Activistas aplauden el dinero destinado a la salud mental, pero dicen que se necesita más

RENO – Significativo. Histórico. Sin precedentes.

Estas son solo algunas de las palabras que los administradores estatales, activistas y proveedores de servicios usan para describir las recientes inversiones en los servicios de salud mental de Nevada.

La mayoría de esos fondos, procedentes del American Rescue Plan Act (ARPA), fueron aprobados por el Comité Financiero Provisional durante sus reuniones de agosto y octubre, por un total de más de 59 millones de dólares.

Los fondos están destinados a varios proyectos en todo el estado, incluidos 15 millones de dólares para la atención a los jóvenes y la gestión de casos y dos millones de dólares para la creación de una autoridad de salud mental infantil.

Pero, a pesar de la posibilidad de dejar huella de forma significativa en las necesidades del estado, muchas partes interesadas en el ecosistema de atención a la salud mental del estado afirman que la asignación es solo el primer paso para compensar años de financiación insuficiente.

“No va a resolver el problema de la noche a la mañana, porque hemos descuidado el sistema durante mucho tiempo”, dijo la presidenta del Consorcio de Salud Mental Infantil del Condado Clark, Amanda Haboush.

La salud mental lleva mucho tiempo infrafinanciada

Nevada lleva mucho tiempo ocupando los últimos puestos del país en cuanto a servicios de salud mental para jóvenes. Según Mental Health America, Nevada ha ocupado el puesto 51 del país en servicios de salud mental para jóvenes durante los últimos cinco años. La clasificación, que incluye al Distrito de Columbia, se basa en la prevalencia de las enfermedades mentales y los índices de acceso a la atención.

Y esa necesidad de servicios de salud mental se disparó durante la pandemia del COVID-19, dijo Kim Abbott, abogada del Proyecto de Abogados para Niños del Legal Aid Center of Southern Nevada.

“Hizo saltar por los aires lo que ya era un sistema muy roto y muy fracturado. Vimos que las necesidades aumentaban enormemente. No teníamos colocaciones ni servicios adecuados”, dijo Abbott.

Durante ese tiempo, el Legal Aid Center of Southern Nevada se reunió con otras partes interesadas, como el Consorcio de Salud Mental Infantil del Condado Clark y el Departamento de Servicios Familiares del Condado Clark, para “elaborar una lista de problemas y posibles soluciones”, dijo Abbott.

Lo que descubrieron -y lo que muchos otros proveedores llevaban años experimentando- es que el estado carece de lo que se conoce como una sólida continuidad asistencial.

La doctora Lisa Durette, psiquiatra de niños y adolescentes, explicó que una buena forma de concebir la atención continuada es como un paraguas de colores, del negro al blanco, con matices de gris en medio.

En un lado del espectro está la atención ambulatoria, que puede incluir que una persona hable con un terapeuta una vez a la semana. En el otro lado del espectro están los servicios de hospitalización residencial, que pueden incluir estancias en un hospital de corta duración, y a veces prolongadas.

En Nevada faltan muchos de los servicios que llenan esos matices de gris, dijo Durette, que también ocupa el cargo de catedrática interina de Psiquiatría y Salud Conductual de la Universidad de Nevada Las Vegas.

“La parte en la que no estamos llenando las lagunas necesariamente es ese nivel intermedio de atención”, dijo. “Hay un montón de tipos de intervenciones que se encuentran entre los dos extremos del espectro y ese es ese continuo de atención en el que de verdad tenemos que tomarnos tiempo y llenar los vacíos”.

Las lagunas en la atención continuada a menudo conducen a que un niño sea internado en un entorno más restrictivo que el requerido para sus necesidades de salud conductual, lo que puede causar más daños que beneficios.

“Siempre queremos que los niños y las familias en general reciban servicios en el entorno menos restrictivo y más adecuado. No queremos institucionalizar innecesariamente a los niños”, dijo Abbott.

La falta de servicios en el estado puede llevar también a enviar a un niño fuera del estado a otros centros, lo que es costoso para el estado y puede ser costoso para la salud mental de los jóvenes.

