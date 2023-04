¿Puede propagarse este hongo mortal fuera de un entorno médico?

Esta foto sin fecha facilitada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestra una cepa de Candida auris cultivada en una placa de Petri en un laboratorio de los CDC. En un artículo de los CDC publicado por la revista Annals of Internal Medicine el lunes 20 de marzo de 2023, los casos de este peligroso hongo en Estados Unidos se triplicaron en solo tres años, y más de la mitad de los estados ya lo han reportado. (Shawn Lockhart/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades vía AP, Archivo)

Mark Pandori, director del Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno. (UNR)

Una pequeña cantidad de evidencia sugiere que Candida auris – un hongo potencialmente mortal que causa brotes en hospitales y centros de enfermería del sur de Nevada – se está extendiendo fuera de los entornos médicos, dijeron las autoridades de salud.

“No hay casos de C. auris que puedan proporcionar pruebas convincentes de propagación en la comunidad en este momento”, dijo Mark Pandori, director del Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno (UNR), en un correo electrónico el miércoles.

Se han identificado cinco casos que sugieren que la transmisión puede haber ocurrido fuera de un entorno médico, pero las pruebas siguen siendo débiles y se necesitan más estudios, dijo. Más de 1,200 casos en total se han identificado en el sur de Nevada desde agosto de 2021.

El hongo resistente a los medicamentos puede causar una infección invasiva -en el torrente sanguíneo, el corazón o el cerebro- que es mortal en uno de cada tres casos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los síntomas más comunes de una infección invasiva son fiebre y escalofríos que no mejoran tras el tratamiento antibiótico de una presunta infección bacteriana. Se sabe que el hongo se propaga en hospitales y centros de cuidados a largo plazo a partir de superficies -como una barandilla de cama o una pieza de equipo médico- en las que puede sobrevivir durante largos periodos de tiempo.

Las personas también pueden ser colonizadas por el hongo, lo que significa que habita en los pliegues de su piel, invisible a los ojos, sin hacerlos enfermar.

Se necesitan más estudios

La primavera pasada, en respuesta a los brotes en el sur de Nevada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada, junto con los CDC ampliaron las pruebas para el hongo. Algunas instalaciones están probando los pacientes de mayor riesgo, tales como aquellos con ciertas infecciones o heridas, a la admisión.

Hay casos de pacientes examinados en una unidad de quemados que han dado positivo en las pruebas de C. auris a pesar de no tener antecedentes recientes de hospitalización, lo que sugiere que podrían haber estado expuestos fuera de un entorno médico, dijo Andrew Gorzalski, supervisor molecular del laboratorio estatal.

Pandori describió las pruebas actuales de propagación comunitaria como “preocupantes, pero no como prueba”.

“Es importante que analicemos más detenidamente si está ocurriendo o no la propagación comunitaria”, afirmó.

El jefe de la rama de enfermedades fúngicas de los CDC estuvo de acuerdo.

“Todavía no tenemos claro si la propagación comunitaria es un problema, y merece un estudio más profundo”, dijo el doctor Tom Chiller, jefe de la rama de enfermedades micóticas de la agencia.

“Dicho esto, sabemos que se trata de un patógeno que coloniza a las personas enfermas en entornos médicos y que no parece colonizar fácilmente a las personas sanas, pero esto aún debe confirmarse”, señaló Chiller en un correo electrónico.

Las clínicas no están obligadas a reportar los casos

Los datos de los CDC muestran que, en 2022, Nevada reportó 384 infecciones invasivas por C. auris, también denominadas casos clínicos. Hubo 2,377 casos clínicos totales reportados en todo Estados Unidos en al menos 27 estados y el Distrito de Columbia.

Nevada reportó el mayor número de casos clínicos en el país, a pesar de que es uno de los 28 estados que no requieren que las instalaciones reporten el nuevo patógeno.

“Nevada está trabajando actualmente en el proceso de añadir C. auris a la lista de enfermedades de notificación obligatoria”, declaró por correo electrónico Shannon Litz, representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada. Mientras tanto, existe un “buen cumplimiento” por parte de los centros de las recomendaciones del gobierno para reportar los casos, dijo.

Antes de los brotes que comenzaron en el sur de Nevada en agosto de 2021, solo se había identificado un caso en el estado, en el norte de Nevada en 2019, según el laboratorio estatal.

Hasta el 24 de marzo, se habían identificado 723 casos de colonización y 527 casos clínicos en el estado en al menos 35 hospitales generales de atención aguda, hospitales de atención a largo plazo y centros de enfermería especializada, según el departamento de salud del estado.

Búsqueda activa

Uno de los factores por los que Nevada ha reportado un elevado número de casos es que los está buscando diligentemente, según las autoridades de salud del estado.

“A través de la respuesta coordinada con los CDC, se han ampliado las pruebas y el estado sigue trabajando con las instalaciones para llevar a cabo exámenes de detección de C. auris”, dijo Litz. “Esta mayor identificación ayuda a las instalaciones y a la infraestructura de salud pública del estado a gestionar y responder a los casos”.

Muchos otros estados, dijo, no realizan pruebas a los pacientes que no presentan síntomas.

Lawrence Muscarella, autoridad en enfermedades infecciosas, dijo que no está convencido de que Nevada tuviera necesariamente el mayor número de casos el año pasado. Los datos actuales de los CDC sobre C. auris no han sido auditados y validados en su totalidad, dijo, y podrían ser incompletos o inexactos.

Además, los métodos usados por los centros de atención a la salud para detectar los casos no se han estandarizado entre los estados o incluso dentro de un mismo estado, dijo Muscarella, que dirige una empresa de consultoría de Pensilvania centrada en la seguridad de la atención a la salud.

En consecuencia, “el hecho de que Nevada haya reportado el mayor número de casos clínicos contabilizados el año pasado no significa necesariamente que Nevada haya tenido el mayor número de casos clínicos reales en comparación con los demás estados, ni que su atención a la salud sea peor en comparación con otros estados”, señaló en un correo electrónico.

Muscarella dijo que el número de muertes asociadas con el hongo sería una mejor métrica para medir el impacto de C. auris que el número de casos.

Las muertes asociadas a Candida auris no se reportan a los CDC y no existe una base de datos nacional que recolecte esa información, dijo Katia Martínez, representante de los CDC, en un correo electrónico.

Ha habido 103 muertes en Nevada en pacientes con Candida auris, dijo Litz. Funcionarios estatales han dicho que muchos de los que murieron tenían problemas de salud subyacentes y que no se puede determinar si C. auris fue la causa de la muerte.

En cambio, las muertes de pacientes con COVID-19 que tenían problemas de salud subyacentes fueron contabilizadas como muertes por COVID-19 por el gobierno federal. No adoptar el mismo enfoque con C. auris, dijo Muscarella, “podría socavar los esfuerzos de los CDC para asesorar al público sobre los peligros de este hongo” y los esfuerzos para obtener financiación para combatir la enfermedad.