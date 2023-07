‘Un miedo real’: conductores y pasajeros dan la voz de alarma por la violencia en los autobuses públicos

Pasajeros suben a un autobús de la Comisión Regional de Transporte en el Strip de Las Vegas el jueves 29 de junio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los frenos silban, las ventanillas tiemblan, los paneles crujen y los pasajeros se mueven hacia atrás cuando los fríos vehículos despegan de las paradas repartidas por todo el valle de Las Vegas.

Esa es la escena típica que se produce en el interior de los autobuses operados por la Comisión Regional de Transporte (RTC) del Sur de Nevada, que presume de ofrecer más de 40 millones de viajes al año.

Pero desde hace un par de años, los conductores que se encargan de transportar a los pasajeros a través de docenas de rutas en cientos de autobuses se han quejado cada vez más con los funcionarios públicos de lo que describen como un aumento de los peligros en los vehículos atribuidos a pasajeros que se portan mal y a veces son violentos.

Un pasajero, por ejemplo, está acusado de apuñalar mortalmente a Dominique Lucas, de 30 años, en el interior de un autobús en febrero, según afirma la policía de Las Vegas.

A mediados de abril, un sindicato que representa a los trabajadores del transporte informó a las autoridades locales de otros dos apuñalamientos y un tiroteo ocurridos en un periodo de dos semanas.

Ese mismo mes, un supervisor del sistema de transporte sufrió heridas mortales al ser apuñalado en una estación de autobuses del centro de Las Vegas, según la policía.

“¿Cuántas vidas se van a perder?”. preguntó Dennis Hennessey, conductor de autobús, durante una entrevista con el Review-Journal. El hombre, de 65 años, forma parte de un comité de seguridad del que también forman parte personal de la RTC y representantes de las empresas operadoras y de seguridad que contrata la comisión de transporte.

‘Un miedo real’

El propio Hennessey, veterano de la RTC desde hace 13 años, ha sido agredido en media docena de ocasiones, incluida una en la que “le dieron una buena paliza”, dijo.

Aunque hace unos dos años que no lo agreden físicamente, dijo, “me han escupido, me han tirado cocas o refrescos”.

Dijo que los escudos instalados alrededor del puesto del conductor hacen poco por disuadir a los pasajeros que atraviesan el plástico.

“Nos han tirado heces y orina por encima del puesto del conductor”, dijo Hennessey. “Sí, hay miedo; es un miedo real. ¿Da miedo? Nunca sabes lo que te vas a encontrar”.

Hace poco, dijo, tuvo que detener su autobús y echar a un pasajero que amenazaba con apuñalar a una persona mayor.

El pasajero revoltoso lanzó entonces una piedra y rompió el parabrisas de seis mil dólares, dijo.

“El maltrato verbal es habitual si se dice ‘no’ a cualquier cosa, y hay toda una lista de reglas expuestas en los autobuses de la RTC”, dijo.

Las reglas que parecen causar más estragos incluyen tener que despertar a los pasajeros dormidos o tener que negar viajes gratis, dijo Hennessey, quien llamó a los problemas en curso una “profecía autocumplida”.

“Cuando empecé a trabajar como conductor, al día había una o dos personas que pedían viajes de cortesía”, explica. “Ahora, son entre 30 y 40 al día, porque siempre ha sido ‘solo déjalo pasar; solo déjalo pasar’”.

“Así que no hay una política de aplicación de tarifas que baste”, añadió. “Todos los días tenemos a las mismas personas pidiendo viajes gratis… los que van en aumento son los mismos”.

Hennessey dijo: “No vale la pena la violencia por un viaje en autobús de dos dólares”’.

El conductor también culpa a la poca seguridad, alegando que los guardias colocados en las paradas y en autobuses al azar como elementos disuasorios tienen las manos atadas en cuanto a las medidas que pueden tomar.

“No esperes a que te diga que tengo una colchoneta en la parte de atrás”, dijo Hennessey. “Suban al autobús; recorran el autobús”.

