Agencias de Las Vegas se esfuerzan por ayudar a quienes se recuperan de adicciones

Austin Pollard (Michael Higdon).

Alrededor de un mes antes de ser arrestado y que se encaminara a la recuperación, Paul Vautrinot no podía ver una luz al final del túnel.

“Recuerdo que pensé que me iba a morir aquí abajo”, dijo. “No hay salida. No hay esperanza, no hay posibilidad de una vida mejor”.

Este nativo de Las Vegas empezó a usar heroína a los 18 años, lo que lo llevó a vivir años en los desagües de la ciudad. Fue arrestado por una orden de detención e ingresó en un tribunal de drogas.

Ahora lleva ocho años limpio y sobrio.

Vautrinot trabaja en Crossroads of Southern Nevada y Shine A Light Foundation, dos de las muchas organizaciones que ayudan a las personas que luchan contra la adicción. Ambas organizaciones atienden a personas en el Condado Clark, pero de maneras diferentes.

Crossroads es el mayor centro de desintoxicación de Las Vegas. Vautrinot es el vicepresidente de operaciones. Atiende a personas sin importar su seguro médico y les ayuda durante 90 días de tratamiento.

“No importa. Si vienes a nuestra puerta y necesitas ayuda, vamos a ayudarte”, dijo Vautrinot.

Vautrinot es el director ejecutivo de Shine A Light, una organización de ayuda a las personas sin hogar y gestión de casos. El personal sale a visitar a las personas sin hogar, principalmente en los desagües y túneles de las inundaciones. Shine A Light cubre 90 días de tratamiento y 90 días de alojamiento, y también ofrece gestión de casos durante un máximo de dos años.

“Básicamente somos una clase magistral sobre todo lo que hay disponible en la comunidad en función de lo que A, necesites, o B, quieras”, dijo Vautrinot.

En 2022, Shine A Light ha ayudado a más de 270 personas a escapar de la situación de encontrarse sin hogar, y su lista de casos activos incluye unos 110. Dijo que la organización tiene una tasa de éxito del 70 por ciento.

Habiendo pasado de recibir recursos a ayudar a proporcionarlos en la comunidad, Vautrinot dijo que cree que se puede hacer más para guiar a las personas a través del proceso de obtención de ayuda.

“Lo que he aprendido estando en este sector es que los tomamos, los curamos, los atendemos durante 90 días y luego les decimos ‘ok, buena suerte’”, dijo. “No saben a qué se pueden atar después de eso. No lo entienden”.

Vautrinot dijo que la forma en que el público percibe a las personas que luchan contra la adicción y a las personas sin hogar podría contribuir en gran medida a mejorar el problema.

“Habla con ellos. Reconócelos. Por lo menos, míralos a los ojos. Lo que hacemos es inclinar la cabeza hacia un lado e intentar hacer como si no los hubiéramos visto y seguir caminando”, afirma Vautrinot. “Resulta mucho más difícil conectar con las personas cuando intentamos ayudarlas, porque sienten que la comunidad las ignora”.

Para más información, llama al 725-222-4654 o visita shinealightlv.com. Para ponerte en contacto con Crossroads, llama al 702-382-7746.

Health Plan of Nevada

Health Plan of Nevada también está haciendo su parte facilitando el acceso a los servicios de Medicaid a personas con o sin seguro en todo Nevada. Rachel Rosensteel es directora asociada de equidad de salud de Health Plan. La equidad en la salud significa ayudar a todos a tener el mismo acceso a la atención a la salud y las mismas oportunidades de lograr resultados positivos en materia de salud, dijo.

Rosensteel dijo que los factores externos pueden interponerse en el camino de alguien que alcanza esos resultados positivos.

“Sabemos que la gente no va a ir al médico o incluso a tratamiento por abuso de sustancias, no van a ir a terapia o no quieren participar en los servicios si tienen una vivienda inestable, o si no saben dónde van a dormir por la noche, si no tienen comida para comer”, dijo Rosensteel.

Health Plan está presente en la comunidad en lugares como albergues y hospitales, donde los afiliados pueden acceder a sus servicios. Aquellos que no están asegurados pueden inscribirse para la atención a la salud a través del estado y seleccionar Health Plan of Nevada como el proveedor con el que les gustaría trabajar.

