Guía para afrontar la temporada de influenza

diciembre 8, 2022 - 8:30 am

Si contrajiste influenza, es posible que te preguntes qué opciones tienes a tu disposición: cómo tratar la influenza para una pronta recuperación. (Wes Rand/Las Vegas Review-Journal)

La vitamina C tiene cierto "poder preventivo", según Harvard Health, y nuestro organismo la usa para reforzar la salud inmunitaria. (Getty Images)

Añadir miel a una taza de té o agua caliente puede ayudar a aliviar los síntomas de la influenza, como el dolor de garganta y la tos. (Getty Images)

Los antivirales como Tamiflu pueden aliviar los síntomas de la influenza y acortar la duración de la enfermedad, pero deben tomarse lo antes posible tras los primeros síntomas. (AP Photo/Michael Probst)

Cada otoño, como reloj, los expertos en salud empiezan a hablar de lo importante que es vacunarse contra la influenza. Y cada año, algunas personas dicen que la influenza no es tan mala… hasta que la contraen.

Cada año, la influenza causa hasta 45 millones de enfermedades en Estados Unidos, entre 140 mil y 810 mil hospitalizaciones y hasta 61 mil muertes.

Si contrajiste influenza, es posible que te preguntes qué opciones tienes a tu disposición. ¿Cómo tratar la influenza para una pronta recuperación?

¿Qué es la influenza?

La influenza es un virus respiratorio grave que puede causar complicaciones graves como neumonía y sepsis. Aunque muchas personas con malestar estomacal pueden decir que tienen una “influenza estomacal”, no existe tal cosa porque la influenza es una infección vírica que afecta a las vías respiratorias, no al intestino.

Hay varios tipos de virus de la influenza, y cada tipo tiene subtipos. La influenza estacional está causada por un virus diferente cada año, que circula por el mundo durante los meses más fríos del invierno. La temporada de influenza, desde finales de otoño hasta mediados de primavera, está causada por la influenza estacional, pero es posible contraer la influenza en cualquier época del año.

El virus de la influenza se propaga de forma muy parecida al virus del resfriado. Si alguien con influenza estornuda o tose, o incluso habla, se esparcen pequeñas gotitas en el aire. Si está lo suficientemente cerca, puede inhalarlas por la boca o la nariz y contaminarse con el virus de la influenza. El virus de la influenza también puede permanecer en las superficies. Así, si alguien con influenza se toca la boca o la nariz, o tose o estornuda en la mano, y luego toca un objeto como un teléfono o un interruptor de la luz, deja el virus en la superficie. Cuando pasas por allí y tocas el mismo objeto, el virus puede adherirse a tu piel. Si te lavas las manos enseguida, no te pasará nada, pero si te tocas la nariz, la boca o los ojos antes de lavarte las manos, podrías transmitir el virus y enfermarte.

Síntomas de la influenza

Algunos síntomas de la influenza son similares a los del resfriado, como la tos o el dolor de garganta, pero otros no. “Los síntomas de la influenza incluyen fiebre, fatiga, tos, dolores corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta y congestión nasal”, dice el doctor Corey Fisher, médico de medicina familiar de Cleveland Clinic. “Suelen aparecer muy de repente”. Los vómitos y la diarrea no son comunes entre los adultos que tienen influenza.

Para algunos, los síntomas son ligeros y solo se sienten mal durante unos días. Pero otros pueden tener síntomas graves.

Los síntomas de la influenza en los niños son prácticamente los mismos que en los adultos, aunque pueden presentar náuseas, vómitos y diarrea.

Coronavirus vs. influenza

Los síntomas del COVID-19 -causado por el nuevo coronavirus- y los de la influenza son muy similares al principio. La principal diferencia es que los síntomas de COVID-19 pueden ser más graves. El COVID-19 tiene un síntoma adicional que no afecta a todo el mundo, pero es bastante notable: Pierden el sentido del gusto y del olfato.

