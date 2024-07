Campamento de la UNLV trabaja para afrontar la escasez de enfermeras

En un aula del University Medical Center, unos maniquíes de reanimación cardiopulmonar yacían sobre las mesas mientras una docena de estudiantes de preparatoria se reunían a su alrededor. Algunos tomaron el desfibrilador externo automático, otros simularon llamar al 911 y unos pocos apoyaron los codos y empezaron a practicar la reanimación cardiopulmonar.

Esta experiencia de aprendizaje interactivo es solo una de las que participaron 35 estudiantes de preparatoria en el quinto campamento anual de enfermería de la UNLV, un campamento de verano de una semana para estudiantes interesados en el campo de la medicina.

Los estudiantes, con edades comprendidas entre 13 y 18 años, tuvieron su primer contacto con la medicina para salvar vidas a través de una serie de certificaciones y escucharon el clamor para ampliar la fuerza laboral de enfermería en Nevada, ya que el estado trabaja para encontrar miles de enfermeras para aliviar la escasez.

El lunes, los campistas obtuvieron su certificación Stop the Bleed después de aprender cómo aplicar presión a una herida sangrante, taponar una herida y aplicar correctamente un torniquete. También aprendieron a revisar los signos vitales.

La tensión arterial, la temperatura, la respiración y los latidos del corazón formaron parte de la demostración de constantes vitales, que fue la parte favorita de Natalie Caspelan del campamento de enfermería.

“Creo que es una de las partes más divertidas de hacer. Es muy interesante escuchar los latidos del corazón de la gente”, dijo.

Caspelan, una joven de 17 años que cursa el último año en la Somerset Academy Losee Campus, decidió que quería dedicarse a la enfermería después de que su hermano pequeño ingresara en la UCIN con COVID-19. Las enfermeras que atendieron a su hermano en la UCIN lo ayudaron a salir adelante.

Como la mayor de cuatro hermanos, dijo que fue difícil ver a uno de sus hermanos menores ser intubado y entrar en coma.

“Mi madre entró en una depresión muy fuerte. Todos la sufrimos. Era difícil comer -vivir- sin que mi hermano pequeño se riera”, dijo Caspelan. “La mayor ayuda fueron, por supuesto, las enfermeras”.

La miembro más joven del campamento, Kellie Chung, de 13 años, fue educada para interesarse por el funcionamiento del cuerpo humano, dijo. Su padre se ocupa de “enfermedades misteriosas” personales, y su investigación sobre sus dolencias, hasta ahora sin cura, despertó su amor por la anatomía y la ciencia.

“Ha aprendido mucho sobre medicina y anatomía a través de su propia investigación, y me ha traído con él”, afirma Chung.

Chung no está segura de qué tipo de profesión médica quiere seguir. Cuando era más joven, pensó en la cirugía, pero decidió que abrir a la gente no era lo suyo. Ahora está pensando en la enfermería pediátrica, pero aún no está segura de que la enfermería sea su carrera, dice.

“Solo me gusta ver a los niños”, dice Chung, una estudiante de primer año en ascenso. “Ni siquiera estoy segura de si quiero dedicarme al cien por cien a la enfermería, ya que aún me quedan muchos años de estudios”.

Margaret Trnka, de 57 años, coordinadora del campamento, es enfermera desde 1997, pero hace poco volvió a los estudios para obtener un doctorado en educación, con especialización en educación de enfermería. Trnka trabaja específicamente con estudiantes de pre-enfermería en UNLV, dijo.

Momentos luminosos

Trnka ha trabajado en el campamento desde su creación, pero este es el primer año que asume el papel de directora.

“Me gusta esa novedad, esa luz que se enciende cuando aprenden algo nuevo. Me gusta captarlos cuando empiezan a hacerse a la idea de ser enfermeros”, afirma Trnka.

El campamento cuenta con 70 alumnos a lo largo de dos semanas. En sus respectivas semanas, los campistas aprenderán a detener la hemorragia, revisar los signos vitales, se presentarán a reanimación cardiopulmonar, suturarán y recibirán asesoramiento sobre las solicitudes de ingreso en las escuelas de enfermería.

La UNLV admite cada año a 312 estudiantes en su programa de enfermería, pero sigue habiendo déficit de enfermeras en todos los hospitales del valle, dijo.

“Necesitamos enfermeras desesperadamente en el valle de Las Vegas, así que, si podemos animar a 10 de las 35 para perseguir realmente ese objetivo y ser enfermeras aquí en el futuro”, dijo. “El estado de la enfermería en el valle de Las Vegas es más o menos el mismo que en todo el país, en el sentido de que tenemos escasez de enfermeras”.

Llenar el vacío

La legislación reciente trató de llenar los vacíos de la escasez de enfermería en Nevada. En un llamado a la acción de diciembre de 2022 por el Centro de Investigación de Fuerza Laboral de Salud de Nevada, el centro estimó que el estado necesita más de cuatro mil enfermeras registradas “simplemente para cumplir con el promedio nacional de población a RN”.

El llamado a la acción continuó explicando la política que sería necesaria para cerrar esa brecha. En 2023, el proyecto de ley 375 del Senado de Nevada se aprobó por unanimidad. El proyecto de ley asignaba 20 millones de dólares a programas de enfermería de grado y posgrado en el estado durante los años fiscales 2023 y 2024.

A escala nacional, la senadora federal Jacky Rosen, demócrata por Nevada, presentó en septiembre de 2023 la ley Capacitar a más enfermeras, que fue aprobada en el Senado Federal en enero.

Amy Runge, de 50 años, es directora de enfermería clínica en el University Medical Center de Las Vegas. Dirige al personal que impartió las demostraciones del martes en el UMC y reconoce la necesidad de mostrar a los jóvenes estudiantes interesados en la enfermería cómo es, dijo.

“La enfermería en general siempre está buscando sangre nueva, y necesitamos enfermeras desesperadamente”, dijo. “Hay que captarlos y mostrárselos: Esto es la enfermería. Así es un hospital. Aquí está nuestro nivel uno de traumatología. Esto es. Estás en el mejor centro de Nevada y vamos a enseñarte cómo es”.

El UMC colabora con el campamento de enfermería de la UNLV desde sus inicios. Cree que la flexibilidad que ofrece la enfermería es un gran argumento de venta para los jóvenes estudiantes que aún no están seguros. Las enfermeras pueden cambiar de profesión más adelante, como hizo Runge.

“Lo bueno de la enfermería es que puedes dedicarte a muchas áreas diferentes”, afirma. “Da miedo pensar: ‘Tengo 17 años. Estoy decidiendo qué quiero hacer el resto de mi vida’. Con la enfermería, estás decidiendo ‘quiero ser enfermera’, pero el futuro es todo tuyo para la enfermería”.