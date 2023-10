Rosen pide ayudar a Israel tras su visita a Oriente Medio.

La senadora demócrata Jacky Rosen habla con los medios de comunicación tras un almuerzo de política demócrata en el Senado, el martes 17 de octubre de 2023, en el Capitolio en Washington. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

La senadora Jacky Rosen escuchó el sonido de las sirenas y se refugió varias veces durante un viaje de fin de semana a Israel, con cientos de misiles sobrevolando cada noche.

“Esperas y esperas, y no sabes a qué vas a salir. Este es el tipo de terror que está ocurriendo todos los días”, dijo la senadora demócrata por Nevada a los medios de comunicación el jueves durante un llamado para discutir su viaje y los próximos pasos para ayudar tanto a Israel como a los palestinos inocentes afectados por el conflicto.

Rosen, la única mujer judía en el Senado, formó parte de una delegación bipartidista de senadores que visitó Israel para hablar con dirigentes y familiares israelíes tras los atentados sin precedentes perpetrados por Hamás el 7 de octubre, en los que murieron más de 1,400 israelíes y casi 200 personas fueron tomadas como rehenes. Hamás ha sido designada organización terrorista por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

En respuesta, Israel declaró la guerra y el “asedio total” a la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista Hamás desde 2006. El ejército israelí ordenó a los civiles de la ciudad de Gaza que evacuaran hacia el sur y ha dirigido ataques contra Gaza, que han provocado la muerte de al menos 2,750 personas y más de 9,700 heridos, según informó el 16 de octubre el Ministerio de Salud de Gaza.

Amnistía Internacional, organización imparcial de derechos humanos, ha hecho una petición a Hamás para que libere a los rehenes, a Israel para que permita la entrada en Gaza de artículos de primera necesidad, y tanto a Israel como a los grupos armados palestinos para que tomen “todas las precauciones factibles para preservar a los civiles”.

Rosen, cofundadora y copresidenta del Grupo de Trabajo Bipartidista del Senado para la Lucha contra el Antisemitismo y del caucus de los Acuerdos de Abraham, declaró el jueves que, como en cualquier guerra, “siempre tenemos que hacer todo lo posible para proteger a la gente inocente” y proporcionar ayuda humanitaria. Dijo que Estados Unidos e Israel están intentando hacer solo eso.

Ayuda humanitaria

El presidente Joe Biden anunció el miércoles que Estados Unidos destinará 100 millones de dólares a ayuda humanitaria para la población palestina de Gaza y Cisjordania.

“Pero dejemos claro cómo hemos llegado hasta aquí: El ataque premeditado y a sangre fría de Hamás para ejecutar, secuestrar y torturar a civiles”, dijo Rosen. “Y por eso tenemos que asegurarnos de que esta ayuda humanitaria llega a la gente que realmente la necesita y no a manos de los terroristas que la usarán contra sus propios civiles o contra los de Israel”.

Israel mantiene un bloqueo sobre Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007. Los acérrimos enemigos han librado cuatro guerras desde entonces.

Tras regresar de su viaje, Rosen encabezó una resolución en la que se condenaban los ataques terroristas de Hamás contra Israel y se exigía a Hamás que liberara a las 200 personas retenidas como rehenes y permitiera su regreso seguro a casa.

“Nuestra delegación experimentó una fracción de lo que los civiles viven cada día”, declaró el jueves.

Los próximos pasos son proceder con un paquete del Congreso para proteger al pueblo israelí y ayudarle en su defensa frente a los terroristas, y un paquete de ayuda humanitaria para ayudar a los civiles palestinos inocentes, dijo.

“Demócratas y republicanos, a ambos lados del pasillo, deben trabajar juntos para prestar apoyo lo antes posible”, dijo.

Con la Cámara de Representantes estancada en la selección de un nuevo presidente, Rosen dijo que el Senado va a hacer su trabajo, y que tal vez la Cámara elija pronto un presidente pro-tem o un portavoz y vuelva al trabajo.

La delegación apoya a Israel

El representante Mark Amodei, republicano por Nevada, dijo que apoya firmemente a Israel, un firme aliado de Estados Unidos y la única democracia de Oriente Medio. Dijo que apoya el paquete de ayuda humanitaria, pero añadió que debe haber suficientes barreras y supervisión sobre el destino de los fondos para asegurarse de que no se destinan a fines no humanitarios. Por ejemplo, el diésel proporcionado a través del paquete no puede acabar en un camión de Hamás con una ametralladora que mate civiles, dijo.

“Hoy en día no se trata solo de leche en polvo y suministros médicos”, declaró al Review-Journal. “Ese es el reto. Tenemos que hacer nuestra supervisión”.

Dijo que Estados Unidos también necesita reponer sus propias existencias de armas, que se han agotado desde el envío de suministros a Ucrania e Israel.

“Esos estantes se están quedando bastante vacíos”, dijo.

Otros miembros de la delegación federal de Nevada han condenado los ataques terroristas de Hamás y han pedido la ayuda humanitaria a la región.

“Nevada apoya firmemente a Israel”, publicó la representante demócrata Susie Lee en X, antes conocido como Twitter.

“Es imperativo que se tomen medidas ya ante el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza”, afirmó en un comunicado el representante Steven Horsford, demócrata por Nevada y presidente del Grupo de Congresistas Afroamericanos. “Este conflicto ha dejado a millones de personas en Gaza sin acceso a agua, alimentos, medicinas y otros recursos críticos. No podemos perder de vista que hay millones de palestinos inocentes que no son responsables de los brutales ataques y atrocidades de los terroristas de Hamás”.