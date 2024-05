Conoce a los candidatos a la junta del CCSD

¿Tienes dirección postal en LV? Es posible que no puedas votar por alcalde de LV

Cuatro puestos en la Junta Escolar del Condado Clark están en juego en noviembre. Actualmente hay más de dos docenas de candidatos que compiten por los puestos - y sólo un titular. Las primarias están programadas para el 11 de junio.

He aquí un vistazo a los candidatos:

Distrito A

Anna Binder sirve en la Junta Asesora de Auditoría del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) y ha vivido en el Condado Clark durante décadas. Tiene seis hijos, cuatro de los cuales están matriculados en el CCSD. Según su sitio web de campaña, ella cree que la gobernanza eficaz en la educación pública, la responsabilidad fiscal y la transparencia son de suma importancia. Binder no devolvió una solicitud de comentarios.

Karl Catarata es un nativo de Nevada y el hijo de un maestro del CCSD. Después de graduarse en el Valley High School, Catarata trabajó en la universidad UNLV y es el director estatal de Nevada de la Campaña de Derechos Humanos. Dijo al Review-Journal que la cuestión más importante que enfrenta el distrito es la rendición de cuentas de los recursos y los planes para dar prioridad a los logros de los estudiantes y el desarrollo de la fuerza de trabajo. “Me presento para ser parte de la solución, no parte del problema. Quiero aportar mi experiencia en educación, organizaciones sin fines de lucro y gobierno para mejorar nuestro distrito escolar.”

La prioridad de Mercedes McKinley es abordar la escasez de maestros en el CCSD. Sugiere que se aumente el salario de los sustitutos de larga duración y que se pague a los estudiantes de magisterio mientras obtienen su licencia. Este es un enfoque importante para McKinley, una ex maestra que se graduó de Eldorado High School como estudiante que inicialmente no hablaba Inglés, según su sitio web. McKinley dijo al Review-Journal que la transparencia, la seguridad escolar y los servicios de salud mental también son importantes. “Abogar por una mayor financiación con transparencia es mi principal objetivo”.

Rachel Puaina ha sido maestra del CCSD durante más de cinco años. Dijo al Review-Journal que hay una necesidad apremiante de mejorar la disciplina y el apoyo a los maestros y al personal para crear entornos de aprendizaje seguros y productivos. Espera que se garantice una supervisión coherente, una intervención específica y que los maestros dispongan de herramientas para gestionar eficazmente las aulas difíciles. “La falta de disciplina coherente no sólo socava la confianza y la seguridad de los alumnos y el personal, sino que también erosiona el valioso tiempo educativo”.

Emily Stevens cree que la junta ha perdido la confianza de la comunidad. Dijo al Review-Journal que planea involucrarse más con el público, así como con los administradores, líderes sindicales, empresas y legisladores. “Necesitamos que nuestras comunidades vean que estamos escuchando y que sus voces son las que realmente representamos”. Stevens quiere abordar la seguridad escolar, la escasez de maestros y el rendimiento de los alumnos. Ella es la vicepresidenta de desarrollo de negocios para SCE Credit Union, según su sitio web de campaña. Ella es una madre del CCSD y tiene posiciones en la junta en Clark High School y Mission High School.

Distrito B

Samuel “Russ” Burns es un especialista en servicios para adolescentes en el Las Vegas-Clark County Library District, donde desarrolla programas para abordar las brechas educativas entre los niños. Si es elegido, el padre de tres hijos, dijo que planea abordar las pruebas estandarizadas excesivas y dar prioridad a la responsabilidad fiscal en el CCSD. Eso incluye la reorientación de los gastos administrativos excesivos hacia iniciativas que beneficien directamente a los estudiantes y maestros, dijo al Review-Journal. “La mayoría de nosotros compartimos un objetivo común: proporcionar a nuestros hijos una educación de calidad con el apoyo de los recursos adecuados y un entorno propicio”.

Lydia Domínguez dijo al Review-Journal que se compromete a trabajar con los legisladores estatales para dar prioridad a la excelencia académica, apoyar a los maestros y aplicar medidas transparentes de rendición de cuentas en las escuelas. “Creo en el establecimiento de altos estándares para el rendimiento de los estudiantes y garantizar un uso eficiente del dinero de los contribuyentes”, dijo Domínguez. Domínguez ha servido dos años en el Comité Asesor de Zonificación de Asistencia del CCSD, ha servido en posiciones de liderazgo con la Fuerza Aérea de EE.UU. y tiene dos hijos inscritos en el CCSD.

