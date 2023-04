Entrenadoras comparten consejos para mujeres que se acercan a la menopausia

Las expertas en fitness Andrea Orbeck, Nicole Stuart y Desi Bartlett son las autoras de "Total Body Beautiful: Secrets to Looking and Feeling Your Best After Age 35". (Natiya Guin)

Practicar yoga con regularidad puede aumentar la flexibilidad, la fuerza y la densidad ósea, afirma la entrenadora física Desi Bartlett, pero también disminuir el estrés, mejorar el sueño y el equilibrio. (Getty Images)

" Total Body Beautiful: Secrets to Looking and Feeling Your Best After Age 35". (Human Kinetics)

Si eres una mujer que está anticipando o experimentando cambios físicos o mentales relacionados con la menopausia, un trío de mujeres expertas en fitness ha escrito un libro justo para ti.

“Total Body Beautiful: Secrets to Looking and Feeling Your Best After Age 35” (Human Kinetics, 28 dólares), de Andrea Orbeck, Desi Bartlett y Nicole Stuart, se basa en las áreas de especialización de estas mujeres: el entrenamiento en pesas y resistencia, el yoga y el pilates, respectivamente.

Su mensaje es directo: los cambios hormonales a partir de la mediana edad son inevitables, pero se pueden controlar para envejecer con más éxito y dignidad. La clave, en pocas palabras, es moverse.

Stuart, originaria de Las Vegas y graduada en 1988 por Valley High, que ahora vive en el sur de California, afirma que el concepto de que las tres disciplinas alivian o contrarrestan los cambios hormonales tiene sus raíces en la ciencia. Pero el objetivo de incorporar más movimiento a nuestras vidas no tiene por qué limitarse a esas disciplinas.

“No se trata solo de estas tres cosas”, afirma Stuart. “Es lo que sea que te motive. Si no es el pilates, el yoga o el entrenamiento con pesas, solo tienes que hacer algo, lo que sea. Solo somos ejemplos vivos de haber hecho estas prácticas durante toda nuestra vida, y de saber lo que pueden proporcionar. Pero caminar y otros tipos de ejercicio proporcionan grandes cosas”.

‘Las cosas empiezan a cambiar’

Orbeck y Bartlett, ambas de 51 años, y Stuart, de 52, dicen que eligieron el subtexto “después de los 35” para su libro porque es un punto común para que comience la transición a la menopausia.

“A los 35 es cuando las cosas empiezan a cambiar”, dice Orbeck.

“El estrógeno, la progesterona y la testosterona serán mucho más escasos (después de la menopausia)”, escribe el trío en el libro. “Como sabemos que el estrógeno tiene un efecto positivo en nuestras arterias, la investigación ha descubierto que su pérdida puede ser un factor en el aumento de la incidencia de enfermedades cardiacas. Las investigaciones empiezan a confirmar que la menopausia no es la única culpable de todos los síntomas del declive hormonal. La actividad física antes y después de la menopausia cosechará grandes recompensas en la prevención de enfermedades”.

Tiene sentido. Pero no hay que olvidar la salud interior. La práctica regular de yoga puede aumentar la flexibilidad, la fuerza y la densidad ósea, dice Bartlett, pero también disminuir el estrés, mejorar el sueño y el equilibrio.

“El yoga envía una clara intención cada mañana”, dice. “En lo que nos concentramos, somos capaces de atraerlo hacia nosotros. ¿Cómo te sientes cuando te levantas por la mañana? Se trata de sentirse bien de dentro a fuera, dando un paso hacia tu poder”.

“El estrés te cambia a nivel celular”, añade Orbeck. “El estrés puede matarte”.

Lento y constante

El libro incluye un prólogo de la actriz Kate Hudson (a quien Stuart entrena desde hace 20 años) y testimonios de otras muchas estrellas de Hollywood, pero está dirigido a todas las mujeres, con fotos e instrucciones de diversas posturas de yoga, ejercicios de resistencia y entrenamiento con pesas y movimientos de Pilates que pueden hacerse en casa.

Nombres conocidos aparecen y desaparecen, pero en forma de anécdotas. Por ejemplo, la historia de un cliente sobre el entrenamiento de Stuart a Anna Faris para “The House Bunny” está llena de advertencias.

“Esto es lo que pasa con los cuerpos que se ven en la gran pantalla”, escribe Stuart. “A menudo, son el resultado de planes de entrenamientos dedicados y duros y dietas de calorías restringidas que no deben seguirse a largo plazo” porque el uso excesivo puede reducir la energía y el metabolismo.

Stuart y sus coautores aconsejan pensar a largo plazo, con programas más realistas. “Si tu objetivo es perder peso, la forma de conseguir una pérdida sostenible es lenta y constante”, escribe.

Y sobre el tema de la lentitud y la constancia, en contraposición a las soluciones rápidas: Stuart tiene algunas ideas sobre la actual moda del Ozempic, y dice que espera que los médicos que lo recetan recuerden a los pacientes la importancia de una dieta sana y un plan de ejercicio, así como de las “prácticas conscientes.”

“Mi temor es que la gente busque una salida rápida y no haga ejercicio”, dice. “La felicidad no está solo en el exterior. Tienes que cambiar tu interior, y el ejercicio y la dieta pueden ayudar a ello. Si solo tomas eso y buscas una salida fácil, te deprimirás”.