Moisés “Mo” Denis se retira tras cumplir 20 años de carrera política con la satisfacción de haber cumplido

Mo Denis es jubilado en tecnología de computadoras, le está dedicando más tiempo a su familia, a su esposa Susan, a sus cinco hijos y siete nietos. En la foto es flanqueado de los ahora senadores Dina Neal y Edgar Flores. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

Otra gran satisfacción fue haber logrado que se entregaran licencias de conducir para indocumentados que, sin ser un documento de identidad, fue un permiso que hoy en día sirve a unos 65 mil residentes que tienen el privilegio de manejar sin esconderse. Aquí con su primogénito durante un rally de promoción del voto. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

Luego de 20 años de carrera política en el estado de Nevada, el senador Moisés “Mo” Denis, terminó su trayectoria de servicio en cargos de elección popular. Su primera contienda en las urnas fue en el 2002.

Mo es hijo de inmigrantes cubanos, Armando y Dolores, quienes llegaron a Estados Unidos en 1951 donde se conocieron. Nació en Brooklyn, Nueva York en 1961. Su familia se mudó a Miami, después a Arlington, Virginia, y finalmente a Las Vegas cuando era un niño de apenas 6 años.

Estudió en Rancho High School donde conoció a quienes luego serían, como él, legisladores y copartidarios en un momento en el que los hispanos empezaron a aparecer en la escena política local. Recuerda que allí también estaba Joe Lombardo, actual gobernador de Nevada.

Desde ese entonces Mo también era muy activo en deporte y apasionado de la música.

Es primo del senador y exaspirante presidencial Marco Rubio, en orillas políticas muy distintas.

Recuerda que en el 2002 perdió su primera elección por 62 votos. Fue elegido en el 2004 en la Asamblea de Nevada por el Distrito 28 cuando también se postulaban otros hispanos como Rubén Kihuen, Edgar Flores, Olivia Díaz, Irene Bustamante, Lucy Flores, Teresa Benítez Thompson, Richard Carrillo, entre otros.

Dice que cuando inició en política había amistad y cordialidad entre contendientes políticos, que votaban juntos en proyectos con claro beneficio para la comunidad.

“En ese entonces no había tanta confrontación política como la que vemos ahora en Washington”, dijo “A nivel estatal los partidos no estaban tan organizados en sus bases y no tenían el poder que tienen hoy”.

“Eran días en los que no había hispanos en la legislatura, ni en las oficinas de gobierno, ni entre los que hacían lobby”, recordó.

De hecho, Mo Denis fue uno de los pioneros que abrió camino a los hispanos en el congreso de Nevada.

En el 2010, Mo Denis fue elegido al senado donde representó durante 12 años al Distrito 2 de Nevada, que incluye el centro de Las Vegas y parte de North Las Vegas.

Fue el líder de la mayoría en el senado de 2012 a 2014. También fue presidente Pro Tempore del Senado y presidente de Educación del Senado.

En su carrera legislativa sirvió en varios comités, incluyendo Educación, Finanzas, Comercio y Trabajo, Transporte, Ingresos, Recursos Naturales.

Mo Denis afirma que uno de los retos más difíciles fue haber logrado cambios en el “formulario de educación”, que es la guía en la forma como se distribuyen los dineros para educación. A la postre, ese también sería uno de sus más importantes logros.

“Fue la razón por la que me postulé, quería mejorar la educación, algo que toma tiempo porque no todos entienden el sistema”, sostuvo. “El formulario de educación se había creado en 1967, tenía 53 años sin cambiar, era muy disperso y confuso en la distribución del dinero, me tomó cerca de diez años hacerlo, pero logramos centralizar los recursos y aumentar el dinero que debía llegar a los estudiantes”.

Otra gran satisfacción fue haber logrado que se entregaran licencias de conducir para indocumentados que, sin ser un documento de identidad, fue un permiso que hoy en día sirve a unos 65 mil residentes que tienen el privilegio de manejar sin esconderse.

Sostuvo que ahora los jóvenes piensan en participar en política porque lo ven como una opción. “Se educan en política, a nivel local y nacional, es un proceso que avanza” afirmó.

Agregó que en EEUU el poder va a ser latino por su rápido crecimiento y en el 2050 seremos mayoría.

Con su experiencia, quiere ayudar a jóvenes que desean entrar a la legislatura y trabajar como agente de bienes raíces, en cuyo campo tiene licencia.

Agregó que les agradece a todos aquellos que le ayudaron en esta trayectoria de servicio público. “No fue un trabajo solo mío”, concluyó.