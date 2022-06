Cavazos defiende el asiento del Distrito G frente a seis aspirantes en las primarias

En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda: Linda Cavazos, Kenneth 'KC' Freels, Dominick Giovanni, Greg Wieman y Adam LaRosa.

Siete candidatos se postulan para un asiento en representación del Distrito G en el Consejo de Administración del Distrito Escolar del Condado Clark, que abarca el valle este.

El Distrito G tiene 48 escuelas que atienden a unos 41 mil alumnos, según las cifras del distrito.

La titular Linda Cavazos, que fue elegida en 2018, se enfrenta a seis aspirantes, entre ellos dos padres y un administrador jubilado.

La contienda por el consejo escolar no es partidista y está abierta a todos los votantes. Los dos candidatos con más votos pasarán a las elecciones generales de noviembre, a menos que uno de ellos reciba más del 50 por ciento de los votos, en cuyo caso será elegido directamente.

Linda Cavazos

Cavazos fue nombrada por primera vez para el consejo en 2017 y fue elegida para su primer mandato de cuatro años en 2018. Lleva más de 30 años viviendo en el distrito que representa, el mismo en el que sus hijos fueron a la escuela.

“He tenido una experiencia muy diversa como madre, como educadora”, dijo. “Conozco los vecindarios, conozco las diferentes necesidades de las escuelas, y siento que tengo una experiencia realmente buena que ofrecer”.

Antigua profesora del distrito que enseñó en Basic High School durante 15 años, Cavazos dirige ahora una consulta privada de asesoramiento. Dice que se postula a la reelección armada con el conocimiento del papel de fideicomisaria, en contraposición al de superintendente.

“Solo tenemos un empleado, que es el superintendente”, dijo. “Debemos ser capaces de ejercer una supervisión informada sobre el presupuesto y sobre lo que hace el superintendente a nivel operativo. Debemos recibir esa información”.

Cavazos fue uno de los tres miembros de la junta que votaron a favor del despido de Jara como superintendente y votaron en contra de su reincorporación.

“Es parte de nuestro trabajo apoyar al superintendente, es nuestro empleado”, dijo. “Pero al igual que en cualquier otro negocio, si sientes que hay algún punto en el que quizás no es un buen camino para el bien de los estudiantes del distrito, nuestro trabajo es trabajar para conseguir mayores logros para nuestros estudiantes”.

Cavazos se postula con una plataforma para elevar el rendimiento de los alumnos, atender las necesidades integrales de cada niño y mejorar la cultura de cada escuela.

“Si no cuidamos a nuestros educadores, nuestros niños no van a subir a un nivel más alto de alfabetización y rendimiento”, dijo. “Si están cayendo por el precipicio, y lo están haciendo, entonces los niños van a seguir por el precipicio”.

Sobre el tema de la seguridad escolar, Cavazos dijo que el distrito ha sido demasiado reactivo cuando surgen situaciones, en lugar de ser más proactivo en la prevención de la violencia. Cavazos también dijo que cree que la justicia restaurativa podría aplicarse de forma significativa en el distrito -si se hace correctamente-, pero que no debería usarse como chivo expiatorio del brote de violencia escolar que se produce actualmente en el distrito.

En los próximos cuatro años, Cavazos dice que espera que la junta se convierta en un organismo altamente funcional y cohesionado.

“Como funcionaria electa, no representamos a los otros administradores, no representamos al superintendente”, dijo. “Representamos a nuestros electores, y debemos encontrar la manera de mantener esa comunicación”.

John Carlo

John Carlo vive en Las Vegas desde 2018, cuando dice que fue llamado por Dios para ser ministro de la Las Vegas Japanese Community Church.

Carlo, un habitual de las reuniones del consejo escolar durante el último año, dice que se postula para el asiento con el fin de que los niños y las escuelas dejen de ser “la Ciudad del Pecado”.

