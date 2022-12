diciembre 1, 2022 - 9:30 am

(Getty Images)

A medida que las unidades pediátricas de los hospitales se enfrentan a la saturación y crisis de personal, la Asociación de Hospitales de Nevada ha llamado a la oficina del gobernador para ayudar a ampliar los servicios para niños.

Las tasas de ocupación de las camas pediátricas con licencia superan el 100 por ciento tanto en las salas de niños como en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, dijo la asociación el miércoles. Durante semanas, las unidades pediátricas de Nevada se han visto muy afectadas por las infecciones respiratorias, incluido el VRS (virus sincitial respiratorio), que afecta tanto a los niños pequeños como a adultos mayores.

“Los niveles normales de servicio están interrumpidos y, actualmente, no se dispone de una solución inmediata”, dijo la asociación de hospitales en un reporte semanal. “Nevada no es única en esta situación, lo que dificulta el traslado de pacientes a los estados vecinos, ya que no hay camas en esos hospitales”.

La asociación dijo que está trabajando con la oficina del gobernador Steve Sisolak para resolver el problema. Ha solicitado autorización para que los hospitales superen la capacidad autorizada en las unidades neonatales y pediátricas. También ha solicitado la condonación de ciertos requisitos de licencia para las enfermeras y el personal de cuidados respiratorios “para que los hospitales puedan dotar de personal de forma segura las áreas ampliadas”.

Nevada es uno de los pocos estados que no aceptan licencias de enfermería de otros estados.

El gobernador puede emitir una orden ejecutiva que permita al personal con licencia en otros estados trabajar en Nevada, como se hizo anteriormente en la pandemia, dijo Jeanne Corbit, representante de la asociación de hospitales, en un correo electrónico. La Oficina de Calidad y Cumplimiento de la Atención a la Salud, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada, tiene autoridad para aumentar la capacidad de las licencias.

Meghin Delaney, director de comunicaciones del gobernador, dijo que la oficina del gobernador está trabajando estrechamente con la agencia estatal de salud y servicios humanos en la solicitud de la asociación.

Mientras tanto, los hospitales están reteniendo a los pacientes en los servicios de urgencias hasta que haya una cama disponible, obligando a hacer tiempo extra e implementando planes de emergencia, dijo la asociación.

La dotación de personal se encuentra en niveles de crisis, ya que la demanda de enfermeras con formación pediátrica está aumentando, según la asociación. “El tiempo extra previsto para la terapia respiratoria y las enfermeras pediátricas puede aumentar el agotamiento de estos empleados críticos en los próximos meses”, dijo.

Los representantes de los hospitales de Corporación de Hospital Corporation of America (HCA) en el sur de Nevada y de University Medical Center confirmaron que siguen atendiendo a un elevado número de pacientes pediátricos con VRS y otros virus respiratorios.

La exención de los requisitos de licencia permitiría a los hospitales contratar personal de apoyo itinerante con mayor facilidad, dijo Antonio Castelan, representante de los hospitales locales de HCA, incluidos Sunrise, MountainView y Southern Hills.

“En este momento, no necesitamos el apoyo adicional”, dijo.

Aunque las hospitalizaciones por COVID-19 e influenza están aumentando, sigue habiendo una capacidad adecuada en las unidades hospitalarias que tratan a los adultos. Las tasas de ocupación general de los hospitales son del 71 por ciento, y del 77 por ciento en las UCI, lo que, según la asociación, significa que hay capacidad suficiente para tratar cualquier aumento de pacientes adultos.