Cómo tratar la influenza

La influenza no tiene cura. La mayoría de los tratamientos tratan los síntomas, ayudándote a pasar el día y la noche más cómodamente. Algunas personas que usan tratamientos caseros creen que pueden ayudar a reforzar su sistema inmune.

Remedios caseros

La influenza existe desde hace siglos y, a lo largo de los años, las personas han encontrado remedios caseros que creen que les ayudan a tratar la infección. Según el doctor Philip Junglas, internista de la Cleveland Clinic, lo más eficaz e importante es la hidratación (beber mucho líquido) y el reposo. Fisher dice que la “tintura del tiempo” es lo que hace la diferencia.

Pero he aquí algunos remedios caseros comunes contra la influenza:

Caldo de pollo: Sí, de verdad, el caldo de pollo es un viejo conocido cuando se trata de tratar la influenza a través de la comida. En primer lugar, el caldo es hidratante, por lo que, si no te dan ganas beber muchos líquidos, puedes tomar un sorbo de caldo de pollo y obtener algo de líquido de esa manera. Además, el calor del caldo puede ayudar a abrir y despejar las fosas nasales, por lo que te sentirás menos congestionado, y dependiendo de los ingredientes, el caldo puede proporcionarle a tu cuerpo la nutrición, electrolitos, proteínas y carbohidratos que tanto necesita.

Miel: Añadir miel a una taza de té o agua caliente puede ayudar a aliviar los síntomas de la influenza, como el dolor de garganta y la tos. Pero no le des miel a un niño menor de un año porque existe el riesgo de botulismo infantil, un tipo de intoxicación alimentaria.

Gárgaras de agua salada: Añadir media cucharadita de sal al agua tibia y hacer gárgaras puede aliviar el dolor de garganta.

Baños calientes y con vapor (o una tienda de campaña con vapor): Un baño de agua caliente produce vapor que puede ayudar a despejar la congestión nasal. También puedes verter agua hirviendo en un cuenco e inclinarte sobre él para respirar el vapor. Si te cubres la cabeza con una manta, crearás una especie de tienda de campaña que contendrá el vapor.

Irrigación nasal: Los aerosoles nasales y los sistemas de irrigación pueden ayudarte a despejar la congestión nasal y los senos paranasales, pero es importante seguir las instrucciones del producto.

Vitamina C: La vitamina C tiene cierto “poder preventivo”, según Harvard Health, y nuestro organismo la usa para reforzar la salud inmunitaria. Los cítricos son una excelente fuente de vitamina C, y puedes añadir más a tu dieta bebiendo zumo de naranja.

Suplementos: Aunque no se ha demostrado científicamente, muchas personas creen en el poder de los suplementos para reforzar su sistema inmunitario, aliviar los síntomas y acelerar la curación. Entre los suplementos se incluyen la baya del saúco, la vitamina C, la equinácea e incluso el ajo.

¿Y los antigripales de venta libre?

Si entras a cualquier farmacia, verás estanterías llenas de medicamentos sin receta para el resfriado y la influenza. No se trata de curar la influenza, sino de tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas que te hacen sentir tan mal.

“Los medicamentos de venta libre están pensados para tratar los síntomas de la influenza y pueden incluir ibuprofeno o paracetamol para la fiebre/dolor de cabeza/garganta/dolor de cuerpo, suero nasal para la congestión nasal, guaifenesina para la congestión y dextrometorfano para la tos”, explica Fisher. Pero, añade, “los pacientes deben consultar con su (médico de atención primaria) antes de tomar cualquier medicamento de venta libre o suplementos para los síntomas de la influenza.”

