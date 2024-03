Una regulación de la pandemia reembolsó seguros de automóvil; ahora esa regla expirará

Atasco de tráfico en el Strip de Las Vegas visto desde un puente peatonal en Tropicana Avenue, el sábado 10 de febrero de 2024. (Sam Morris/Las Vegas Review-Journal)

Una regulación temporal del seguro de automóviles de la era de la pandemia, que ha devuelto más de 26 millones de dólares a los conductores de Nevada, está a punto de expirar a finales de este año.

La regulación, llamada R087-20, prohíbe a las compañías de seguros de usar anotaciones de crédito como una métrica para determinar una tasa de seguro de auto. La regla entró plenamente en vigor en febrero de 2023 después de que el Tribunal Supremo de Nevada reglamentó su aplicación. Expira el 20 de mayo.

La División de Seguros de Nevada estima que esta regulación proporcionó 26.7 millones de dólares en reembolsos a más de 195 mil asegurados en Nevada que fueron cobrados indebidamente.

Consumer Federation of America, una organización de consumidores sin fines de lucro, ha abogado por que no se usen anotaciones de crédito para determinar las tarifas de los automóviles, ya que la puntuación de crédito de una persona no se traduce en su capacidad de conducción. Además, el grupo sostiene que los factores económicos no deberían determinar las tarifas de los seguros de automóvil.

“Castigar a los conductores seguros con primas más altas solo porque no tienen un crédito perfecto siempre ha sido injusto”, dijo Douglas Heller, director de seguros de Consumer Federation of America, en un comunicado.

Una vez que esta regulación expire, algunos proveedores de seguros podrían usar anotaciones de crédito para aumentar sus tasas en Nevada, que ya tiene algunas de las tasas más altas de seguros de automóviles en la nación.

La expiración de este reglamento no puede afectar a todos los conductores de Nevada, porque solo una “minoría” de los proveedores de seguros de automóviles han dicho a la División de Seguros que planean volver a incorporar las anotaciones de crédito como un factor en sus tarifas, dijo un portavoz de la división.

Para que esta normativa siga en vigor, la Legislatura de Nevada tendría que ocuparse de la cuestión.