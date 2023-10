Elecciones de 2024 en Nevada: esto es lo que hay que saber

(Getty Images)

Hay mucho que hacer en 2024 en Nevada, desde las primarias presidenciales hasta el caucus del Partido Republicano, pasando por las primarias de junio y las elecciones de noviembre.

Con tantas elecciones y procesos, es seguro que será un poco confuso. Aquí hay un resumen de algunas cosas que hay que saber para el año próximo.

Primarias vs. Caucus

En primer lugar, si eres republicano, recibirás una boleta por correo para las primarias estatales en algún momento de enero. Pero algunos grandes nombres no estarán en ella, como Donald Trump y Vivek Ramaswamy.

En su lugar, para que tu voto cuente, tendrás que participar en el First in the West Caucus del Partido Republicano de Nevada, que está programado para el 8 de febrero de 2024.

Las primarias estatales del 6 de febrero de 2024 -solo cinco días antes del Super Bowl en Las Vegas- serán en gran medida simbólicas para los republicanos, ya que el Partido Republicano de Nevada decide en última instancia qué proceso de nominación electoral tiene más peso. Para que los candidatos ganen delegados que irán a la Convención Nacional Republicana en mayo de 2024, deben participar en el caucus.

Si eres demócrata, puedes participar en las primarias estatales de preferencia presidencial. Las opciones de candidatos incluyen al titular Joe Biden, Robert F. Kennedy Jr. y Marianne Williamson.

La votación anticipada comienza el sábado 27 de enero y se extiende hasta el viernes 2 de febrero. Recibirás una boleta por correo para las opciones de candidato de tu partido, a menos que optes por no recibir una boleta por correo.

¿Cómo funcionará el caucus?

El caucus comenzará a las 5 p.m. del 8 de febrero en los 17 condados, y los lugares se ubicarán por precinto en todo el estado.

Los participantes del caucus emitirán un voto de preferencia presidencial, y los resultados serán tabulados por precinto, y serán finalizados y dados a conocer al público ese día, de acuerdo con los planes del Partido Republicano de Nevada.

Los precintos nominarán a los delegados, y en mayo los republicanos en la convención estatal elegirán a los delegados nacionales que irán a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee en julio de 2024.

¿Cómo participo en el caucus?

Debes ser un republicano registrado para participar y debes mostrar una identificación emitida por el gobierno en los lugares de precinto. El Partido Republicano de Nevada publicará los lugares donde se celebrará el caucus a más tardar el 30 de noviembre.

¿Cómo se paga el caucus?

Debido a que será administrado por un partido político, el caucus no será pagado con dinero de los contribuyentes, como las primarias. En cambio, los candidatos presidenciales deben pagar 55 mil dólares o 35 mil si están de acuerdo en hacer un evento con el Partido Republicano de Nevada – para entrar en la primaria. Esos fondos se usarán para administrar el caucus.

¿Qué debes hacer como votante antes de las primarias y caucus?

El secretario de Estado Cisco Aguilar dijo que lo más importante que los votantes pueden hacer ahora es comprobar su estado de registro de votantes.

Mark Wlaschin, subsecretario de Estado para las elecciones, anima a todos los votantes a actualizar su registro de votantes con su dirección de correo electrónico y número de teléfono. Alrededor del 60 por ciento de los votantes tienen un número de teléfono en la lista. Si un funcionario electoral tiene alguna pregunta sobre la boleta de una persona durante el proceso de tabulación, solo puede ponerse en contacto con el votante a través del correo, lo que podría suponer el riesgo de no completar la tabulación a tiempo, según Wlaschin.

¿Cuál es la diferencia entre las primarias de febrero y las de junio?

Las primarias de febrero son estrictamente para votar a un candidato a la presidencia de Estados Unidos, mientras que las del 11 de junio son para otras contiendas, incluidas las locales, estatales y federales, como el Senado y la Cámara de Representantes.

Fechas importantes:

Primarias de preferencia presidencial: 6 de febrero de 2024

Votación anticipada para la APP: Del 27 de enero al 2 de febrero

Caucus republicano: 8 de febrero

Primarias de junio: 11 de junio

Votación anticipada para las primarias de junio: del 25 de mayo al 7 de junio

Elecciones generales: 5 de noviembre

Votación anticipada para las elecciones generales: Del 19 de octubre al 1° de noviembre