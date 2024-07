‘Campaña de movilización’: la campaña de Harris tiene 50 eventos en Nevada este fin de semana

La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris está lanzando lo que llama el “mayor bombardeo de movilización de la historia” para marcar 100 días hasta el día de las elecciones, anunció su campaña el jueves.

‘Harris para Presidenta’ (Harris for President) pondrá en marcha un “fin de semana de acción” en todo Nevada con más de 50 eventos en todo el estado, incluyendo eventos de prensa, visitas de sustitutos políticos y lanzamientos de sondeo que reunirán a decenas de funcionarios electos y se comprometerán con más de tres mil personas.

La campaña tendrá lugar solo unos días después de que Harris se convirtiera en la candidata demócrata de facto a la presidencia, tras la retirada del presidente Joe Biden de la carrera y los apoyos subsiguientes a Harris para tomar las riendas.

La campaña de Harris informó de que más de 100 mil voluntarios se han inscrito para unirse a la campaña desde el domingo por la tarde y reclutó a más de 1,400 voluntarios en Nevada el martes, lo que, según la campaña, batió el récord establecido el domingo para el mayor día de reclutamiento de la campaña.

Nevada se considera un estado decisivo en las elecciones presidenciales, y sus seis votos electorales podrían ser suficientes para determinar quién gana la contienda hacia la Casa Blanca. Harris ha tenido bajos índices de aprobación en encuestas anteriores, pero queda por ver cómo el dramático reinicio del partido demócrata afectará a su popularidad en un estado que actualmente se inclina por el expresidente Donald Trump, pero que ha respaldado al candidato presidencial demócrata en cada ciclo electoral desde 2008.

Heredado de la campaña Biden-Harris, la vicepresidenta tiene 13 oficinas de campo en Nevada que llevarán a cabo eventos de este fin de semana con los funcionarios electos demócratas de Nevada, incluyendo la senadora Jacky Rosen, el fiscal general Aaron Ford, el tesorero Zach Conine y los representantes Dina Titus, Steven Horsford y Susie Lee, según la campaña.

Algunos de los eventos incluyen la presentación del sondeo “Votantes Afroamericanos por Harris” y un “Drag Out the Vote Happy Hour and Drag Bingo” con el representante de Florida Maxwell Frost en North Las Vegas, así como la presentación de los defensores de la libertad reproductiva con Alexis McGill Johnson, directora ejecutiva y presidenta de Planned Parenthood Action Fund.

También anunciarán 100 apoyos de líderes locales, según su campaña.