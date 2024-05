Hard Rock Las Vegas sustituirá al Mirage y tendrá seis mil empleados

Los clientes descansan junto a la piscina de The Mirage el sábado 6 de marzo de 2021, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Cuando el clausurado Mirage vuelva a la vida en 2027 como Hard Rock Hotel & Casino y Guitar Hotel Las Vegas, tendrá seis mil empleados, el doble de los que tiene ahora.

Jon Lucas, director de operaciones, vicepresidente ejecutivo y secretario de HR Nevada LLC, la sociedad de cartera del nuevo Hard Rock del Strip, dio detalles adicionales sobre el cierre del Mirage el 17 de julio que la empresa anunció el miércoles.

En su comparecencia ante la Comisión del Juego de Nevada en una audiencia clave sobre licencias e idoneidad de los empleados, Lucas dijo que el nuevo establecimiento abriría con seis mil trabajadores.

Lucas dijo que cuando compareció ante la Junta de Control del Juego de Nevada el 1° de mayo, su empresa no tenía una decisión sobre cuándo cerraría el icónico resort de 3,044 habitaciones y 34 años de antigüedad construido por Steve Wynn. Entre esa reunión y la de la comisión del jueves, Hard Rock tomó la decisión de cerrar y despedir a sus tres mil trabajadores.

“En parte se debió a la difícil situación de los mercados de capitales, al aumento del costo de la construcción”, explicó Lucas. “Solo tratábamos de calcular el gasto y el alcance del proyecto. Creo que llevamos un año y medio intentando resolverlo. Creo que por fin lo hemos resuelto y hemos podido anunciarlo”.

Lucas dijo que están previstas ferias de empleo con representantes de MGM Resorts International, Caesars Entertainment Inc., Wynn Resorts Ltd., Fontainebleau Las Vegas, Treasure Island, “todos los vecinos y algunos más”.

También dijo que podría haber oportunidades en algunas de las propiedades existentes de Hard Rock en todo el mundo. Enumeró los establecimientos de Bristol, Virginia, Rockford, Illinois, Ottawa, Ontario, Florida y Atlantic City. Un nuevo Hard Rock en Atenas, Grecia, abrirá el mismo año que el nuevo establecimiento del Strip.

“En los próximos 60 o 90 días nos centraremos en los miembros del equipo y en la transición”, declaró Lucas, cuya licencia fue aprobada por unanimidad en la comisión.

Funcionarios de Hard Rock anunciaron que pagarían unos 80 millones de dólares en indemnizaciones a los empleados sindicados y no sindicados que permanecieran en el establecimiento hasta el cese de las operaciones.

¿Qué pasa con las reservaciones?

Además de duplicar el número de empleados del establecimiento, el proyecto de renovación generará más de 2,500 puestos de trabajo en la construcción.

Los huéspedes que tengan reservas en The Mirage más allá del 14 de julio tendrán hacer nuevas reservaciones, ya que los que tengan reservas de habitaciones o entradas para espectáculos hasta esa fecha se cancelarán automáticamente y se reembolsarán los pagos anticipados.

Según la empresa, las reservaciones realizadas a través de proveedores externos o agencias de viajes de internet se cancelarán automáticamente. Deberán ponerse en contacto directamente con el proveedor para consultar la disponibilidad de reservaciones o posibles reembolsos.

Se ha animado a las personas con reservaciones a consultar la página de preguntas frecuentes del sitio web de Hard Rock Las Vegas.

El comisionado Brian Krolicki agradeció a Lucas la sensibilidad que el equipo del Hard Rock mostró con los empleados al hacer el anuncio.

“Los mejores y los peores momentos para la gente, pero es emocionante y de nuevo será una gran mejora para nuestro estado, Nevada, y sin duda el Strip”, dijo Krolicki.

“Es emocionante, no puedo esperar a ver lo que están haciendo. No consigo visualizar guitarras que tengan habitaciones, así que me interesará. Pero la sensibilidad que expresaron hoy hacia esa gente, el trabajo que han hecho, es como un deja vu. Apenas tuvimos esta conversación con el Tropicana y otros. Apreciamos su humanidad a la hora de tomar decisiones de miles de millones de dólares y le damos las gracias por ello”.