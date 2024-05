Alianza pro-aborto: suficientes firmas para estar en la boleta de Nevada

Lindsey Harmon, presidenta de Nevadans for Reproductive Freedom, se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa sobre las más de 200 mil firmas presentadas para calificar una enmienda estatal de derechos reproductivos para la boleta electoral de Nevada de 2024 fuera del Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas, el lunes 20 de mayo de 2024. El grupo obtuvo casi el doble de las firmas necesarias para optar a la votación de noviembre en los 17 condados de Nevada con el objetivo de incluir el derecho al aborto en la constitución del estado. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

La coalición detrás de los esfuerzos para poner las protecciones del aborto en la boleta electoral en noviembre anunció que presentaron más de 200 mil firmas para calificar para la boleta.

Nevadans for Reproductive Freedom, una coalición de grupos que encabezan la iniciativa para incluir la protección del aborto en la Constitución de Nevada, presentó las firmas ante la oficina del secretario de Estado el lunes. La coalición dijo que recogió casi el doble de las 102,362 firmas válidas requeridas para calificar para la votación y recogió firmas de los votantes en cada uno de los 17 condados de Nevada.

“El número de firmas recolectadas en solo tres meses demuestra lo profundamente que los nevadenses creen en el derecho al aborto y su importancia en este momento de la historia de nuestro país”, dijo Lindsey Harmon, presidenta de Nevadans for Reproductive Freedom, durante una conferencia de prensa el lunes frente al Centro de Gobierno del Condado Clark.

El aborto dentro de las 24 semanas de embarazo está protegido en Nevada por un referendo de 1990, y el aborto puede presentarse después de las 24 semanas si un médico tiene motivos razonables para creer que el aborto es necesario para la salud de la persona embarazada. La iniciativa electoral incluiría la protección en la Constitución del estado, en lugar de solo en una ley. Si se aprueba en noviembre, tendría que volver a presentarse ante los votantes en 2026.

“En primer lugar, creo que es muy importante recordar que se trata de derechos que tienen que ver con la protección de tu cuerpo y la toma de decisiones sobre tu cuerpo, por lo que creo que esto pertenece a la Constitución del Estado”, dijo Harmon. “También es duplicar las protecciones legales que tenemos, y cuando eres un estado como Nevada … es importante que hagamos todo lo absolutamente posible para proteger el acceso en nuestro estado, y realmente para demostrar al resto de la nación lo que parece”.

Para que la iniciativa aparezca en la boleta, el secretario de Estado y los secretarios de condado verificarán las firmas. Después, la Secretaría de Estado emitirá una notificación de calificación. Una vez que la iniciativa sea admitida a trámite, Nevadans for Reproductive Freedom se pondrá “manos a la obra” para educar a los votantes y gestionar la iniciativa como una campaña, explicó Harmon.

Nevada ha visto un aumento de solicitantes de abortos de fuera del estado desde que Roe v. Wade fue anulado en 2022 y los estados cercanos comenzaron a aplicar restricciones. Idaho prohíbe casi todos los abortos con excepciones para las víctimas de violación o incesto, o cuando la vida de la madre embarazada está en riesgo. En Utah, el aborto está prohibido después de las 18 semanas de embarazo. Arizona tiene una prohibición casi total, aunque en otoño entrará en vigor una derogación de la prohibición.

“A los médicos como yo nos horroriza escuchar historias de pacientes de otros estados a las que se niega atención a la salud para salvarles la vida debido a crueles prohibiciones del aborto”, declaró en la rueda de prensa el doctor Harpreet Tsui, médico internista que ejerce en Henderson.

Contraataque

La petición ha recibido el rechazo de activistas antiabortistas que intentaron bloquear la iniciativa, aunque un juez de Nevada reglamentó en última instancia a favor del grupo proabortista, determinando que era elegible para la recolección de firmas.

Melissa Clement, presidenta de Nevada Right to Life, criticó el lenguaje de la iniciativa, argumentando que no dará a los padres ninguna voz cuando sus hijas menores de edad busquen un aborto, permitirá el aborto durante los nueve meses de embarazo y permitirá que profesionales como los dentistas se presenten a los procedimientos.

“Esto es un error”, declaró Clement al Las Vegas Review-Journal. “No es aquí donde están los nevadenses y es exactamente por lo que los recolectores de peticiones no han sido francos con respecto a dónde llevará el lenguaje”.

La petición de iniciativa enmendaría específicamente la constitución del estado para decir: “Todas las personas tendrán el derecho fundamental al aborto que se presente o administre un profesional de atención a la salud calificado hasta la viabilidad fetal, o cuando sea necesario para proteger la vida o la salud de la paciente embarazada, sin interferencia del estado o sus subdivisiones políticas”.

Harmon dijo que el lenguaje de la iniciativa es muy claro. Pide proveedores de atención a la salud cualificados y aclara que busca la protección del derecho de una persona a acceder al aborto.

“Estamos dejando que el lenguaje se sostenga por sí mismo”, dijo Harmon.

Un juez había rechazado una petición anterior que pedía protecciones más amplias, como la atención prenatal, la vasectomía y la atención a la infertilidad.