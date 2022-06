Cinco cosas a tener en cuenta el día de las elecciones primarias

junio 13, 2022 - 11:52 am

Los residentes de la zona participan en el último día de votación anticipada para las primarias de 2022 en el Meadows Mall el viernes 10 de junio de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El martes se emitirán las últimas papeletas de las primarias, en las que los votantes elegirán quiénes pasarán a las elecciones de noviembre en las contiendas clave de todo el estado, desde el Senado de Estados Unidos y el gobernador hasta los concejos municipales y los escaños de la cámara estatal.

Hay ocho republicanos que compiten por el Senado de Estados Unidos en noviembre, en lo que será una de las contiendas más vigiladas del país y que desempeñará un papel importante a la hora de determinar qué partido controla la cámara alta del Congreso de cara a la segunda mitad del primer mandato del presidente Joe Biden.

En la carrera por la gobernación, 15 republicanos se postulan para tener la oportunidad de enfrentarse al gobernador demócrata Steve Sisolak, de primer mandato, este otoño.

Los tres distritos de la Cámara de Representantes del sur de Nevada tienen primarias competitivas que sentarán las bases para los enfrentamientos clave de noviembre.

Y algunas contiendas, como las de los asientos judiciales, el gobierno local y el alguacil, podrían decidirse por completo una vez que se cuenten las papeletas de las primarias.

La votación anticipada tuvo lugar del 28 de mayo al viernes. Las cifras definitivas de la votación anticipada no se publicarán hasta el lunes. Sin embargo, hasta el jueves, la participación en los dos mayores condados de Nevada -Clark y Washoe- era del 10.2 por ciento. Los votantes demócratas aventajaron a los republicanos en 5,183 votos el jueves, lo que no incluye el último día de votación anticipada.

Estas son solo las segundas elecciones primarias de Nevada en las que se enviaron automáticamente los votos por correo a todos los votantes. La primera tuvo lugar en los primeros días de la pandemia del COVID-19 en 2020, cuando solo votaron en persona unas 7,900 personas en todo el estado.

Pero lo que significa esa participación no está claro.

Este año, los republicanos tienen unas primarias más competitivas que los demócratas.

Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. el día de las elecciones. Los lugares de votación se pueden encontrar en el sitio web electoral del condado. Las papeletas de voto por correo deben ir selladas antes del martes y recibirse antes del 18 de junio para que cuenten, pero también pueden dejarse en cualquier lugar de votación el día de las elecciones. Los votantes deben firmar el exterior del sobre de la papeleta de voto por correo para que se cuente su voto.

Aquí hay cinco cosas a tener en cuenta en las elecciones clave del martes:

1. ¿Pueden las bases vencer al candidato de Trump en la contienda al Senado?

El ex fiscal general del estado, Adam Laxalt, tiene el dinero, el reconocimiento del nombre y los apoyos del ex presidente Donald Trump. Hace tiempo que se le considera el favorito para conseguir la nominación y la posibilidad de desafiar a la senadora demócrata Catherine Cortez Masto en las elecciones generales.

Pero el veterano retirado del ejército de Estados Unidos Sam Brown, recién llegado a la política en Nevada, ha hecho una campaña más fuerte de lo que la mayoría esperaba. Ha recaudado casi cuatro millones de dólares y los ha gastado casi todos, intentando presentarse como la alternativa de base a Laxalt.

Los aliados de Brown han presionado para que Trump cambie su apoyo a Laxalt, pero no lo han conseguido.

Brown obtuvo los apoyos del Partido Republicano estatal tras la votación de su comité central en la convención del partido de abril. Queda por ver si es representativo de las opiniones de todos los miembros del partido en todo el estado, aunque la mayoría de las encuestas sugieren que no lo es.

La encuesta más reciente de Nevada Independent/OH Predictive Insights, publicada la semana pasada, muestra que Laxalt aventaja a Brown en 14 puntos porcentuales, 48 a 34. Se trata de una notable mejora para Brown con respecto a un par de encuestas de The Trafalgar Group y Emerson College de finales de abril y principios de mayo, que mostraban que Laxalt ganaba por 24 y 24 puntos porcentuales, pero sigue siendo una gran diferencia que Brown debe recuperar.