Junglas dice que no hay “buenos” tratamientos de venta libre contra la influenza. “Hay muchos estudios sobre los medicamentos (como la guaifenesina, el dextrometorfano y otros). Los estudios han demostrado que, cuando se usan según las indicaciones, rara vez le hacen daño a alguien”, afirma. “Por desgracia, estos estudios también muestran una eficacia mínima o nula. Sin embargo, como hay poco riesgo de daño, y la tos puede ser una gran molestia, muchas personas probarán uno o más de estos (a menudo producidos en un producto “combinado” con exageradas afirmaciones de alivio de los síntomas en la etiqueta)”.

Si eliges un producto de venta libre, asegúrate de leer la etiqueta para no duplicar la dosis de ninguno de los ingredientes. Muchos de los productos contienen ibuprofeno o paracetamol, lo que significa que no debes tomarlos por separado para tratar el dolor de cabeza o las molestias. Además, si tomas algún medicamento con receta o incluso si padeces alguna enfermedad que no requiera fármacos, habla con tu farmacéutico para asegurarte de que el producto es seguro para ti.

¿Y los medicamentos con receta?

Aunque no existe ningún medicamento recetado contra la influenza que pueda curarle de la infección respiratoria, hay algunos que pueden ayudarle a acortar la duración de la enfermedad. También pueden hacer que los síntomas sean menos graves.

Estos fármacos, llamados antivirales, deben tomarse lo antes posible tras la aparición de los primeros síntomas de influenza. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los antivirales “pueden aliviar la fiebre y los síntomas de la influenza y acortar la duración de la enfermedad en aproximadamente un día. También pueden reducir el riesgo de complicaciones como infecciones de oído en niños, complicaciones respiratorias que requieran antibióticos y hospitalización en adultos”.

Estos medicamentos podrían tener un papel más importante entre las personas con alto riesgo de complicaciones, como neumonía, a causa de la influenza. Entre ellas se encuentran las personas con enfermedades pulmonares, neurológicas, hematológicas y cardíacas.

También pueden ayudar a las personas con influenza que han estado tan enfermas que han tenido que ser hospitalizadas.

El fármaco del que la mayoría de la gente ha oído hablar es Tamiflu (nombre genérico: fosfato de oseltamivir), pero también hay otros, como Relenza (zanamivir), Rapivab (peramivir) y Xofluza (baloxavir marboxil).

¿Cuánto dura la influenza?

La enfermedad inicial de la influenza puede durar hasta una semana, aunque algunos síntomas, como la fatiga o la tos, pueden durar mucho más. Las personas que se han vacunado contra la influenza pueden enfermarse, pero generalmente los síntomas no son tan graves y la enfermedad no dura tanto.

¿Te preguntas durante cuánto tiempo puedes contagiar la influenza? Según los CDC, las personas pueden contagiar el virus incluso un día antes de saber que están enfermas, antes de que comiencen los síntomas. Una vez que se sabes que estás enfermo, se puede contagiar durante una semana, o más si el sistema inmunitario está debilitado.

¿Debo vacunarme contra la influenza?

La respuesta general es sí, pero depende de tu estado de salud y de lo que te recomiende tu médico.

Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de seis meses -especialmente las que corren un alto riesgo de complicaciones- se vacunen contra la influenza, incluso las embarazadas. Las personas con alto riesgo de complicaciones son, entre otras, las mayores de 65 años, las que padecen enfermedades crónicas y las que tienen un sistema inmunitario debilitado.

En general, las personas alérgicas a alguno de los ingredientes de la vacuna no deben recibirla. Las personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré deben hablar con su médico antes de vacunarse.

Es posible que hayas escuchado cosas sobre las vacunas contra la influenza en relación con el COVID-19. Aunque ambos son virus respiratorios, la vacuna contra la influenza no te protegerá contra el COVID-19. Dicho esto, sigue siendo importante vacunarse contra la influenza.

Dado que los síntomas de la influenza y el COVID-19 son tan similares, si enfermas lo suficiente como para tener que ir al médico o al hospital, tienen que suponer que se trata de COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Aunque es poco frecuente, sería posible contraer ambas infecciones al mismo tiempo. Y eso podría ser muy grave.