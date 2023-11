Los casos de la ‘superbacteria’ por hongo alcanzan su nivel más alto en Nevada

Esta foto muestra una cepa de Candida auris cultivada en una placa de Petri en un laboratorio de los CDC. (Shawn Lockhart/CDC vía AP)

Seis meses después de que la delegación del Congreso de Nevada pidiera un mejor plan para combatir la “superbacteria” Candida auris, el número de nuevos casos en el sur del estado ha aumentado a niveles récord.

En octubre, hubo 57 nuevos casos clínicos de este hongo resistente a los medicamentos y potencialmente letal que puede invadir el torrente sanguíneo, el cerebro, el corazón u otros órganos de una persona, según datos de la División de Salud Mental de Nevada. En el mismo mes, se reportaron 123 casos de colonización en los que los individuos suelen tener el hongo en los pliegues de la piel, invisible a los ojos, y sin embargo no están enfermos. Esas personas aún pueden transmitir el patógeno.

El hongo puede propagarse de persona a persona y también a partir de superficies y equipos contaminados, y la transmisión se produce con mayor frecuencia en entornos sanitarios. Según las autoridades de salud, los pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados o tienen un catéter venoso central u otras filas o tubos en el cuerpo son los que corren mayor riesgo de infección. Las personas sanas no suelen desarrollar una infección invasiva.

Desde agosto de 2021, cuando se reportaron los primeros casos locales, ha habido casi 2,300 casos totales en el sur de Nevada – 904 casos clínicos y 1,369 colonizaciones – en 42 hospitales de cuidados agudos, hospitales de cuidados a largo plazo y centros de enfermería especializada, según los datos.

Dawn Cribb, representante de la división, escribió en un correo electrónico: “Los datos sugieren que es probable que este aumento se deba a la intensificación de los esfuerzos de detección”.

Aunque el número de casos clínicos solo aumentó ligeramente con respecto a los meses anteriores, los casos de colonización -que se detectan mediante el cribado de personas sin síntomas- aumentaron significativamente. Cribb dijo que no disponía de cifras sobre el aumento del cribado.

Peores brotes en Estados Unidos

El año pasado, el sur de Nevada experimentó los peores brotes de C. auris en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En 2022, Nevada reportó 384 de los 2,377 casos clínicos del país.

En la primavera del año pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada alertó a los proveedores de atención médica sobre los brotes, como se reportó por primera vez en el Review-Journal.

En abril de este año, toda la delegación del Congreso de Nevada firmó una carta dirigida al director de los CDC en la que se pedía a la agencia federal de salud pública que “proporcione rápidamente los recursos necesarios a los profesionales de la salud pública y a los proveedores de atención a la salud de Nevada que se encuentran en primera línea de este brote”.

La delegación pidió a los CDC que colaboraran con los funcionarios estatales para elaborar un plan integral y proporcionar recursos adicionales.

Desde este llamado a la acción, no se ha desarrollado ningún plan formal, según Cribb. Sin embargo, el programa estatal de infecciones adquiridas en la atención a la salud sigue colaborando estrechamente con los CDC a través de llamados mensuales, dijo.

En agosto, los CDC impartieron capacitación in situ al personal del programa y se presentaron en dos centros para realizar evaluaciones de control de infecciones “con el fin de poner en práctica la capacitación”, explicó Katia Martínez, representante de los CDC, en un mensaje de correo electrónico.

En una carta de mayo en respuesta a la solicitud de la delegación, la entonces directora de los CDC Rochelle Wallensky escribió que la agencia federal proporciona apoyo anual al programa de infecciones adquiridas en la asistencia de salud del estado, incluyendo 520 mil dólares en financiación básica en el año fiscal 2022 y un adicional de 20 mil dólares para apoyar los programas de prevención de enfermedades fúngicas.

El departamento de salud de Nevada recibió casi 6.8 millones de dólares en fondos suplementarios de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense en el mismo año “para apoyar este trabajo crítico”, escribió Wallensky. El dinero financió medidas de prevención y detección, incluida la ampliación de la capacidad de los laboratorios.

El cribado de los pacientes de alto riesgo lo realizan de forma voluntaria los hospitales y centros, y las autoridades de salud pública afirman que los niveles de cribado varían mucho de un centro a otro.

Antes de admitir a los pacientes, el Sunrise Hospital and Medical Center examina a las personas de alto riesgo de contraer C. auris, incluidas las que viven en la calle, las que tienen heridas y las trasladadas desde otros hospitales y centros de cuidados a largo plazo, según el doctor Steven Merta, director médico del hospital. El primer grupo de casos en niños en Estados Unidos se detectó en el hospital el año pasado.

Cuando el cribado, que consiste en frotar la piel con un hisopo, detecta a un individuo colonizado, se mantiene al paciente en aislamiento y se usa tecnología de desinfección avanzada, en la que se dispersa peróxido de hidrógeno seco por el aire para desinfectar el ambiente, explicó Merta.

Merta dijo que no le sorprendía que Sunrise hubiera reportado el mayor número de casos, teniendo en cuenta que realiza un cribado activo de los pacientes y que es el mayor centro de cuidados intensivos del estado.

Las autoridades afirman que es poco probable erradicar el hongo en los lugares donde se ha arraigado.

Se puede controlar y aprender a mitigar el riesgo para las personas más vulnerables”, afirma David Perlin, director científico del Centro para el Descubrimiento y la Innovación y profesor de la Facultad de Medicina Hackensack Meridian.

Perlin dijo que no le sorprendía el creciente número de nuevos casos en el sur de Nevada, que sigue un patrón observado en brotes anteriores en Nueva Jersey, Nueva York e Illinois. Pero dice que el aumento indica la necesidad de más pruebas de detección, incluso en lugares fuera de los hospitales, como centros de diálisis y residencias de ancianos.

Según los CDC, más de una de cada tres personas que desarrollan una infección invasiva muere. Muchas de estas personas padecen otras enfermedades graves. Los síntomas más comunes de una infección invasiva son fiebre y escalofríos que no mejoran tras el tratamiento antibiótico de una presunta infección bacteriana. C. auris es cada vez más resistente a los medicamentos antifúngicos que se usan para tratarla.

Un representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada declaró a principios de este año que, hasta finales de marzo, se habían producido 103 muertes de pacientes con Candida auris en el sur de Nevada.

Sin embargo, Cribb dijo que su división ya no reporta el número de muertes. “Es extremadamente difícil determinar si las muertes entre estos pacientes son atribuibles solo a C. auris y no debido a una condición preexistente”, escribió. “Además, no existe una definición nacional de caso para una muerte causada por C. auris”.