“El estado reportó 305 niños en tratamiento residencial en marzo de 2021, de los cuales 130 (el 43 por ciento) se encontraban en centros residenciales fuera de Nevada. Entre julio de 2019 y febrero de 2021, Nevada financió 779 estancias de tratamiento residencial para 667 niños; el 37 por ciento de estas estancias de tratamiento residencial fueron en centros de fuera del estado”, detalla un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El reporte, que se publicó menos de tres semanas antes de la reunión de octubre del Comité Interino de Finanzas, detalla el fracaso continuado del estado a la hora de proporcionar servicios adecuados a los niños con discapacidades de salud conductual, debido a las lagunas existentes en su continuo de atención y, en su lugar, depende en gran medida de los centros de tratamiento residencial.

El reporte también advierte al estado que su falta de prestación de servicios viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y que es posible una demanda presentada por el gobierno de Estados Unidos si el estado es “incapaz de llegar a una resolución”.

Arreglar la continuidad asistencial

Lo que falta en la atención continuada son proveedores comunitarios, según la administradora de la División de Servicios a la Infancia y la Familia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Cindy Pitlock.

“Tenemos que seguir esforzándonos por ampliar esa red de proveedores comunitarios para garantizar que disponemos de una red de proveedores comunitarios sólida y accesible, que es lo que falta en el estado”, dijo Pitlock.

Dado que el estado no es el único proveedor de todos los servicios clínicos, trabaja con los llamados proveedores comunitarios, que incluyen hospitales, clínicas y empresas comunitarias de salud mental que atienden a pacientes a diario.

“Estos son los puntos de contacto vitales a los que los jóvenes y las familias acceden a diario”, dijo.

Pero construir la red de proveedores comunitarios ha sido difícil. La escasez de mano de obra afecta a casi todos los sectores de Nevada, y la atención a la salud mental no es una excepción.

“Estamos intentando traer a Nevada más profesionales cualificados de la salud mental para satisfacer las demandas que nuestra comunidad necesita”, dijo Dave Doyle, que ha sido padre de acogida durante 20 años, “Ha sido un reto porque la gente ha tenido que llevar cargas más pesadas que nunca porque no hay suficiente gente de calidad. Fíjate en todas las vacantes que hay a nivel estatal, a nivel de condado e incluso entre los proveedores y agencias privadas. Todos lo estamos experimentando”.

Doyle es director de operaciones de Eagle Quest, que empezó como un pequeño programa de acogida, pero se amplió para ofrecer terapia y gestión de la medicación y ahora es una de las mayores agencias de acogida terapéutica del estado.

Y no es solo la mayor carga de trabajo lo que dificulta la contratación de profesionales de calidad. Los reembolsos de Medicaid no suelen ser competitivos.

El doctor Sid Khurana, psiquiatra de niños y adolescentes y director médico de Nevada Mental Health, dijo que los reembolsos por niveles más altos de atención y hospitalización son más bajos con Medicaid que con los seguros privados.

“Cuando los residentes y becarios que han terminado su capacitación y tienen préstamos estudiantiles astronómicos y están tomando decisiones sobre dónde van a ejercer”, dijo. “Como tienen préstamos que pagar, lo que van a ganar profesionalmente se convierte en un factor y el reembolso del seguro importa”.

Eso afecta al número de proveedores de la comunidad, sobre todo cuando se preocupan por ganarse la vida, dijo Haboush.

“Están cobrando por debajo de lo que deberían por prestar esos servicios. Es muy difícil convencer a alguien de que se quede en nuestro estado y se dedique a este campo cuando va a tener que luchar y preocuparse por ganarse la vida, dijo. “Es necesario un reembolso adecuado por los servicios que se prestan y, dado que muchas familias podrían estar recibiéndolos a través de Medicaid, Medicaid también tiene que trabajar para reducir las barreras de su sistema”.

La Legislatura hace algunos progresos

Algunos de los fondos asignados por el Comité Provisional de Finanzas están destinados a abordar algunos de estos problemas de larga data.

El dinero concedido a la División de Servicios para la Vejez y la Discapacidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos se usará para eliminar su lista de espera de servicios, aumentar la capacidad de los proveedores en las comunidades y contratar proveedores especializados, dijo la administradora Dena Schmidt.

“Hay una gran necesidad de proveedores especializados para atender a nuestras personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que también tienen necesidades de salud conductual”, dijo. “Es un grupo de personas realmente complejo de atender. Estamos intentando captar en nuestro estado algunos proveedores específicos para esa población que ahora mismo no existen”.

