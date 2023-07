Un simulacro de tiroteo con intervención agentes sorprende a periodistas

Departamento de Policía Metropolitana (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Ante los sorprendidos miembros de los medios de comunicación locales, una camioneta azul, perseguida por un par de patrullas de policía que hacían sonar sus sirenas, se detuvo chirriando, y el conductor salió y les apuntó con una pistola a los agentes, que le ordenaron que soltara el arma.

El agresor y los agentes intercambiaron una sonora ráfaga de disparos, el pistolero cayó al suelo, los agentes, que seguían apuntando con sus armas de fuego, caminaron juntos hacia el sospechoso caído, le dieron la vuelta y lo esposaron.

Eso fue en el lado del conductor de la camioneta. En el lado del pasajero, los miembros de los medios de comunicación que se encontraban allí no pudieron ver los disparos, pero sí vieron a un segundo sospechoso, que no iba armado, salir por la puerta y caer al suelo listo para ser esposado.

Todo ocurrió en cuestión de segundos, que era en parte el objetivo del simulacro de tiroteo con intervención de un agente ante el edificio Joseph Lombardo del Departamento de Policía Metropolitana, en el extremo de East Carey Avenue, a los pies de Sunrise Mountain.

Los funcionarios de información pública de la policía llevaron a los medios de comunicación a experimentar en vivo la realista y convincente historia -con disparos de salvas y policías como actores- bajo el pretexto de una “visita” a las instalaciones de capacitación Lombardo, de 50 mil pies cuadrados.

“Una de las cosas que acaban de presenciar es una de las capacitaciones, se trata de un tiroteo con participación de agentes, todos ustedes son testigos ahora”, le dijo al grupo el portavoz de la Policía Metropolitana, el oficial Aden OcampoGomez.

“En parte, simplemente se trataba de que ustedes se distrajeran un poco”, explicó OcampoGómez a los 14 periodistas de prensa y televisión. “Así que de esa manera la situación puede ocurrir porque a veces así de rápido puede suceder un tiroteo con participación de agentes”.

Después del simulacro de tiroteo, OcampoGómez y otros responsables de información pública en un aula de la instalación les pidieron a los representantes de los medios de comunicación que hicieran una breve prueba sobre lo que cada uno de ellos creía que había sucedido, hasta la marca de la camioneta y cuántos disparos hizo la policía.

Como era de esperar, las respuestas no solo variaron enormemente, sino que pocos de los examinados identificaron correctamente aspectos clave del “tiroteo”, las cosas que la policía les preguntaría sobre el tiroteo, como la camioneta sospechosa real (una camioneta Chevrolet azul), que incluyó respuestas como una camioneta oscura, una camioneta Dodge, una Ford azul, una camioneta negra, una F-150 y un SUV negro.

“Así que estas son todas las respuestas que se dieron de un solo vehículo que todos ustedes presenciaron”, dijo.

Nadie recordaba con exactitud cuántos disparos hizo la policía -un agente disparó seis veces, el otro tres- y la mayoría pensaba que el arma del sospechoso era una semiautomática cuando en realidad se trataba de un revólver.

“Lo que queríamos hacer era darles solo un pequeño adelanto de cómo pueden darse diferentes perspectivas aunque todos hayan presenciado lo mismo”, dijo OcampoGómez.

Si hubiera sido un tiroteo real, la Policía Metropolitana asignaría a su Equipo de Investigación de la Fuerza para hablar con cada testigo y tomar toda su información y revisar las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes “para ver exactamente lo que ocurrió”, dijo.

La sargento Michele Iacull, del Equipo de Inteligencia Avanzada (FIT), dijo que recopilan información, incluido todo el video disponible de las cámaras corporales, sobre los tiroteos en los que se ven implicados agentes de policía y disparan durante un plazo de 72 horas para revelar los detalles iniciales a los medios de comunicación y al público.

Sin embargo, preparar el reporte requerido por el FIT sobre un tiroteo con participación de agentes para la oficina del fiscal de distrito toma hasta 60 días, dijo.

Otro nivel de escrutinio en los tiroteos de agentes es la Oficina de Supervisión Interna, creada por la Policía Metropolitana en 2012, que examina el informe FIT sobre cada tiroteo, prepara su propio resumen de las decisiones tácticas de los agentes de policía y se reúne cuando es necesario con organizaciones comunitarias como la ACLU y la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) para escuchar sus preocupaciones, dijo el líder del grupo, el sargento Patrick Hughes.