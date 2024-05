Bajo escrutinio plan para templo SUD en LV; la decisión de la ciudad no es definitiva

La controvertida propuesta para construir un templo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días cerca de Lone Mountain aún no está aprobada: funcionarios

Una controvertida propuesta para un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (SUD) cerca de Lone Mountain tiene un largo camino por recorrer en su búsqueda de la aprobación, dijeron funcionarios de Las Vegas el martes por la noche.

La concejal Francis Allen-Palenske y el director de Desarrollo Comunitario, Seth Floyd, dijeron durante un foro virtual informativo que la propuesta aún no ha sido aprobada.

“Tuvimos un par de preguntas sobre si se ha tomado la decisión final, y la respuesta es no”, recordó Floyd a los asistentes.

La comisión de planificación urbana retomará el estudio de la propuesta la próxima semana y se espera que haga una recomendación al Concejo Municipal. A continuación, la propuesta se someterá al concejo para que adopte una decisión definitiva, lo que probablemente ocurrirá en julio o agosto, dijo Allen-Palenske, quien representa a la zona donde se construiría el templo.

Preocupación de los vecinos

La propuesta del templo de 70 mil pies cuadrados, que incluirá un campanario de 216 pies, se ha topado con la oposición de los vecinos del barrio, que afirman que el aumento del tráfico y la iluminación del templo afectarán a su calidad de vida.

Floyd abordó algunas de las preocupaciones planteadas por los habitantes de la zona en el pasado, incluyendo preguntas sobre un acuerdo interlocal de 2016 entre la ciudad y el condado que prohíbe la urbanización industrial o comercial, o la urbanización residencial por encima de un cierto tamaño en la zona.

“No aborda iglesias o casas de culto”, dijo Floyd, refiriéndose al acuerdo interlocal.

Dado que otras partes del código de la ciudad permiten iglesias en zonas residenciales, el acuerdo interlocal no impide que se construya una iglesia, dijo.

Aunque Floyd dijo que su oficina ha recibido varias preguntas acerca de si el sitio del proyecto del templo está dentro de un barrio rural designado, señaló que el sitio no está en una de esas áreas.

Floyd también hizo hincapié en que la ciudad no es propietaria del terreno, sino que acepta las solicitudes de propietarios privados, las cuales la ciudad evalúa de acuerdo con el código existente.

“El proceso que seguimos en este caso es idéntico al que seguimos en cualquier solicitud que recibimos”, dijo.

En cuanto a la altura del edificio, Floyd dijo que el código de la ciudad no incluye la altura del campanario en su consideración. La altura del edificio de tres pisos sin el campanario es de 68 pies.

Especificó que la zonificación cívica, que es el cambio de zonificación que se propone para el terreno, permite casas de culto.

Floyd también respondió a preguntas sobre por qué los requisitos que rodean a la zonificación cívica cambiaron justo antes de la propuesta, una preocupación planteada por algunos habitantes del barrio.

El cambio limitó las entidades autorizadas a usar la zonificación y relajó los estándares de urbanización para los que usan la zonificación cívica, un cambio iniciado por el personal hace más de un año, dijo Floyd.

Sin ‘atajos para escuchar y aprender’

Allen-Palenske dijo a los asistentes que no ha tomado “ningún atajo” para enterarse de la propuesta.

“Me he reunido con oponentes, partidarios, abogados, urbanistas y cualquiera que tuviera algo que me ayudara a educarme para poder tomar una decisión lo más informada posible”, dijo. “No he tomado atajos para escuchar y aprender”.

El sitio propuesto tendría 514 espacios de estacionamiento, 300 más que los exigidos por el código de la ciudad. También incluiría una casa de reuniones de 16 mil pies cuadrados, un edificio anexo y un pabellón.

Si se aprueba, sería el segundo templo de la Iglesia SUD en Las Vegas. El primer templo está cerca de la base de Frenchman Mountain y abrió en 1989.

Funcionarios de la Iglesia argumentan que un aumento de miembros de la iglesia ha creado una necesidad para el templo.

La comisión de planificación urbana se reunirá el martes a las 6 p.m. en las cámaras del Concejo Municipal de Las Vegas, en 495 Main St.