Cortez Masto también se enfrenta a las primarias de otros tres demócratas, pero se espera que la senadora de primer mandato avance con facilidad. Ninguno de sus contrincantes ha reportado haber recaudado o gastado dinero.

2. ¿Podrá Lombardo mantener a raya a un grupo numeroso de candidatos?

Con 15 nombres en la papeleta, no hay ninguna contienda este año que presente más candidatos que la nominación republicana para los gobernadores.

Al igual que en la carrera por el Senado, un candidato se ha separado de la manada en la recaudación de fondos, en las encuestas y con Trump: El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo.

Y, al igual que en la carrera al Senado, el partido estatal decidió no respaldar al candidato apoyado por Trump y, en su lugar, dio su apoyo al abogado de Reno Joey Gilbert.

La carrera de las primarias ha estado marcada por los ataques de los otros candidatos a Lombardo y por tratar de pintarlo como no lo suficientemente conservador, atacando a menudo su historial sobre el crimen, la inmigración y refiriéndose a él como un RINO – un republicano solo de nombre, por su sigla en inglés. Pero eso se hizo más difícil cuando Trump mandó sus apoyos a Lombardo a finales de abril.

Lombardo ha liderado el grupo en todas las encuestas importantes a lo largo de las primarias. Pero el último sondeo muestra que la diferencia se está reduciendo un poco.

La encuesta de Independent/OH Predictive Insights, publicada la semana pasada, muestra que Lombardo lidera el grupo con un 34 por ciento. Gilbert tenía un 21 por ciento, y el ex senador de federal Dean Heller y el alcalde de North Las Vegas John Lee tenían un 10 por ciento cada uno.

3. Cargos constitucionales

En las primarias se disputan los cargos de secretario de Estado, tesorero, fiscal general y vicegobernador.

Los siete candidatos republicanos a secretario de Estado han apoyado la limitación del acceso al voto en aras de la “seguridad electoral”. Los principales candidatos son el concejal de Sparks Kristopher Dahir, el ex asambleísta Jim Marchant y el empresario Jesse Haw. El demócrata Cisco Aguilar se postula sin oposición.

En la contienda por la tesorería del estado, la concejal de Las Vegas Michele Fiore se enfrenta al empresario Manny Kess, que se disfrazó de Fiore para burlarse de uno de sus anuncios de campaña más famosos. Fiore se ha visto perseguida por la controversia, incluidos los viajes financiados por los contribuyentes y una redada del FBI en su casa, mientras que Kess ha sido sincero sobre la declaración de quiebra durante la recesión en Nueva York. El tesorero Zach Conine, demócrata, se postula a la reelección sin oposición.

La abogada Sigal Chattah se enfrenta a la más moderada Tisha Black en las primarias republicanas para fiscal general. Ambos candidatos han llamado al actual demócrata Aaron Ford, que se postula a la reelección, “blando con el crimen”. Chattah se vio envuelta en un escándalo a principios de este año, cuando un antiguo aliado filtró textos en los que Chattah decía que Ford debería ser “colgado de una **** grúa ”, por lo que ella consideraba su mal desempeño del trabajo.

Ambos partidos han disputado las primarias para vicegobernadores. Los demócratas tienen a la alcaldesa de Henderson, Debra March, que se enfrenta a la vicegobernadora designada Lisa Cano Burkhead, y los republicanos tienen una lista de candidatos que incluye al concejal de Las Vegas Stavros Anthony, al ex tesorero del estado Dan Schwartz y al inversor John Miller.

4. ¿Cómo serán las elecciones al Congreso?

En Nevada, los nuevos distritos del Congreso, junto con las tensiones económicas y la inflación, han creado fuertes vientos políticos en contra de los demócratas. El Partido Republicano solo necesita conseguir cinco escaños para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y el Comité Nacional Republicano del Congreso tiene como objetivo los tres escaños del área de Las Vegas en su estrategia nacional.

