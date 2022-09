Viernes otoñal templado en Las Vegas será más cálido durante el fin de semana

El viernes, el primer día completo del otoño, será agradable en el valle de Las Vegas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostica un cielo soleado con una máxima cercana a los 93°F. Los vientos se mantendrán por debajo de las 10 mph.

Trending Warmer 📈🥵☀️

Temperatures will continue to increase into above-average territory as we head into the weekend, with Sunday and Monday expected to be the warmest days of the forecast period.#VegasWeather #NvWx #CaWx #AzWx pic.twitter.com/TfP7JgPaHY

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 22, 2022