¿Visitarás el Strip este verano? No eres el único

junio 9, 2022 - 10:55 am

Peatones se agolpan en el Strip de Las Vegas el miércoles 6 de abril de 2022, frente a las tiendas Miracle Mile y Planet Hollywood en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Mientras algunos viajeros de Estados Unidos ajustan sus planes de vacaciones en medio de los altos costos del combustible y la inflación, Las Vegas puede beneficiarse de la demanda acumulada y de la propuesta de valor del destino, dicen expertos.

Los viajeros estadounidenses están más preocupados por los altos precios que por el COVID-19 este verano, según una encuesta de opinión realizada a mediados de mayo por Longwoods International, una empresa de investigación del mercado turístico. Casi el 60 por ciento de los viajeros afirma que el aumento de los precios de la gasolina afectará o afectará mucho a sus planes de viaje en los próximos seis meses.

Sin embargo, la demanda contenida de viajes parece estar ganando. Nueve de cada 10 estadounidenses tienen planes de ir a algún sitio en los próximos seis meses y cerca de la mitad tienen planes en los próximos dos meses, según la encuesta. A menudo esos planes cambian para ser destinos regionales, manejables, o para gastar menos en compras accesorias, como comida y bebida y recuerdos.

“Una de las cosas que tenemos que entender es que los estadounidenses ven los viajes como un derecho”, dijo Amir Eylon, presidente y director ejecutivo de Longwoods International. “Es casi una necesidad arraigada en nosotros viajar, ir a hacer algo a algún sitio. Eso ayuda a explicar parte de la psique de por qué, a pesar de todo esto, estamos tan decididos a asegurarnos de cumplir nuestros viajes este verano”.

Eso podría ser una victoria para Las Vegas debido a sus opciones. Los analistas dicen que la ciudad puede atraer a turistas de cualquier presupuesto con el volumen de habitaciones de hotel y fuentes de entretenimiento disponibles. Además, pueden encontrar fácilmente vuelos a Las Vegas o conducir desde otras regiones, como el sur de California y Arizona.

Lori Nelson-Kraft, portavoz de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, dijo que las visitas hasta abril -los últimos datos disponibles públicamente- han mostrado una fuerte demanda de viajes de ocio a través de varios meses de inflación.

“A pesar de los drásticos aumentos del precio de la gasolina, la demanda contenida de viajes parece estar ganando en este momento”, dijo.

Y la programación de verano puede atraer a los turistas para que elijan Las Vegas como lugar de vacaciones al ofrecer experiencias únicas, como las residencias de Silk Sonic y Luke Bryan, los combates de la UFC y el partido de fútbol Chelsea FC contra el Club América de México en el Allegiant Stadium en julio.

“Este tipo de cosas programadas durante el verano, junto con las piscinas y los clubes diurnos de alto nivel, todas estas atracciones populares en el espacio de verano realmente ayudan a aumentar el impulso que Las Vegas ve durante el verano”, dijo Nelson-Kraft.

Brendan Bussmann, analista del sector y fundador de B Global, con sede en Las Vegas, dijo que la solidez de los viajes internacionales de la región es importante para una recuperación completa. Aunque el Aeropuerto Internacional Harry Reid ha recuperado sus rutas internacionales, la exigencia del gobierno federal de presentar una constancia de una prueba negativa de COVID-19 un día antes de viajar a Estados Unidos puede ser un obstáculo para los viajeros internacionales, pero un beneficio para los nacionales.

“Hasta que no se elimine ese mandato de 24 horas, no veo que las (visitas) internacionales aumenten significativamente”, dijo Bussmann. “Pero también eso va para los nacionales que quieren ir a otro sitio. Se convierte en una opción más fácil ir a Las Vegas, Hawái o incluso a Puerto Rico que ir a Londres, Francia o cualquier otro lugar, debido a los requisitos para entrar y salir del país, seas o no ciudadano”.

Incertidumbre económica

Queda por ver si la demanda reprimida continuará más allá del verano.

Algunos expertos especulan sobre la posibilidad de que el ciclo económico se convierta en una recesión, dada la inflación y el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y se preguntan si el tiempo demostrará si Las Vegas es realmente “a prueba de recesiones”, como sugiere el pensamiento de la vieja escuela.

Alan Feldman, miembro distinguido del Instituto Internacional del Juego de la UNLV para el juego responsable, dijo que es más probable que Las Vegas sufra un retraso en los efectos en comparación con otros destinos.

“En términos de experiencia, la inflación suele afectar a Las Vegas pero más tarde”, dijo Feldman. “Es casi como si Las Vegas fuera resistente a la inflación. No es a prueba de inflación, pero es posible que veas algunas vacilaciones en los viajes a otros mercados antes de que se establezca aquí”.

A nivel local, los monederos apretados podrían manifestarse menos en una baja ocupación y más en un gasto limitado, dijo Feldman.

Nelson-Kraft dijo que Las Vegas tiene la costumbre de resistirse a las tendencias nacionales, como por ejemplo mediante su relativamente rápida recuperación desde el punto más bajo de la pandemia del COVID-19. La zona suele apoyarse en su variedad para que le vaya mejor que a otros lugares turísticos durante los ciclos económicos difíciles.

“Las Vegas sigue siendo en gran medida una propuesta de valor debido a la calidad de los complejos turísticos, el gran volumen de entretenimiento y atracciones y, además, la facilidad y comodidad de llegar hasta aquí”, dijo.