¿Por qué la intersección de la I-15 y la U.S. 95 se llama ‘Spaghetti Bowl’?

Automovilistas circulan por la intersección entre la U.S. 95 y la Interstate15, comúnmente llamado “tazón de espaguetis”, el viernes 26 de abril de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Las intersecciones de autopistas con apodos como bowl forman parte de los desplazamientos diarios de muchos automovilistas del valle de Las Vegas.

Desde el Spaghetti Bowl (tazón de espaguetis), donde confluyen la Interstate 15 y la U.S. 95 en el centro de la ciudad, hasta la Intersección Henderson, también conocido como Henderson Spaghetti Bowl, donde cruzan la 215 Beltway, Lake Mead Parkway y la Interstatal 11, hasta el Centennial Bowl, en el noroeste, donde confluyen la 215, la U.S. 95 y calles de superficie; no faltan los tazones de tráfico en el sur de Nevada.

El término “bowl” puede tomar por sopresa a algunos recién llegados al valle, procedentes de lugares que quizá no tengan intrincadas intersecciones de autopistas y hacer que muchos se pregunten: “¿Por qué a estas interseccicones se les llama comúnmente bowls?”

El primer uso de “Spaghetti Bowl” en el estado se remonta a enero de 1973, cuando un artículo en el Reno Evening Gazette llamó así a la intersección de la Interstate 80 y la U.S. Highway 395, según el Departamento de Transportes de Nevada (NDOT).

En aquel momento el enlace del norte de Nevada estaba recién construido, pero el portavoz del NDOT, Justin Hopkins, dijo: “El origen del término sigue sin estar claro, más allá del obvio parecido visual de la estructura del enlace con un plato de espaguetis”.

Más o menos por esas mismas fechas se estaba construyendo en Las Vegas el enlace entre la I-15 y la U.S. 95.

“Aunque no podemos determinar definitivamente si un proyecto influyó en el nombre del otro, existe la posibilidad de una influencia mutua”, dijo Hopkins.

Una intersección es un sistema de carreteras de interconexión con al menos un desnivel que permite la circulación entre dos o más carreteras o autopistas, según la American Association of State Highway and Transportation Officials.

Según el NDOT, una intersección denominada “Spaghetti Bowl” suele clasificarse como enlace de sistemas.

“Este tipo de enlace conecta varias autopistas de acceso controlado sin implicar intersecciones señalizadas a nivel”, dijo Hopkins. “Más específicamente, la configuración de una intersección de Spaghetti Bowl se alinea con lo que se conoce como un enlace apilado”.

Un enlace apilado comprende carreteras en cuatro niveles, incluyendo las dos carreteras perpendiculares, con un nivel adicional para cada par de rampas de giro a la izquierda, dijo Hopkins.

Cuando los enlaces apilados son especialmente grandes y complejos, “pueden parecerse a un mixing bowl, a un mixmaster o, de hecho, a un tazón de espaguetis, de ahí los términos coloquiales “Mixing Bowls”, “Mixmasters” o “Intersección de Espaguetis”, dijo Hopkins.

“Estos términos proceden del intrincado aspecto de al intersección, que recuerda a las hebras enmarañadas de espaguetis hervidos”.