“No podemos seguir viviendo a la sombra”, dijo. “Tenemos que sacar a nuestros hijos de eso y mostrarles que hay algo mejor”.

Carlo dijo que se postula para mostrar más aprecio por los profesores, para mejorar la seguridad escolar y para reformar el plan de estudios usado en el distrito. “Nuestra educación no debería estar motivada políticamente. Las matemáticas no deberían estar motivadas políticamente. Ahora están sacando unas matemáticas que son de justicia social”, dijo Carlo.

Carlo agregó que no estaba seguro de si el plan de estudios al que se refería se usaba en el Condado Clark.

Carlo también dijo que el distrito estaba fallando a la hora de abordar la cuestión de la seguridad escolar.

“Cuando decimos justicia restaurativa, suena bien. Creo en la justicia. Es un principio fundador de nuestro país y un principio fundador y fundamental de lo que es Dios”, dijo. “Pero creo que la agenda comunista se ha vuelto más radical al atacar nuestras libertades… Creo en disciplinar a estos niños, eso es lo que creo. Disciplinándolos con amor”.

Carlo dijo que no apoyaba a Jara después de que se pusiera en contacto con el superintendente varias veces para reunirse y hablar de diferentes temas, solo para ser ignorado. Carlo dijo que no había visto nada de Jara que le valiera un voto para renovar el contrato del superintendente en enero.

Carlo se refirió a los dos millones de dólares que Jara pidió al distrito el pasado otoño para zanjar las acusaciones de ambiente laboral hostil, represalias, incumplimiento de contrato y violación del debido proceso. “Intentar quitarle dinero al distrito escolar cuando ese dinero podría ir a los niños, ese dinero podría ir a los profesores… eso no merece mi gracia”, dijo Carlo.

En última instancia, Carlo dijo que sería un miembro del consejo que escuchará a la comunidad.

“Si no puedo hacer nada más, escucharé”, dijo. “Ahí es donde reside el poder y la fuerza, es con la comunidad y lo que quieren”.

Kenneth “KC” Freels

Kenneth “KC” Freels, padre del distrito y especialista en informática, dijo que se postula para el consejo escolar porque hay una crisis de calidad en el distrito. “Queremos algo mejor para nuestros hijos”, dijo.

Freels, que se mudó a Las Vegas en 2018, dijo que su principal motivación para postularse es su hijo de siete años, que tuvo dificultades al entrar en el jardín de niños aislado durante la pandemia.

Freels decidió postularse después de ver que la seguridad en las escuelas del distrito había disminuido en el último año. “Tiene que haber razón y orden”, dijo. “Debemos tener orden en las aulas, porque si las aulas no son seguras, los niños no pueden aprender”.

Freels dijo que la violencia no se está produciendo en el vacío y que el distrito debe asociarse con la policía del distrito escolar y con los Servicios de Protección Infantil para intentar investigar la causa fundamental de lo que está provocando el aumento de la violencia.

Dijo que el mejor enfoque disciplinario para los estudiantes se encuentra en algún lugar entre las políticas de justicia restaurativa que no se aplicaron de forma significativa en el distrito y una política disciplinaria de tolerancia cero.

“Debemos ser razonables; debemos examinar cada caso individualmente”, dijo. “No podemos limitarnos a aplicar esta tolerancia cero, y no podemos decir simplemente: ‘Bueno, la próxima vez lo harán mejor’. Ninguna de las dos cosas son respuestas”.

Freels calificó de inaceptables los resultados en alfabetización y matemáticas del distrito y dijo que el reciente éxodo de personal clasificado era un reflejo directo del liderazgo de Jara.

“Se van porque ya no les gusta el trabajo, porque no se sienten seguros y porque la administración les da instrucciones basura para trabajar”, dijo.

Freels también dijo que había una crisis de liderazgo en el distrito y llamó la atención sobre las discusiones y la falta de decisión en la junta. “Creo que la junta podría usar un poco de energía de papá”, dijo. “No hay hombres en la junta, y eso no es muy diverso”.