Hennessey pasó recientemente casi nueve horas viajando como pasajero en 10 rutas diferentes. “Me crucé con cero guardias de seguridad”, señaló.

Medidas de seguridad

La RTC reportó 166 agresiones de pasajero a pasajero en el año fiscal 2023, que terminó a finales de junio, y fueron 29 menos que el año anterior. Mientras, en el mismo año se reportaron 35 agresiones de pasajero a conductor, tres más que en el año fiscal 2022.

“Somos un microcosmos de lo que sucede en nuestra comunidad, y la comunidad vio un aumento en los crímenes y, desafortunadamente, nosotros también”, dijo el subdirector ejecutivo de la RTC, Francis Julian, en una entrevista.

Según la RTC, el aumento de la violencia en el transporte público es un problema nacional. Y mientras que los “eventos de seguridad en el transporte” se dispararon un 23 por ciento en todo Estados Unidos de 2021 a 2022, la RTC solo vio un aumento del 6.5 por ciento.

El sindicato de conductores ha pedido la creación de un departamento de policía de transporte, algo que Julian dijo que tendría que venir de la Legislatura de Nevada. Hennessey expresó su frustración de que no se tomaron medidas durante la sesión bianual que acaba de terminar.

Julian dijo que la RTC ha invertido más de 33 millones de dólares en seguridad pública en los últimos tres años, incluida la actualización de las cámaras de vigilancia de alta definición en los autobuses, dijo. Desde 2019, el número de guardias de seguridad ha aumentado de 196 a 214, con 33 puestos adicionales aprobados.

La comisión también instituyó recientemente un programa piloto de “botón de pánico”.

“No vamos a arreglarlo en un día. Desgraciadamente, tendremos que hacerlo poco a poco y aportar soluciones, y creo que lo estamos haciendo”, dijo Julian. “¿Son perfectas? No, pero estamos viendo algunos avances”.

Hennessey dijo que la seguridad tarda en responder a los incidentes, y que, si no ven que se produce un delito, no actúan.

“¿Por qué no puede alguien sacar el video allí mismo y decir: ‘Mira, confía en lo que dijo el conductor cuando dijo que ese tipo solo golpeó a ese otro tipo o que ese tipo hizo esto, o que ese tipo me amenazó?’”, dijo Hennessey. “Sea cual sea el caso: Puedes sacar el video; ellos no quieren hacerlo”.

‘Cierra la maldita puerta’

No hay más que subirse a uno de los autobuses cafés y azul marino para comprobar la diversidad de edades de los pasajeros ocasionales y habituales, algunos de los cuales llevan décadas confiando en la RTC.

Por ejemplo, Charles Lipson y Larry Traub, jubilados que viajan a todas partes mientras hacen recados.

“Me lleva adonde tengo que ir; eso es lo más importante”, afirma Traub, un veterano militar de 71 años.

Algunos, como David Jones, que subió a un autobús en Flamingo Road, cerca del Strip, una noche reciente, lo toman por comodidad.

“Me ahorro unos 400 o 500 dólares al mes”, dice Jones, que no tiene que pagar la mensualidad del auto, a pesar de que esa noche el autobús se retrasó más de una hora.

Hay pasajeros que viajan al aeropuerto, u otros que parecen de paso, que llevan equipaje. También están los que viajan con ropa de trabajo, como batas o atuendos de restaurante de comida rápida.

Algunos pasajeros son charlatanes, mientras que otros permanecen sentados en silencio, con la vista fija en sus teléfonos y el ruido tapado por los audífonos.

El 22 de junio, un pasajero que se coló en un autobús de Maryland Parkway estuvo a punto de provocar un alboroto cuando el conductor se negó a bajar hasta que se bajara “el tipo de la camisa café”.

Frustrados, los demás pasajeros empezaron a gritar.

“Cierra la maldita puerta”, exclamó una mujer. “Lo hace a propósito”, añadió otro pasajero. Las quejas continuaron después de que el autobús saliera.

