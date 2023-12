Ya no se pueden vender perros y gatos en las tiendas de animales del Condado Clark

Las tiendas de animales del Condado Clark ya no pueden vender perros, gatos, conejos o cerdos vietnamitas después de que una ordenanza entrara en vigor esta semana.

La Comisión del Condado Clark votó el pasado diciembre para prohibir la venta de estos pequeños animales. Como parte de la ordenanza, los negocios afectados tenían un año para hacer la transición a otro modelo de negocio.

Tras el periodo de transición, la ordenanza entró en vigor el 20 de diciembre.

El comisionado del Condado Clark, Michael Naft, que presentó la ordenanza, llamó el miércoles a la medida “una victoria para los animales de nuestra comunidad”.

Today, pet stores in @ClarkCountyNV can no longer sell dogs, cats, rabbits, or pot-bellied pigs. This is a win for animals in our community and the many animals in commercial breeding facilities across the nation #AdoptDontShop

— Michael Naft (@MichaelNaft) December 20, 2023