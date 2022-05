Preparar a los ciudadanos del futuro, la tarea de Milton Castellanos

The Smith Center y Rogers Foundation anunciaron recientemente a los ganadores del premio “Heart of Education” 2021, un reconocimiento que se ha entregado desde hace seis años a los profesores del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) que trabajan arduamente a beneficio de sus estudiantes.

Milton Castellanos es profesor en Northwest Career and Technical Academy. [Foto Cortesía, vía Kelly Leahy / The Smith Center]

The Smith Center y Rogers Foundation anunciaron recientemente a los ganadores del premio “Heart of Education” 2021, un reconocimiento que se ha entregado desde hace seis años a los profesores del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) que trabajan arduamente a beneficio de sus estudiantes.

Entre los galardonados de este año se encuentra el profesor Milton Castellanos, un migrante nicaragüense que imparte la materia de Español en Northwest Career and Technical Academy y quien ha trabajado en el CCSD desde hace 11 años.

“Me siento muy agradecido, muy afortunado de estar en esta profesión y de que Rogers Foundation sepa reconocer el trabajo que hacemos los educadores en Las Vegas”, comentó Castellanos durante una conversación con El Tiempo.

Castellanos llegó a Estados Unidos en 1989, desde entonces se ha enfocado en superar las adversidades que enfrentan muchos migrantes para lograr su “sueño americano”. Después de varios años de vivir sin un estatus legal, este hispano pudo obtener su documentación migratoria y estudiar la universidad, posteriormente fue contratado por el CCSD en 2010.

“Tenía 24 años cuando crucé la frontera ‘mojado’ (indocumentado). Me tocó vivir mucho tiempo sin documentos, trabajando labores manuales. Fue un proceso difícil, pero siempre tuve la meta de algún día terminar mi educación y convertirme en un profesionista”, compartió Castellanos.

Al conocer su historia, este medio de comunicación preguntó: ¿Qué es lo que lo motiva a dedicar su vida profesional a favor de la educación?

“Saber que estos niños son el futuro de Estados Unidos. El futuro de ellos y de nosotros depende de la educación y preparación que les demos, además de los ideales que se les inspiren para mantener el liderazgo de Estados Unidos como una nación líder. Siento que en nosotros los maestros radican las responsabilidades de que los ciudadanos del futuro sean apropiados, sólidos, respetables y útiles”, respondió.

El profesor consideró que el reto más importante que enfrentan los maestros es poder convencer a sus estudiantes de que la educación es la clave del progreso y la base para un futuro próspero. Agregó que la meta de los docentes no es solo preparar a los niños y jóvenes académicamente, sino apoyarlos psicológicamente para que cuando sean adultos se conviertan en personas honestas, respetables y con amor a Estados Unidos.

“Los maestros no siempre recibimos elogios, me ha tocado debatir con padres que creen que la educación a distancia fue capricho del gobierno o del Distrito Escolar, o que tal vez los maestros no hicimos todo lo que pudimos para ayudar a sus niños. Pero en medio de todo eso, existen organizaciones como Rogers Foundation que reconocen el trabajo que realizamos”, dijo Castellanos.

Los 20 maestros galardonados con el “Heart of Education” recibieron un premio en efectivo de $5,000 (cada uno), más una donación de $1,000 para el programa escolar de su elección.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.