En el 1er distrito, la activista liberal Amy Vilela, que ayudó a orquestar la victoria del independiente de Vermont Bernie Sanders en el caucus presidencial de Nevada hace dos años, se enfrenta a la representante Dina Titus, la decana de la delegación del Congreso del estado.

Titus se considera más una demócrata del establishment, mientras que la fuerza de Vilela es probablemente con los votantes urbanos liberales, según J. Miles Coleman, editor asociado de la Sabato’s Crystal Ball. Titus representó gran parte del nuevo distrito cuando fue senadora estatal durante dos décadas antes de mudarse al Congreso.

El activista conservador David Brog ha emitido anuncios de televisión para desmarcarse del grupo de candidatos que incluye a una ex asesora de la campaña de Trump en Nevada, Carolina Serrano, al ex congresista Cresent Hardy y a Mark Robertson, ex asesor mayor del Departamento de Defensa y veterano de combate.

Serrano, Brog y Robertson recaudaron importantes fondos de campaña en su búsqueda de la candidatura republicana, según los reportes de la Comisión Electoral Federal.

En el 3er distrito, la representante Susie Lee ha cumplido dos mandatos en lo que todavía se considera el verdadero distrito pendular de Nevada. Se enfrenta a los republicanos, entre los que se encuentra April Becker, que perdió por poco la carrera de las elecciones generales de 2020 para el Senado estatal.

Becker se enfrenta al propietario de una empresa de construcción, John Kovacs, y a Noel Malgeri, un veterano de combate de la guerra de Irak y hombre de negocios que cuenta con el apoyo de los republicanos alineados con Trump y que podría reunir un voto de protesta del GOP (Partido Republicano) contra Becker.

Sin embargo, Becker ha recaudado más que sus oponentes y hasta el 25 de mayo tenía una importante ventaja en efectivo.

El veterano del ejército Randell Hynes se postula como moderado para la candidatura demócrata contra Lee.

El representante Steven Horsford no tiene oposición para la candidatura demócrata en el Distrito 4 del Congreso.

Entre los aspirantes del Partido Republicano que buscan la oportunidad de oponerse a Horsford se encuentra la asambleísta Annie Black, de Mesquite, que ha dicho que tiene una sólida campaña de publicidad directa. Está apoyada por la representante Elise Stefanik, republicana por Nueva York, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, y ha sido citada como candidata destacada por el Comité Nacional Republicano del Congreso.

Además, el veterano de las Fuerzas Aéreas Sam Peters ha promocionado su buena fe conservadora y los apoyos de acólitos de Trump, como los representantes Andy Biggs y Paul Gosar. Andy Biggs y Paul Gosar, ambos republicanos de Arizona. Hace dos años, Peters quedó en segundo lugar por detrás de Jim Marchant en las primarias del Partido Republicano en el amplio distrito del Congreso, que atraviesa Mesquite, North Las Vegas, Pahrump y partes del centro de Nevada.

5. ¿Qué carreras se decidirán en las primarias?

Aunque la mayoría de las contiendas en las primarias determinarán quién se enfrentará en las generales de noviembre, hay algunas contiendas que podrían decidirse ahora.

En las carreras no partidistas de Nevada, como las de los asientos judiciales y los cargos municipales, los candidatos que reciben más del 50 por ciento de los votos son elegidos directamente. (Los candidatos judiciales que obtienen más de la mitad de los votos siguen apareciendo sin oposición en la papeleta de las elecciones generales).

La más destacada de esas carreras es la de alguacil del Condado Clark, en la que tres veteranos del Departamento de Policía Metropolitana compiten para sustituir a Lombardo: el ex alguacil Kevin McMahill, el asambleísta Tom Roberts, que se retiró como ayudante del alguacil, y Stan Hyt, un sargento de la Policía Metropolitana retirado con 30 años de experiencia.

En estas elecciones, si ningún candidato obtiene más del 50 por ciento de los votos, los dos primeros clasificados en las primarias pasarán a enfrentarse en las elecciones generales de noviembre.