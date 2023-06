‘El calor mata’: Qué hacer con los niños y las mascotas en los autos calientes

Reign Gray, de dos años, y Adonis Gray, de seis, posan mientras su madre, Ashanti Gray, habla sobre los peligros de dejar a los niños en los autos en la Estación de Bomberos 1 del centro de la ciudad el martes 30 de mayo de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

A medida que aumentan las temperaturas, también aumenta la preocupación por los niños y las mascotas que se dejan accidentalmente en autos calientes.

Según el Concejo Nacional de Seguridad, el año pasado murieron 33 niños en Estados Unidos por permanecer en un auto caliente. En lo que va de año, se han reportado cuatro muertes.

Tanto en 2018 como en 2019, un récord de 54 niños en Estados Unidos murieron después de haber sido dejados en un vehículo caliente.

“El calor mata, y el calor puede matar muy rápidamente”, dijo el detective Robert Sigal, que trabaja en la unidad de víctimas especiales del Departamento de Policía Metropolitana.

En Nevada han ocurrido catorce muertes infantiles en auto caliente desde 1998, la más reciente en 2020, según los datos del concejo. Los niños de Nevada tenían edades comprendidas entre los siete meses y los cinco años.

Las temperaturas exteriores en las muertes de Nevada oscilaban entre los 84° F y los 114°. Las muertes no fueron solo en los meses de verano; ocurrieron de mayo a octubre.

En 2022, hubo 393 llamadas de emergencia en el Condado Clark por niños encerrados en autos, dijo el jefe asistente de Bomberos de Las Vegas, Ashanti Gray.

¿Cuánto tiempo se puede dejar a un niño pequeño en un auto?

Es una pregunta con trampa. “Nunca puedes dejarlos solos en un auto”, dijo Jeanne Marsala, directora ejecutiva de Safe Kids Clark County, una coalición liderada por Sunrise Children’s Hospital.

La temperatura en el interior de un auto en un día caluroso pone en peligro la vida en cuestión de minutos, dijo Marsala. Cuanto más caluroso es el día, más rápidamente aumenta la temperatura. Cuanto más pequeño es el niño, más rápido aumenta su temperatura corporal.

La insolación comienza cuando la temperatura corporal alcanza unos 104°, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera. Un niño puede morir cuando su temperatura corporal alcanza los 107°.

Hay peligro de golpe de calor incluso en los días más ligeros. Según un estudio publicado por la American Academy of Pediatrics, incluso con temperaturas exteriores moderadas de 72°, en días despejados y soleados, la temperatura en el interior de un vehículo aumentaba a 117° en una hora, y la mayor parte del aumento ocurría en un plazo de 15 a 30 minutos.

Abrir una ventanilla no desaceleraba significativamente el aumento.

“Solo porque no sea un día increíblemente caluroso no significa que su mascota o su hijo no puedan sufrir lesiones importantes o la muerte”, afirma Sigal.

Los niños que juegan solos en un auto pueden agravar el problema encendiendo la calefacción. También pueden poner el auto en marcha, dijo Sigal.

Un auto que se deja con el motor en encendido es un blanco para los ladrones de autos, que pueden no darse cuenta de que hay un niño en el asiento trasero, dijo.

¿Cómo ocurren las muertes de niños en un auto caliente?

En más de la mitad de las muertes en todo el país, un niño fue olvidado en el auto por un padre o cuidador, según la información en el sitio web del concejo de seguridad.

Un estudio de muertes entre 1998 y 2018 mostró que, en el 54 por ciento de las muertes, los niños fueron dejados accidentalmente en el auto, dijo Gray.

En muchas de estas muertes, “hubo un cambio en la rutina ese día”, dijo Marsala, como que un padre diferente llevó al niño a la guardería. La falta de sueño puede hacer que los padres primerizos sean más propensos a olvidar a un bebé dormido en el asiento trasero, añadió.

En el 26 por ciento de las muertes, los niños se subieron ellos mismos a los vehículos y luego no pudieron salir.

En el 19 por ciento de los casos, los niños fueron abandonados a sabiendas en el vehículo. Por ejemplo, uno de los padres quería ir corriendo a una tienda sin darse cuenta de lo rápido que podía calentarse el vehículo o de lo mucho que podía durar el encargo, explica Gray.

¿Cómo pueden evitarse estas muertes?

Cuando un niño pequeño va en el asiento trasero, Marsala recomienda poner en él algo esencial que el conductor vaya a necesitar al salir del auto, como una bolsa, un maletín o el teléfono celular.

“Quítate un zapato y ponlo en el asiento trasero”, aconseja.

Sigal sugiere también poner una alarma en el celular para revisar el asiento trasero, sobre todo cuando haya alguna desviación de la rutina.

Gray les enseña a sus propios hijos pequeños a no jugar dentro o alrededor de un vehículo, y aconseja a los padres que acompañen a sus hijos si quieren tomar algo del auto.

Cierra los vehículos con llave, recomienda Gray, y manten las llaves fuera del alcance de los niños.

¿Qué puede hacer un transeúnte que ve a un niño pequeño o a una mascota solos en un vehículo?

Un transeúnte debe evaluar la situación en busca de señales que indiquen que el niño o la mascota necesitan ayuda y si uno de los padres o el dueño están cerca, dice Sigal.

“Hay una gran diferencia entre las temperaturas de verano o primavera y las de un día de otoño o invierno en lo que respecta al calor del auto”, dijo. “Pero, ciertamente, una vez que te das cuenta de que hay una situación, vas a querer llamar al 9-1-1”.

El operador de emergencias enviará al personal de urgencias y orientará a la persona que llama.

Cuando un niño está en un auto caliente, la ley permite que un transeúnte rompa una ventana para sacarlo. Comprueba primero si el auto está cerrado. Rompe la ventanilla lejos del niño.

La ley de Nevada permite a un transeúnte “usar cualquier medio razonable necesario para proteger al niño” sacándolo de un auto caliente, sin incurrir en una sanción civil.

La estipulación del buen samaritano no se aplica a los transeúntes que rescatan mascotas de autos calientes. La ley de Nevada establece que un agente de paz, agente de control de animales, agente del gobierno, empleado del departamento de bomberos o voluntario puede usar medios razonables para sacar a una mascota sin incurrir en responsabilidad civil.

¿Qué más dice la ley?

La ley de Nevada prohíbe dejar intencionalmente a un niño menor de ocho años en un vehículo si “las condiciones presentan un riesgo significativo para la salud y seguridad del niño”.

La ley de Nevada también establece que “una persona no debe permitir que una mascota permanezca desatendida en un vehículo de motor estacionado o parado si las condiciones, incluyendo, sin limitación, el calor o el frío extremos, presentan un riesgo significativo para la salud y la seguridad de la mascota”.

Ambos son delitos menores punibles con hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta mil dólares.

En determinadas circunstancias, la persona que deje a una mascota o a un niño en un auto caliente puede ser acusada de un delito grave.

“Si se ha producido un daño importante o la muerte, podemos procesarlos con arreglo a las estipulaciones de delito grave tanto por crueldad animal como por maltrato infantil”, dijo Sigal.

Pero señaló: “La culpa va a ser mucho, mucho peor que cualquier repercusión legal por ello”.