En última instancia, Freels dice que su principal prioridad es garantizar que los niños se sientan seguros en la escuela, que los padres se sientan seguros enviando a sus hijos a la escuela y que los profesores y el personal se sientan seguros al ir a trabajar.

“¿Nos preguntamos por qué solo un tercio de nuestros niños pueden hacer matemáticas a nivel de grado? Quizá sea porque dos tercios de ellos tienen miedo”, dijo. “Si no les proporcionamos seguridad, no es de extrañar que no podamos enseñarles a leer”.

Dominick Giovanni

Dominick Giovanni, electricista jubilado que ha vivido en Las Vegas durante los últimos 30 años, decidió postularse tras asistir a reuniones con compañeros conservadores que estaban preocupados por lo que ocurría en el sistema escolar.

“Creo que podría hacer algo bueno con los conocimientos que tengo sobre cómo han cambiado las escuelas desde que yo estaba en ellas”, dijo.

Giovanni, que asistió a una escuela de capacitación profesional para convertirse en electricista, dijo que las escuelas se habían “descarrilado” en cuanto a lo que enseñaban a los alumnos. Los niños no salen de las escuelas preparados para entrar en el mundo laboral, dijo.

Giovanni dijo que el distrito había hecho un mal trabajo en el tema de la seguridad escolar. Dijo que le gustaría que el distrito escolar pusiera en marcha más programas deportivos o extraescolares para unir a los alumnos y unir la brecha entre ellos.

También quiere que se creen y se cubran más puestos de monitores escolares para que haya más adultos vigilando lo que ocurre entre las clases y en los pasillos, de forma similar al programa “Padres en la escuela”, aprobado recientemente por el distrito.

Giovanni dijo que no apoya plenamente a Jara y que no le daría una calificación de aprobado. Calificó la destitución del superintendente y su posterior recontratación como una mala imagen para el distrito escolar. “Creo que habría que reflexionar un poco más sobre lo que ocurre allí”, dijo. “Eso nunca debió haber ocurrido”.

Está a favor de una política disciplinaria de tolerancia cero. “Si no funcionas en una sociedad escolar, no deberías estar allí”, dijo. “Eso no significa que no recibas una educación”.

Giovanni dijo que la principal prioridad de su campaña sería establecer una escuela de capacitación profesional para los alumnos que no piensan ir a la universidad.

“Cuando salgan, tendrán un oficio que podrán usar para ganarse bien la vida”, dijo. “Yo me gané muy bien la vida con el mío”.

Adam A. LaRosa

Adam LaRosa dice que se animó a postularse para el consejo escolar después de ver cómo el COVID-19 se usó contra la ciudadanía para cerrar unilateralmente las escuelas, a pesar de que los dirigentes sabían perfectamente que los niños eran los menos afectados por el virus.

“Eso fue un error”, dijo LaRosa. “La escritura estaba en la pared de que simplemente tenemos a las personas equivocadas representándonos a nivel local”.

LaRosa se mudó a Las Vegas en 1994 y formó parte de una de las primeras generaciones de estudiantes que acudieron a la nueva Las Vegas High School. LaRosa, encargado de ferias jubilado que actualmente educa a sus hijos en casa, dijo que se postula porque tiene tiempo para concentrar toda su energía en lo que cree que está mal en el sistema.

Dijo que no hay transparencia en el actual consejo de administración, y que hay poca interacción entre los administradores y la comunidad en un intento de entender de dónde vienen los electores. Llamó al consejo actual ineficiente y dijo que había demasiada burocracia en él.

“No somos tontos”, dijo LaRosa. “Al menos tómense el tiempo de responder a las preguntas y de averiguar qué es lo que le preocupa a la comunidad. Parece que no les importa. Es un problema inherente”.