Schmidt llamó a la asignación “una oportunidad única en mi carrera” para invertir en aumentar el número de proveedores especializados en Nevada.

La financiación federal también añadirá un componente presencial al equipo rural móvil de respuesta a crisis, que se creó en 2016 mediante una subvención del Sistema de Atención de Nevada y usa la telesalud para poner en contacto a quienes lo necesitan con un clínico a través de una fila de llamadas de crisis.

La financiación creará cuatro nuevos puestos en Elko, que incluirán dos equipos formados por un asistente social psiquiátrico y un asistente de servicios al consumidor que trabajarán conjuntamente con los servicios de telesalud, dijo Ellen Richardson-Adams.

Richardson-Adams supervisa los servicios ambulatorios de los Servicios de Salud Mental para Adultos del Sur de Nevada y de las clínicas rurales.

La financiación es solo el principio

Pero conseguir los fondos fue la parte fácil para abordar la crisis de salud mental en Nevada, dijo Abbott.

“Tener el dinero asignado, en cierto sentido, fue la parte fácil. Ahora empieza el verdadero trabajo, porque tenemos que poner en marcha programas. El estado tiene que ser capaz de sacar ese dinero”, dijo Abbott.

Pero una vez creados esos programas, necesitarán financiación cuando se acabe el dinero federal para seguir operando.

“Los próximos pasos son redoblar la apuesta por la sostenibilidad”, dijo Pitlock. “ARPA fue una enorme, enorme bendición para el estado de Nevada, para la salud mental infantil. Pero ahora tenemos que asegurarnos de que esos programas se mantengan después de que el dinero de ARPA ya no esté disponible o se haya gastado por completo. Porque lo que no queremos es poner en marcha un sistema de atención completo, robusto y de alta calidad y luego no poder mantenerlo con el paso del tiempo”.

Otros proveedores se hicieron eco de este sentimiento, como la directora ejecutiva de Nevada PEP, Karen Taycher, que llamó al dinero del Comité Financiero Provisional un “empujón inicial”.

“Definitivamente lo necesitábamos para poner las cosas en marcha. Lo que hay que hacer es evaluar estos programas que estamos financiando con ARPA, asegurarnos de que funcionan y luego crear una financiación sostenible porque el arco de dinero caduca”, dijo Taycher. “La Legislatura tendrá que implicarse en su sostenibilidad”.

La líder de la mayoría en el Senado, Nicole Cannizzaro, dijo que el sistema de salud mental es “una gran preocupación” para ella.

“Sabemos que se trata de servicios esenciales y tenemos que trabajar para que sean más accesibles a los nevadenses”, afirmó. “Estamos construyendo el tipo de sistema que va a ayudar a apoyar la salud mental aquí en este estado”.

En una declaración, el presidente designado de la Asamblea, Steve Yeager, dijo que estaba deseando trabajar con otros legisladores para abordar el problema.

“No estamos donde tenemos que estar como estado con respecto a los servicios y tratamientos de salud mental”, dijo. “El problema es polifacético y requiere una solución polifacética. Observo con interés trabajar con mis colegas legisladores y el gobernador Lombardo en esas soluciones en la próxima sesión legislativa”.

La portavoz de Lombardo, Elizabeth Ray, dijo que el gobernador estaba deseando “esbozar sus inversiones en servicios de salud mental durante su próximo discurso sobre el Estado del Estado”.

Está previsto que los gobernadores pronuncien su discurso sobre el Estado del Estado el lunes en Carson City.

Seguir construyendo el sistema de servicios de atención a la salud mental es importante porque el problema no va a desaparecer, dijo Doyle.

“La salud mental está en todas partes. Nadie es inmune a los problemas de salud mental”, dijo. “La salud mental no discrimina. Está ahí. Y es muy real, y hay que abordarla antes de que empeore. Y podemos salvar vidas invirtiendo en salud mental”.

Si estás pensando en el suicidio, o te preocupa un amigo o un ser querido, puedes obtener ayuda 24 horas al día, siete días a la semana, llamando o enviando un mensaje de texto a la red Lifeline al 988. El chat en vivo está disponible en 988lifeline.org. Puedes ponerte en contacto con los Servicios de Apoyo en Crisis de Nevada llamando al 1-800-273-8255 o enviando un mensaje de texto CARE (2273) al 839863.