dijo.

Considerar la mortalidad

Gray recuerda que cuando tenía 23 años se sentía “invencible”, dijo. “Crees que puedes atravesar un muro”.

Acudió a un médico para una revisión física y más tarde recibió una llamada, cuando supuso que “era algún problema de facturación o algo así, ¿no?”

Le pidieron que hablara con un especialista por la sobreabundancia de proteínas en la orina, algo que no consideró grave.

“Pero poco sabía yo que las proteínas en la orina son un indicador de que los riñones no funcionan a su máxima capacidad”, dijo Gray. “Y así descubrí relativamente rápido que mis riñones estaban (funcionando) a un 60 por ciento”.

“Y me dejó boquiabierto que alguien me dijera: ‘Oye, es posible que en algún momento necesites un trasplante de riñón’”, añadió.

Según la National Kidney Foundation, “una de las principales funciones de los riñones es eliminar los productos de desecho y el exceso de líquido del organismo. Estos productos de desecho y el exceso de líquido se eliminan a través de la orina”.

Gray describió su forma de pensar como “el ciclo del dolor”, primero con la negación y un par de años después llegando a la aceptación cuando recibió la llamada de que tenía que ir a que le conectaran a una máquina de diálisis para ayudar al funcionamiento de sus riñones en declive, y que además necesitaría un trasplante.

Tuvo que plantearse su propia mortalidad a una edad temprana.

“Cuando eres veinteañero, no es algo en lo que pienses”, dijo. “Porque se convierte en realidad cuando te dicen: ‘Vale, estás en la lista [de necesitado de un donante]. Tenemos que encontrar a alguien. Te hace reflexionar: ¿cuánto me falta, cuánto tiempo tengo? Y creo que esa experiencia marcó toda mi vida”.

Gray decidió continuar con su vida, trabajando duro e ingresando en la Facultad de Derecho William S. Boyd de la UNLV. Mientras iba a clase, su función renal disminuyó drásticamente, de solo el 13 por ciento a un 6 por ciento que ponía en peligro su vida, mientras esperaba un trasplante.

Su vida corría peligro, sus días estaban contados. Se sentía fatigado por las impurezas de su organismo. “Podían haber sido tres, seis, nueve meses, simplemente no lo sabes, ¿verdad?”, dijo.

Un día de septiembre de 2012, mientras se dirigía a una clase de Derecho, recibió una llamada de que ese día había un riñón disponible. Se lo dijo al decano de la facultad. Gray se había resistido a contárselo a los demás para no sentirse vulnerable.

Con ganas de celebrarlo un poco, fue a una pizzería cercana, se comió una pizza y se bebió una cerveza. Luego fue al UMC esa misma tarde y, alrededor de las 10 p.m., ya estaba preparado y listo para el trasplante.

La operación en el UMC no incluyó la extirpación de sus dos riñones poco funcionales. Permanecieron allí porque no había indicios de enfermedad que pudiera extenderse a otras partes del cuerpo. Lo que hicieron los médicos fue añadir el riñón sano de un donante, lo que significaba que tenía tres riñones dentro, el bueno, todo lo que necesitaba para filtrar las impurezas de su cuerpo.

‘Fue un regalo’

Permaneció cuatro días en el UMC y se quedó en la ciudad con su madre, que había volado desde San Diego.

“Sentí más energía casi al instante”, dijo Gray. “Mi cuerpo volvía a sentirse como si fuera él mismo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Fue un regalo”.

Tuvo que esperar un periodo de recuperación de 90 días para ver si se producía una infección o si su cuerpo rechazaba el órgano extraño, y no fue así, gracias a los 20 medicamentos antirrechazo que tiene que tomar todos los días, incluso ahora.

La posibilidad de rechazo nunca desaparece, dijo.

En los años transcurridos desde que le salvaron la vida, fue padre, abogado, aprobó los exámenes del colegio de abogados de Nevada, California y Arizona, defendió casos en tribunales estatales y federales y fue nombrado primer hombre afroamericano presidente del grupo comercial Nevada Mining Association.

Tras el décimo aniversario de su trasplante, pensó en tomar otro rumbo.

“Quiero retribuir”, dijo a un ejecutivo de la red de donantes. “Quiero hacer más. Me llamó y me dijo: ‘Oye, estamos haciendo cosas interesantes, ¿te plantearías trabajar con nosotros? Y yo dije: ‘Claro’. Es una oportunidad única de poder retribuir algo y cambiar la vida de otras personas”.

“Un regalo de vida que alguien elige puede salvar hasta a ocho personas”, dijo. “¿Qué niños tan geniales y asombrosos hay aquí porque recibieron ese regalo? Para mí es una bendición. Y quiero decir, estoy agradecido”.

Para más información sobre la Nevada Donor Network, visita www.nvdonor.org.