En cuanto a la cuestión de la violencia escolar, LaRosa dijo que la mejor manera de abordarla es crear más funciones comunitarias y tener un plan de estudios en el distrito que esté orientado a la comunidad. “¿Dónde está la moral dentro de nuestra sociedad?” preguntó LaRosa. “Nos hemos desconectado tanto como comunidad que ni siquiera nos tratamos como vecinos”.

Dijo que no apoya la idea de la justicia restaurativa y llamó a la premisa “completamente fuera de lugar”.

LaRosa dijo que Jara era un reflejo directo del consejo y que este lo estaba usando como chivo expiatorio. “Si estuviera en cualquier otro ámbito laboral y fuera un trabajador insubordinado, sería destituido”, dijo LaRosa. “Creo que la junta no lo consideró así, y por eso se le reincorporó”.

Dijo que su principal prioridad en el distrito sería mejorar la tasa de alfabetización y desarrollar un plan de estudios del que los niños de todo el distrito se beneficien al máximo.

“Los niños tienen mucho potencial, y son la próxima generación”, dijo. “Todos los niños merecen las mejores posibilidades que ofrece el público”.

Greg Wieman

Antiguo educador, Greg Wieman dice que le duelen los errores que se cometen en el distrito.

“Sé que podemos hacer algo mejor”, dijo. “No quiero dirigir el distrito, pero quiero asegurarme de que la dirección del distrito lo maneje adecuadamente o que consigamos a alguien que lo dirija adecuadamente”.

Wieman fue profesor durante 21 años y administrador durante 17 años en Michigan, Colorado y Nevada, incluido su tiempo como superintendente de distrito en Eureka.

A pesar de estar retirado, Wieman dijo que se planteó volver a enseñar en el distrito debido a la escasez de profesores que sufre el distrito desde hace años. “No necesito un trabajo; no quiero un trabajo”, dijo Wieman. “Esto no sería por el dinero”.

Se postula sobre una plataforma de mejora de los resultados de los alumnos, pero dijo que todas las cuestiones son secundarias respecto a la crisis de la seguridad escolar. Wieman calificó de “vergonzante” a la incapacidad del distrito para abordar los problemas de seguridad.

“No va a ocurrir nada bueno hasta que consigamos controlar el entorno educativo en cada edificio”, dijo. “Se trata de la seguridad física, mental y emocional de todos los individuos del edificio: alumnos, profesores, personal, incluso administradores”.

En relación con la disciplina, Wieman dijo que puede haber políticas del distrito que son inapropiadas, ineficaces y que limitan la gestión de los profesores en sus aulas.

Está claro que la aplicación de la justicia restaurativa no ha funcionado, de lo contrario el distrito no estaría en su situación actual, dijo.

“Todos debieron haber recibido capacitación hace mucho tiempo”, dijo Wieman. “Los educadores consiguen lo que aceptan. Si aceptan un comportamiento agresivo e intimidatorio, un comportamiento inadecuado y un comportamiento que no se cumple desde el primer día, eso es lo que van a conseguir”.

En cuanto a la dinámica de la junta en los últimos dos años, Wieman dijo que los miembros de la junta no entienden aspectos de la gobernanza como el presupuesto, las negociaciones de los contratos, la negociación colectiva con los profesores o la instrucción del plan de estudios.

“Necesitamos una mejor supervisión”, dijo. “Entiendo esas cosas… eso forma parte del éxito en la educación. Encuentras a esas personas que son buenos recursos dentro de tu edificio, dentro del distrito y unes fuerzas”.

Charles R. “Chuck” Summers, residente desde hace 46 años y cuya esposa ha sido profesora del Condado Clark durante 50 años, no devolvió los llamados para hacer comentarios. Pero en la información enviada al Review-Journal para una guía de votantes en internet, dijo que no apoyaba la reincorporación de Jara y que apoyaba la sustitución del superintendente, junto con algunos miembros del consejo.