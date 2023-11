¿Viajas a Las Vegas? Estos resorts del Strip no se verán afectados por una posible huelga

Algunos establecimientos del Strip no se verán afectados si el Sindicato de la Culinaria y varios empresarios no llegan a un acuerdo contractual y los trabajadores se declaran en huelga.

Miembros del Sindicato de la Culinaria votan durante una votación de huelga en el Thomas & Mack Center en el campus de UNLV en Las Vegas el martes 26 de septiembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Si viajas al Strip a finales de esta semana, es posible que te encuentres con manifestaciones de trabajadores frente a los principales resorts.

El Sindicato de la Culinaria Local 226, que representa a 53 mil trabajadores de la hostelería de Las Vegas, amenaza con convocar una huelga a las 5 a.m. del viernes en 18 establecimientos de tres grandes operadores. Se espera que unos 35 mil trabajadores de los casinos resort operados por MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts sean los primeros en declararse en huelga.

Sin embargo, otros operadores del Strip tienen trabajadores que no se espera que abandonen el trabajo el viernes. El sindicato afirma que 24 casinos-resorts siguen bajo contrato y, por tanto, no se verán afectados de inmediato por una posible huelga. Además, varios casinos-resorts tienen un contrato diferente o no tienen contrato con el sindicato.

Estos son los establecimientos que no se verán afectados por la posible huelga:

En el Strip o cerca de él:

– Circo Circus

– Four Seasons

– Hilton Grand Vacaciones

– Mirage

– Rio

– Sahara

– Strat

– Treasure Island

– Tropicana

– Trump Hotel

– Virgin Hotels

– Waldorf Astoria Westgate

– The Cosmopolitan

– Resorts World

– The Venetian/Palazzo

– Palms

Centro de Las Vegas

– Binion’s

– Circa

– Downtown Grand

– El Cortez

– Four Queens

– Fremont

– Golden Gate

– Golden Nugget

– Main Street Station

– The D

– Plaza