Caesars y el Sindicato de la Culinaria evitan huelga en el Strip con acuerdo provisional.

Los trabajadores de hostelería del sindicato de la Culinaria 226 han llegado a un acuerdo contractual provisional en nueve establecimientos de Las Vegas operados por Caesars Entertainment, según informaron el miércoles fuentes sindicales, lo que evita una huelga de los aproximadamente 10 mil miembros del sindicato de la empresa justo antes de que la zona acoja el Grand Prix inaugural de la Fórmula Uno en Las Vegas.

BREAKING: After 20-straight hours of negotiations, Culinary Union is pleased to announce a Tentative Agreement towards a new 5-year contract has been reached w/@CaesarsEnt for approx 10,000 hospitality workers at 9 Vegas properties. Statement forthcoming. #OneJobShouldBeEnough pic.twitter.com/7aNh6yRdZs

— Culinary Union (@Culinary226) November 8, 2023