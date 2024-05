Grupos organizan protesta propalestina en la UNLV

Grupos de manifestantes propalestinos se reunieron el miércoles en el anfiteatro de la UNLV, pidiendo un alto inmediato al fuego en Gaza y que la universidad revele cualquier inversión que tenga en la guerra entre Israel y Hamas.

Sosteniendo banderas palestinas y luciendo keffiyeh, una multitud de unas 200 personas corearon: “Liberaremos a Palestina durante nuestra vida” y “Divulguen, desinviertan, no nos detendremos, no descansaremos”.

La reunión del martes en la UNLV se unió a las manifestaciones en campus universitarios de todo el país en protesta por las acciones de Israel en la guerra en Gaza.

Nick, el enlace con los medios de comunicación para la protesta que se negó a dar su apellido, dijo que la coalición exige que la UNLV se reúna con los estudiantes para analizar las demandas de desinversiones y revelaciones, así como emitir una declaración en apoyo de los estudiantes pro-palestinos, musulmanes y árabes que enfrentan acoso. Muchos participantes se negaron a dar sus nombres completos, diciendo que tenían miedo de sufrir acoso y doxxing.

“Venimos aquí todos los días y no cambia nada”, dijo. “No hay más universidades en Gaza. No quedan más hospitales en Gaza. Los trabajadores humanitarios están siendo bombardeados… Más de cien periodistas han sido asesinados. ¿Dónde termina esto?”

“Simplemente realmente desgarrador”

Alejandra Betancourt, estudiante de último año de ciencias políticas, se puso de pie para observar los cánticos de los manifestantes. Ella no era parte del grupo, pero dijo que apoya la causa.

“Es bueno ver a nuestros estudiantes unirse, especialmente después de haber tenido un semestre tan difícil el semestre pasado”, dijo Betancourt. “Es realmente hermoso ver esto. Creo que se está volviendo más urgente y que otras universidades lo están haciendo prácticamente todas juntas”.

Betancourt dijo que los palestinos tienen derecho a la autodeterminación y que las afirmaciones de que el grupo es antisemita son propaganda falsa.

“Es realmente desgarrador”, dijo Betancourt. “Es muy abrumador, pero creo que es algo que hay que hacer para mostrar apoyo y solidaridad a las voces de Palestina que no tienen ningún acceso en este momento”.

Miriam Borvick, estudiante de primer año de medicina en la UNLV, estaba al lado de la protesta con un grupo de partidarios proisraelíes que se manifestaban contra la protesta propalestina. Gritaron “Tráelos a casa”, en referencia a los rehenes que fueron tomados en el ataque del 7 de octubre.

Borvick criticó al club feminista de la UNLV por no condenar los ataques de Hamás contra las mujeres y condenó cualquier llamado a una intifada.

“Creo que pedir un alto el fuego es libertad de expresión, pero creo que pedir una intifada, que es un levantamiento violento contra la comunidad judía mundial, no es libertad de expresión, y la UNLV debería acabar con ella”, dijo Borvick, un estudiante judía que dijo ser nieta de sobrevivientes del Holocausto.

Dijo que hubo dos períodos de intifada en Israel en los que atacantes suicidas y tiradores entraban en pizzerías y clubes nocturnos israelíes y asesinaban a personas inocentes.

“Cuando piden una intifada, piden violencia, piden matar judíos”, dijo Borvick.

Dijo que le duele que se haya matado a palestinos inocentes y que la guerra no es contra el pueblo palestino sino contra Hamas, un grupo terrorista que no tiene ningún interés en la paz y quiere ver aniquilado al estado judío.

“No quiero que muera gente, pero no puedo permitir que un terrorista derribe mi puerta y asesine a mi gente”, dijo Borvick. “Desafortunadamente, Hamás quiere que su gente muera… y hacemos todo lo posible para no matar a personas inocentes”.

La protesta en el campus de la UNLV se mantuvo pacífica y terminó alrededor de las 2 p.m., con grupos propalestinos y proisraelíes dispersándose después de solo intercambiar algunos gritos durante el transcurso de la protesta. Uno de los organizadores del evento dio la vuelta y recogió botellas de agua perdidas en el anfiteatro.

Things are remaining peaceful here. A small group of pro-Israel protesters are also here, calling on the eradication of Hamas. pic.twitter.com/nlVIUmzgKw

— Jessica Hill (@jess_hillyeah) May 1, 2024