En otro viaje de la misma ruta, una mujer exclamó: “Me volvió a pegar en la rodilla” antes de pedir que la bajaran. “Es un autobús que huele mal”, gritó.

“Tú hueles mal”, le gritó alguien.

‘Estás enfrente de niños’

Rodney N. Tate Jr. dice que ha visto de todo en los autobuses de la RTC, desde gente fumando fentanilo hasta peleas.

El joven de 29 años, que trabaja para poner su vida en orden tras sus problemas legales, se dirigía a casa el 1° de junio después de asistir al tribunal de drogas y participar en clases de bienestar y recuperación en el centro de Las Vegas.

“Siento que he recibido tanto de mi comunidad, de mí mismo”, dijo, “que solo quiero ayudar”.

Va a estudiar una licenciatura en ciencias del comportamiento y dice que usó algunas de esas habilidades para calmar peleas dentro de los autobuses.

“Cuando veo algo inapropiado o fuera de lugar en el autobús, suelo llamar la atención”, explica.

En un viaje reciente, dijo, le recordó a un pasajero revoltoso y le dijo: “Hermano, estás enfrente de niños”.

Tate afirmó que es necesario que más personas den un paso al frente pacíficamente. Y aunque ha experimentado “conductores maleducados”, en cierto modo entiende su psique.

“Probablemente porque reciben ese tipo de trato de los pasajeros todos los días”, dijo.

Aunque no ha visto a ningún conductor agredido, dijo: “Yo personalmente, no lo permitiría”.

Otra pasajera, Kim, de 33 años, que no quiso dar su apellido, adopta un enfoque diferente.

“Solo pienso en mí misma”, afirma. “Si no me afecta, no me meto”.

‘Hay auténticos imbéciles’

Traub, veterana del ejército, lleva viajando en transporte público en Las Vegas desde principios de los 90 y solo ha visto un incidente preocupante y, en general, se siente segura.

“De vez en cuando te encuentras con auténticos imbéciles en el autobús”, dijo a finales de junio. Pero dice que eso se aplica también a los conductores.

“Con los conductores de autobús pasa lo mismo que en cualquier otro sitio: hay algunos que son muy simpáticos y otros que son solo unos imbéciles”.

Lipson, el otro jubilado, lleva tomando los autobuses de Las Vegas desde 2002, después de mudarse tras los atentados del 11 de septiembre a Washington D.C., donde trabajaba en un aeropuerto. Dice que hace poco presenció cómo estuvo a punto de estallar una pelea.

“Una mujer se ofendió por su olor”, dijo. El conductor paró el autobús y le dijo a una de las mujeres instigadoras que se moviera.

Describió el sistema de autobuses de su antigua ciudad natal como más alborotado, y espera que Las Vegas experimente los mismos problemas.

“Es solo una ciudad en crecimiento, y va a ocurrir”, dijo Lipson.

Jones, el hombre que disfruta ahorrar cientos de dólares en pagos mensuales de auto, dijo que ha estado viajando en autobuses de Las Vegas durante un cuarto de siglo.

“Hay mucha gente que abusa, sobre todo cuando los autobuses están abarrotados: les gusta desquitarse con el conductor”, dijo.

En su opinión, las autoridades locales tienen que hacer más para ayudar a la población sin hogar con problemas de salud mental, que suele viajar en autobús.

“Muchos de ellos son psicóticos”, dijo. “Los desamparados están bien, pero hay algunos que, por su condición, son muy vulnerables”.

Hennessey, el conductor, dijo que su hijo es agente de policía.

“Mi familia se preocupa más por mí y por el trabajo que tengo como conductor de autobús que por él”, dijo.

Aun así, dijo que su carrera le resulta gratificante desde que un primo le convenció para que se dedicara a ello.

“Será el mejor trabajo que hayas tenido nunca”, le dijo Hennessey. “Lo único que tienes que hacer es llegar puntual al trabajo”.

Y el consejo de su primo le ha dado la razón, añade. “Me encanta”.