Eileen Eady es una antigua maestra que trabaja como asesora en campañas políticas para candidatos cuyas posturas sobre educación coinciden con las suyas. El sitio web de su campaña se centra en abordar la desigualdad en el CCSD, la tensión racial y la financiación. Promete apoyar a los maestros y crear políticas y programas que proporcionen una educación equitativa e inclusiva para todos los estudiantes. Ella no devolvió una solicitud de comentarios.

Robert Plummer dice que como exagente del Departamento de Policía Metropolitana de 28 años, sabe lo que significa proporcionar resultados mensurables. Un exestudiante del CCSD cuyos hijos y nietos han pasado por el distrito escolar, Plummer co-fundó la Liga Bolden Little, que más tarde se amplió a facilitar becas. Si es elegido, se centraría en los resultados de los estudiantes, la seguridad escolar y la retención de maestros, dijo al Review-Journal. “Los fideicomisarios deberían exigir responsabilidades al superintendente, y la transparencia debería ser primordial en lo que respecta al rendimiento de los estudiantes y la responsabilidad financiera”.

Doug Self es un maestro de matemáticas de secundaria en Spring Mountain Youth Camp, según su LinkedIn. Él no tiene presencia en línea de campaña. No devolvió la solicitud de comentarios.

Deven Singh es un nevadense de larga data cuyos hijos también asistieron a las escuelas del CCSD. Singh, que ha servido como maestro sustituto, dijo al Review-Journal que su tema más importante es asegurarse de que la junta contrata a un superintendente que pone la educación en primer lugar. También quiere reducir la tasa de abandono escolar mediante la identificación temprana de los estudiantes en riesgo y ofreciéndoles recursos. “Intentaré aportar estabilidad y dirección para elevar los niveles educativos en lugar de rebajarlos. Ahora es el momento de traer algo de sentido común a la dirección y dar al CCSD una nueva dirección”.

Distrito C

Evelyn García Morales, la única titular que se presenta a la reelección, dijo al Review-Journal que apoyó las inversiones en planes de estudio y personal en su primer mandato y tiene la intención de profundizar en los resultados de los estudiantes si es reelegida. Su objetivo es mejorar los resultados de los estudiantes en matemáticas e inglés y asegurarse de que reciben apoyo y preparación para graduarse en la universidad y prepararse para una carrera profesional. García Morales se graduó en Mojave High School, obtuvo una beca para asistir a UNLV y ha criado a sus hijos en el Distrito C. “Estoy comprometida a seguir haciendo de los estudiantes el centro de nuestro trabajo y servir como defensora de la comunidad para una educación pública de calidad”.

Frank Friends, un padre del CCSD y exestudiante del distrito, dice que el problema más importante que enfrenta el distrito es la seguridad. Sus ideas para abordarlo incluyen la contratación de personal armado en el campus para maximizar los tiempos de respuesta durante una emergencia, el mandato de un único punto de entrada en los campus y la apertura de escuelas de comportamiento para hacer frente a las necesidades de los jóvenes con mal comportamiento. “Si cambias el entorno, cambiarás el resultado”, declaró al Review-Journal.

Tameka Henry se postuló anteriormente para este escaño en 2020, pero perdió ante el titular, García Morales. Henry nació y creció en Las Vegas. Como directora ejecutiva de The Obodo Collective, su objetivo es eliminar la pobreza multigeneracional, según su sitio web. Henry ocupa puestos de liderazgo en varios grupos locales de defensa de los derechos, según la página web. No ha respondido a la solicitud de comentarios.

Christopher Teacher no tiene presencia en Internet. Él enumera el estado de Nevada y el VA como fuentes de ingresos en su formulario de declaración financiera. No ha respondido a la solicitud de comentarios.

Dante Thompson no tiene presencia en Internet. Su formulario de declaración financiera de la campaña indica que trabaja en los seguros. Él no devolvió una solicitud de comentarios.