Rosensteel dijo que Health Plan hace una evaluación con un nuevo miembro para determinar los objetivos de salud de esa persona. Dependiendo de la persona, Health Plan los conectará con socios comunitarios como la organización sin fines de lucro, Vegas Stronger.

Ella dijo que es importante que los proveedores y la comunidad traten de ayudar a todos los con los que se encuentren, independientemente de cómo esa persona puede verse por fuera.

“Si se les juzga o se les trata de una determinada manera, de verdad se desaniman y no vuelven a acceder a los servicios”, dijo Rosensteel. “Esa mala experiencia puede arruinarlo todo para esa persona y hace que sea muy difícil para ella y también para nosotros, como su equipo de atención, revertir esa situación”.

Para más información, visita healthplanofnevada.com o llama al 1-800-777-1840.

Adelson Clinic

Ubicada en Maryland Parkway, Adelson Clinic es una organización privada sin fines de lucro fundada por la doctora Miriam Adelson y el difunto Sheldon Adelson. La clínica se fundó en 2000 y trata la adicción a los opiáceos y la heroína proporcionando medicamentos como metadona y buprenorfina.

“El tratamiento asistido con medicación previene los síntomas de abstinencia a los opiáceos, reduce el deseo de consumir opiáceos, estabiliza al paciente, reduce el abuso de otras drogas como la cocaína y las benzodiacepinas, reduce las infecciones por los virus de la hepatitis B y C y el VIH, mejora el estado médico y devuelve al paciente a una vida productiva, independiente y responsable”, explicó en un correo electrónico la supervisora administrativa Michelle Schucker.

La clínica acepta todos los planes de Medicaid de Nevada, así como Medicare y algunos seguros privados. La clínica ofrece una cuota semanal reducida para los pacientes sin seguro.

Para calificar para el programa, sin cita previa son bienvenidos lunes o miércoles, a más tardar 7:30 a.m., para hablar con un consejero para una evaluación de drogas. Los pacientes potenciales deben tener una identificación válida.

Para más información, llama al 702-735-7900 o envía un correo electrónico a info@adelsoncliniclv.com.

‘Podría ser cualquiera’

Austin Pollard tuvo una buena vida. Estaba en los Marines, tenía una casa, un bote, un perro y una buena relación con su familia.

Tras su salida, recurrió a los analgésicos para hacer frente a la enfermedad mental y al dolor. La dependencia acabó convirtiéndose en adicción a la heroína y la metanfetamina. Dijo que empezó siendo un adicto funcional, pero que la adicción acabó consumiendo todos los aspectos de su vida.

Pollard acabó viviendo en la calle, en su auto, antes de que se lo embargaran.

Le pidió ayuda a su padre y se internó en un hospital de Veterans Affairs. Pollard dijo que el equilibrio químico de su cerebro seguía estando muy alterado y que “enloqueció”, por lo que llamaron a la policía de Veteranos. Acabó siendo acusado de alteración del orden público, lo que lo llevó a ingresar en un centro de tratamiento en Fallon. Sus dos primeras semanas fueron duras, y Pollard dijo que estuvo a punto de ser expulsado del centro.

“Hay muy pocas cosas que no haya sido capaz de conseguir y aquí estaba, en un centro de tratamiento. Tengo un techo, una cama cómoda. Nos sirven tres comidas al día. Lo único que tengo que hacer es estar allí”, dijo Pollard. “Solo tengo que estar presente y no podía entender por qué se me hacía tan difícil”.

Cuando llegó a los 30 días, todo empezó a funcionar. Pollard pasó 83 días en el centro y, aunque tuvo contratiempos, siguió mejorando y ahora, como parte de su trabajo, sale a la calle para ayudar a quienes están donde él estuvo.

“Podría ser cualquiera. He conocido a gente en la calle que viene de todas partes”, dice.

Pollard trabaja ahora como director del Programa de Vivienda del Estado de Nevada para United Healthcare.

“Si ves a alguien batallando, ya sea por adicción o pasando por alguna enfermedad mental grave o que están experimentando encontrarse sin hogar, no te rindas con ese individuo tampoco”, dijo. “Todavía tienen algo que ofrecer y, como personas, podemos hacer un mejor trabajo levantándonos unos a otros y apoyándonos mutuamente”.