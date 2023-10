Presentan demanda contra el secretario de Estado de Nevada y Trump para impedirle estar en la boleta

El candidato presidencial republicano John Castro argumenta que el expresidente Donald Trump no puede participar en unas elecciones por su papel en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

octubre 5, 2023 - 11:01 am

El expresidente Donald Trump habla con los reporteros durante una pausa para almorzar en el Tribunal Supremo de Nueva York, en Nueva York, el lunes 2 de octubre de 2023. (AP Photo/Seth Wenig)

Un candidato presidencial republicano presentó una demanda contra la Secretaría de Estado de Nevada y Donald Trump en un intento por excluirlo de la boleta electoral de 2024.

John Castro, un residente de Texas que recientemente se presentó a las primarias de preferencia presidencial del estado, solicitó medidas cautelares el mes pasado en el Tribunal de Distrito, argumentando que Trump no puede participar en una elección debido a su papel en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

En su demanda presentada el mes pasado, Castro esgrime un argumento similar al de dos grupos de defensa de los derechos civiles que instaron a Cisco Aguilar, secretario de Estado de Nevada, a que excluyera a Trump de las votaciones, mencionando la Cláusula de Inhabilitación Insurreccionalista de la Enmienda 14, que descalifica a cualquier persona que haya prestado juramento de defender la Constitución de Estados Unidos y luego participe en una insurrección o rebelión contra Estados Unidos, o preste ayuda o consuelo a sus enemigos.

También argumentó que la participación de Trump en las primarias le perjudicaría, ya que le restaría votos y recaudación de fondos. Sin embargo, no se espera que Trump participe en las primarias.

En su respuesta del 2 de octubre, los abogados de Trump escribieron que él ya ha confirmado su participación en el caucus, por lo que la demanda de Castro “está tratando efectivamente de negar al presidente Trump el acceso a las urnas en unas primarias en las que ni siquiera participará – el epítome de lo discutible”.

‘Nadie ha escuchado hablar de él’

La Oficina del fiscal general de Nevada, que representa a Aguilar, coincidió con la idea, diciendo que Castro no ha demostrado cómo se vería perjudicado. Trump puede aparecer en la boleta de las elecciones generales de noviembre, pero en Nevada no se permiten los candidatos por escrito, por lo que no hay constancia de que Castro se viera perjudicado por la participación de Trump en las elecciones generales.

Las primarias republicanas de preferencia presidencial solo se celebrarán si dos o más candidatos se presentan a la contienda, argumentaron los abogados de Trump, por lo que es posible que las primarias no lleguen a celebrarse. Hasta el miércoles, solo Castro se había presentado.

Los abogados de Trump también argumentaron que Castro es un candidato poco conocido, y que el hecho de que pierda las elecciones no se deberá a si Trump participa o no.

“La razón por la que no obtendrá votos ni contribuciones -independientemente de quién se presente- es que nadie ha escuchado hablar de él”, escribieron los abogados de Trump. “Ciertamente, no ha ofrecido ninguna prueba, a diferencia de la especulación sin ataduras a la realidad, para apoyar su afirmación de lo contrario”.

Múltiples tribunales estatales también han sostenido que los secretarios de Estado no tenían poder para descalificar a un candidato presidencial de una papeleta debido a la doctrina de la separación de poderes, escribieron sus abogados.

También argumentan que la Enmienda 14 no se aplica a Trump, que no es considerado un “funcionario de los Estados Unidos”, y en su lugar está sujeto a la Cláusula de Impugnación.

Castro presentó demandas similares en varios otros estados, entre ellos Carolina del Sur, Arizona y Colorado. Los casos han sido desestimados en Maine, Pensilvania, Utah y Oklahoma, según los registros judiciales.