Distrito E

Lorena Biassotti es una madre con hijos en el CCSD. También es la vicepresidenta de la sección del Condado Clark de Moms for Liberty. Dijo que el tema más importante es la seguridad escolar. Sus prioridades incluyen más consecuencias para los estudiantes que se portan mal, así como asegurarse de que los estudiantes que avanzan están aprendiendo. Dijo al Review-Journal que su plataforma incluye asegurarse de que los padres participen en la educación de sus hijos y mantener la política innecesaria fuera de la escuela. “Mi objetivo es quitar las riendas de la educación a los burócratas y volver a ponerlas en manos de los padres”.

Kamilah Bywaters quiere que la junta tenga más autoridad. Quiere cambiar las políticas para que la junta asuma un liderazgo más activo y supervise al superintendente. Dijo al Review-Journal que quiere promover la toma de decisiones informadas y prevé colaborar con los estudiantes, las familias, el personal y los maestros. “Juntos, podemos fomentar una cultura que valore la inclusión, la transparencia y la colaboración, garantizando que cada miembro de nuestra comunidad educativa tenga un papel significativo en la configuración del futuro de nuestras escuelas”.

Ryan Kissling es padre y quiropráctico titulado. Según su sitio web, su primera prioridad es resolver la escasez de maestros. También quiere aumentar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas y capacitar e involucrar a los padres en el sistema escolar. No ha respondido a la solicitud de comentarios.

Leonard Lither ha sido maestro durante casi 20 años, según su página web. Siete estaban en las escuelas del CCSD. También padre de dos hijos, dice que su misión es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el distrito, con un enfoque en los estudiantes en primer lugar. Él no devolvió una solicitud de comentarios.

Joshua Logie es un veterano de la Fuerza Aérea de 20 años que todavía trabaja como piloto instructor en la Base Aérea de Creech. Él promete ser transparente con el público y asegurarse de que representa los intereses del Distrito E. “Mi principal objetivo es restaurar la confianza del público en la Junta Escolar”, dijo al Review-Journal. La esposa de Logie es maestra de tercer grado en el Distrito E, y sus tres hijos son estudiantes. Dijo que quiere centrarse en la contratación y retención de los maestros y planea trabajar con la junta para comprometer al estado para la financiación adecuada para hacer eso.

Carlo Meguerian dijo al Review-Journal que el distrito está fallando a nuestros jóvenes y a la comunidad. Para ayudar a mejorar la situación, quiere mejorar la transparencia dentro del CCSD. Decidió presentarse después de que la pandemia expusiera las deficiencias del aprendizaje en casa. Sus principales objetivos son elevar los estándares, mejores resultados en los exámenes, escuelas más seguras y la participación de los padres. “Nuestros hijos necesitan que se les demuestre que nos importan y que lucharemos por su futuro”.

Paula Korth-Salsman dijo que el CCSD necesita un liderazgo eficaz, sobre todo cuando se trata de elegir el próximo superintendente. Si es elegida, trabajará para adoptar un riguroso proceso de selección que implique a las partes interesadas de la comunidad, educadores, padres y estudiantes, dijo al Review-Journal. El superintendente sería evaluado en función del rendimiento de los alumnos, el desarrollo del profesorado y la mejora de la escuela. “Fomentando una cultura de apertura y evaluación rigurosa de la actuación de nuestros dirigentes, podemos inspirar confianza entre padres, educadores y alumnos por igual”.

Jeremy Setters es padre de tres hijos matriculados en el distrito escolar. Setters fue motivado para postularse para el Distrito E después de que su hijo, que es autista, enfrentó desafíos en su educación temprana, dijo Setters al Review-Journal. “Estoy motivado para garantizar que ningún otro niño con necesidades únicas de aprendizaje tenga que enfrentarse a obstáculos similares”. Setters, psicoterapeuta que trabaja con jóvenes de acogida y delincuentes juveniles, dijo que ha pasado años investigando intervenciones eficaces para poblaciones vulnerables y aportará su experiencia en gestión empresarial a la junta.

Matthew Tramp ha representado al Distrito E en la Comisión Asesora de la Zona de Asistencia desde 2017. Se desempeñó como presidente los últimos dos años. Quiere abordar la seguridad escolar, la disparidad académica, así como proporcionar una amplia supervisión y garantizar una sólida gestión financiera del distrito. “Mi objetivo como miembro de la junta será permanecer enfocado en mejorar los resultados de los estudiantes y garantizar que la voz de la comunidad en general esté representada de manera justa”.