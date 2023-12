El comisionado del Condado de Clark Ross Miller no se postulará a la reelección

Tras un mandato en la Comisión del Condado de Clark, Ross Miller no se postulará a la reelección en 2024. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Después de un mandato en la Comisión del Condado de Clark, Ross Miller no se postulará a la reelección en 2024.

El exsecretario de Estado de Nevada dijo que después de 12 años en el servicio público, hay más cosas que quiere hacer con su carrera.

“Tengo algunos proyectos empresariales en los que he estado trabajando y para los que no he tenido tiempo con la comisión, y también seguir desarrollando mi práctica como abogado”, dijo Miller al Las Vegas Review-Journal el miércoles.

El demócrata, que representa una parte del oeste del valle, fue elegido para la comisión en 2020. También fue secretario de Estado de 2006 a 2014, momento en el que fue el secretario de Estado más joven del país y de la historia del estado.

Dijo que sus compañeros electos en la comisión son un talentoso grupo de colegas, y aplaudió el arduo trabajo del equipo de gestión ejecutiva en el condado.

“Realmente fue un placer trabajar con todos en el edificio”, dijo.

Miller dijo que está más orgulloso del trabajo que él y sus colegas hicieron en el desarrollo económico y la reurbanización en el condado.

“Llevará mucho más tiempo de lo que pude lograr en un solo mandato, pero creo que hay una base sólida para la comisión y el personal del condado para seguir adelante”, dijo Miller.

En cuanto a otra temporada en la política, Miller dijo que no cerraría la puerta a postularse para un cargo público de nuevo.

“Ya dejé un cargo público una vez y volví. Creo que siempre será una pasión para mí, pero en este momento, he pasado gran parte de mi carrera en el servicio público. Hay otras cosas que quiero hacer”, dijo.