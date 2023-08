Cómo afecta el estrés a la presión arterial y qué hacer al respecto

Cuando la hipertensión no se toma en serio, puede provocar un infarto, una embolia o la muerte prematura. (Getty Images)

El estrés no es bueno para la salud. Prácticamente todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, ya sea en boca de su pareja, de un médico o de un amigo bienintencionado. Pero, ¿no está todo el mundo estresado? ¿No es “normal” estar estresado?

Desgraciadamente, las estadísticas demuestran lo común que es experimentar altos niveles de estrés de forma habitual. Los estadounidenses son unas de las personas más estresadas del mundo; el estrés experimentado por los estadounidenses es un 20 por ciento superior al promedio mundial.

El estrés puede ser habitual, pero no debe considerarse normal y puede tener efectos absolutamente perjudiciales para la salud física, incluido el corazón, en particular.

Cómo afecta el estrés a la salud del corazón

Cuando se habla de estrés y salud cardiaca, es importante tener en cuenta que existen distintos tipos de estrés: el estrés emocional y el estrés físico (como subir corriendo un tramo de escaleras). La doctora Bethany Doran, cardióloga y fundadora de Enabled Healthcare, afirma que ambos tipos de estrés elevan la presión arterial.

“Se puede pensar en el reflejo de ‘lucha o huida’. Este reflejo garantiza que las personas tengan suficiente sangre bombeando por el cuerpo para mantenerse a salvo de cualquier peligro potencial”, afirma.

El cardiólogo doctor Ernst von Schwarz, profesor clínico de medicina en la UCLA, explica que cuando el cuerpo está sometido a estrés (ya sea físico o mental), se libera una oleada de hormonas. Esto hace que el corazón lata más deprisa y los vasos sanguíneos se estrechen, lo que eleva la presión arterial.

En cantidades moderadas, esto está bien, incluso es saludable. Al fin y al cabo, el ejercicio es bueno para nosotros. Pero ambos médicos afirman que los problemas empiezan cuando sufrimos estrés continuado durante un largo periodo de tiempo.

Doran explica que el estrés continuo significa que el corazón tiene que trabajar más durante un largo periodo de tiempo.

“El corazón tiene que empujar contra la presión más alta de las arterias y, con el tiempo, esto puede hacer que el músculo cardíaco aumente de tamaño”, dice. “Al principio esto es adaptativo, pero con el tiempo puede causar problemas si hay presiones altas continuamente porque los músculos del corazón pueden crecer demasiado”.

También provoca hipertensión, es decir, presión arterial alta de forma constante.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Von Schwarz insiste en que hay que tomarse en serio la hipertensión.

“La hipertensión se considera el asesino silencioso”, afirma. “El principal problema es que la presión arterial alta no causa dolor ni ningún síntoma, por lo que muchas personas no se lo toman lo suficientemente en serio y no toman la medicación necesaria para bajar la presión porque piensan que no la necesitan (o) creen que tomando algunas vitaminas y suplementos harán el trabajo – lo cual es erróneo en la gran mayoría de las personas”.

Cuando la hipertensión no se toma en serio, von Schwarz afirma que puede provocar un infarto, una embolia o la muerte prematura. Cuando la gente dice que el estrés puede matarte, tiene razón cien por ciento.

He aquí la buena noticia: ambos cardiólogos afirman que en cuanto alguien empieza a dar prioridad a las actividades que reducen el estrés (como hacer ejercicio con regularidad, meditar, hacer terapia y cuidarse), su salud se ve beneficiada.

“Los hábitos que reducen el estrés disminuyen la presión arterial y pueden reeducar al corazón y al sistema nervioso para que respondan menos en plan ‘lucha o huye’”, afirma Doran.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas personas con hipertensión necesitan medicación para bajar la presión y deben acudir al médico para que se la recete.

Por cierto, la conexión entre el estrés y la salud cardiaca no es algo que solo deban tener en cuenta los adultos mayores. Ambos médicos afirman que es algo que deben tener en cuenta incluso los veinteañeros.

“Cuanto antes se padezca hipertensión, peores serán los resultados”, afirma von Schwarz.

Doran está de acuerdo y afirma que es importante que todo el mundo adopte hábitos cardiosaludables, como comer alimentos ricos en nutrientes, hacer ejercicio con regularidad, dormir lo suficiente y, por supuesto, controlar el estrés.

Estar estresado todo el tiempo no es bueno para nuestra salud mental ni física. Aunque parezca normal vivir en un estado de lucha o huida, no es una forma sana de vivir. Recuerda que darle prioridad a tu salud mental es darle prioridad a tu salud física, así que tómate estas palabras muy en serio.