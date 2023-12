Colorado excluyó a Trump de la boleta electoral. ¿Será Nevada la próxima?

El candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump en un acto de campaña el 28 de octubre de 2023, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Colorado prohibió al expresidente Donald Trump participar en las elecciones primarias de 2024, al determinar este martes su Tribunal Supremo que es inelegible para el cargo en virtud de la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos.

Se han presentado demandas similares en todo el país, pero es probable que no se produzca una decisión judicial similar en Nevada, al menos durante un tiempo.

En primer lugar, Trump no participará en las primarias de Nevada en febrero, sino que optó por unirse al caucus del Partido Republicano de Nevada el 8 de febrero.

Las demandas para eliminar a Trump de la boleta de Nevada son discutibles, aunque si gana la nominación republicana, esas peticiones podrían recibir un impulso renovado antes de noviembre. El futuro litigio, sin embargo, depende de la posible actuación del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El equipo jurídico de Trump ha dicho que recurrirá la decisión de Colorado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El asunto debe resolverse antes del 5 de enero, fecha límite para que el estado imprima sus boletas de las primarias presidenciales, según The Associated Press.

La decisión de Colorado marca la primera vez en la historia que se ha usado la Sección 3 de la 14ª Enmienda para descalificar a un candidato presidencial. La Cláusula de Inhabilitación de Insurrectos -creada tras la Guerra Civil para impedir que antiguos soldados confederados volvieran a ocupar un cargo- inhabilita a cualquier persona que haya jurado defender la Constitución de Estados Unidos y luego participe en una insurrección o rebelión contra Estados Unidos.

Antes de que el Tribunal Supremo de Colorado revocara la decisión, un juez de distrito de Colorado consideró que Trump incitó a una insurrección con su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero el juez también dijo que Trump no podía ser excluido de la votación porque no estaba claro si la estipulación se aplicaba a la presidencia.

Esté o no de acuerdo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, su decisión allanará el camino para decisiones en otros estados.

Por ahora, Nevada puede evitar el tema en las primarias y dejar que las cosas se desarrollen, dijo Derek Muller, profesor de derecho de la Universidad de Notre Dame que ha seguido de cerca los casos. Si Trump se convierte en el candidato republicano y aparece en la boleta de las elecciones generales, “para entonces, es de esperar que el Tribunal Supremo haya intervenido y resuelto todas estas cuestiones”, dijo.

Derecho de los partidos a elegir a los candidatos

El caso plantea cuestiones sobre lo que es realmente una elección presidencial, dijo Muller.

“En realidad, se trata de un acontecimiento dirigido por los partidos para elegir a los delegados para la convención de nominación”, dijo.

Las primarias y las asambleas electorales son diferentes, y la administración de las elecciones varía de un estado a otro, dijo Muller. El Tribunal Supremo dice que un estado puede establecer reglas para las primarias presidenciales, pero un partido estatal es libre de hacer caso omiso de las reglas, y un partido nacional es libre de ignorar lo que sucede en un estado, dijo.

El Partido Republicano de Nevada concordó con ideas similares en un comunicado emitido el miércoles, argumentando que la decisión del Tribunal Supremo de Colorado plantea preocupaciones sobre el “derecho fundamental de los partidos políticos a elegir a sus candidatos”.

Demanda en Nevada

Demandas similares a la de Colorado fueron presentadas en todo el país en un esfuerzo por mantener a Trump fuera de la boleta electoral, y Nevada no es diferente.

John Castro, candidato presidencial republicano que vive en Texas, presentó una demanda en Nevada basándose en la cláusula de insurrección, al tiempo que argumentaba que la participación de Trump en las primarias le perjudicaría, ya que Trump le desviaría votos y recaudación de fondos.

Al no participar Trump en las primarias, sus abogados argumentaron que la demanda es discutible. Las demandas de Castro en otros estados no han tenido mucho éxito. Un juez no ha dictado aún una sentencia definitiva sobre el caso de Nevada, pero otros se han pronunciado sobre el fondo de la cuestión.

La semana pasada, las partes interesadas se unieron a la conversación, presentando una petición de autorización para presentar sus propios argumentos. En la petición, el exlegislador demócrata Chris Giunchigliani y dos republicanos del Condado Nye instaron al tribunal a desestimar la demanda por falta de legitimación y por insuficiente notificación del proceso.

Quieren que la cuestión de la elegibilidad de Trump sea respondida bajo la Constitución, pero creen que la ruta de Castro no es la manera de obtener esas respuestas.