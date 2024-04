Planean construir el resort más alto de LV en el antiguo sitio de un parque acuático

El sitio donde se planea construir un nuevo resort y estadio, anteriormente el proyecto ALL NET Resort & Arena, al sur del Sahara, el miércoles 19 de octubre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Un equipo de urbanizadores inmobiliarios de Las Vegas planea construir lo que podría ser el resort más alto de la ciudad en el sitio de 27 acres que anteriormente albergaba el parque acuático Wet ‘n Wild y que durante años fue el objetivo del proyecto All Net Arena de Jackie Robinson.

LVXP, una empresa de urbanización inmobiliaria con sede en Las Vegas, planea construir un resort multimillonario de 2,500 habitaciones de lujo con un estadio de última generación preparado para la NBA.

Los tres directivos de LVXP -el director ejecutivo, James Frasure Jr., la jefa de gabinete, Christine Richards, y el jefe de construcción, Nick Tomasino- residen en Las Vegas desde hace mucho tiempo. El equipo directivo y los asesores de LVXP incluyen expertos en inmobiliaria, finanzas, marketing, tecnología, deportes y entretenimiento.

“Somos la antítesis del proyecto anterior”, declaró Frasure en una entrevista exclusiva con Las Vegas Review-Journal. “Estamos reuniendo a los mejores talentos del valle, como Nick y algunas otras personas con las que hemos trabajado, y el plan es hacer de esto un éxito rápido y con impacto para todo el valle”.

El resort contará con un estadio

Según Frasure, el resort incluirá un estadio con entre 18,500 y 20 mil asientos para espectáculos y deportes, habitaciones con los avances tecnológicos que se usan actualmente en resorts de otros países, un casino, instalaciones para convenciones, una plaza comercial y locales de comida que atraerán la atención de los restauranteros de Las Vegas. Está previsto construir un estacionamiento subterráneo.

Dijo que el resort, aún sin nombre, sería el primero de siete estrellas de la ciudad.

Los urbanizadores afirmaron que se espera que el proyecto, que daría prioridad a la urbanización sostenible y a las iniciativas ecológicas dirigidas por socios constructores de talla mundial, cree miles de puestos de trabajo, emplee mano de obra sindicalizada y genere ingresos sustanciales para la economía local.

“Se trata de un proyecto bien concebido que tiene el potencial de transformar una valiosa parcela no urbanizada en un destino altamente productivo que aporte un valor significativo a largo plazo tanto a la comunidad como a los visitantes”, declaró el presidente de la Comisión del Condado Clark, Tick Segerblom, en un comunicado en el que se anunciaba el proyecto.

Frasure dijo que se ha reunido con la dirección del vecino del Strip, Fontainebleau, actualmente el más alto de los resorts del Strip.

Frasure no reveló el nombre del operador hotelero con el que está negociando, ni los costos de urbanización y construcción del proyecto.

La empresa también pretende desempolvar las autorizaciones de la Administración Federal de Aviación concedidas en 2008, que permiten construir hasta poco menos de 1,200 pies.

La cercana torre Strat es la estructura más alta al oeste del río Misisipi, con 1,149 pies.

“Llevo aquí 31 años y consideramos que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto para la comunidad, porque es algo que afecta a todo el valle. Así que está muy orientado a Las Vegas”, dijo Frasure.

Otros socios

Richards se unió a la empresa hace tres meses y dejó su huella en Las Vegas durante más de dos décadas como bailarina profesional y coreógrafa del espectáculo de producción “Raiding the Rock Vault” en el Hard Rock Cafe del Strip. También desempeñó funciones de ventas en los sectores de las bebidas y el cannabis, ascendiendo a puestos de dirección y gestión a lo largo de 15 años, según su perfil de LinkedIn.

Tras desempeñar funciones de diseño y gestión en el equipo de diseño de MGM Resorts International y en The Howard Hughes Corp., Tomasino pasó más de cinco años como vicepresidenta sénior de construcción de Sphere Entertainment Co. dirigiendo el desarrollo de Sphere.

Frasure mantiene desde hace tiempo una relación con la familia Lowden, antigua propietaria del Sahara y de los terrenos situados al sur, y cuando el Condado Clark no concedió los permisos a Robinson para el All Net Arena, negoció la adquisición de los terrenos.

Dijo que el proceso se completó en enero y que liquidó todos los gravámenes para poder presentar sus conceptos al condado.

Dijo que tiene intención de presentar las solicitudes de permisos al Condado Clark antes de julio y que espera recibir todos los permisos y autorizaciones antes de agosto para poner la primera piedra del proyecto a finales de este año o a principios de 2025.

“Nuestro compromiso es crear un destino que capte la esencia de Las Vegas y proporcione beneficios duraderos a la comunidad”, dijo Frasure. “Para mí, este empeño es más que un proyecto: es una promesa de mantener el espíritu de innovación y entusiasmo que define nuestra cultura local”.

Steelman diseñará

Una de las primeras negociaciones que hizo fue con Steelman Partners, con sede en Las Vegas, que ha diseñado casinos-resorts en todo el mundo.

Entre los proyectos de Steelman figuran el Circa, en el centro de Las Vegas; el complejo Crockfords, en Resorts World Las Vegas, en el Strip; el Darling Resort and Casino, en la Costa Dorada australiana; y The Grand Resort and Casino, en el Ho Tram Strip de Vietnam.

“Ahora que empezamos a dar forma al próximo capítulo de Las Vegas, estoy encantado de dirigir el diseño de LVXP, una empresa pionera que fusiona la inteligencia artificial de vanguardia con experiencias personalizadas para los huéspedes”, dijo Paul Steelman, director ejecutivo de Steelman Partners, en un comunicado.

“Colaborar con el equipo de LVXP estimula mi espíritu creativo, ya que juntos nos esforzamos por crear un sitio que no solo redefina el horizonte de la ciudad, sino que también rinda homenaje a su legado arquitectónico”, añadió. “Con cada detalle, pretendemos trascender los límites y sumergir a los huéspedes en una realidad hecha a medida, estableciendo un nuevo estándar de hospitalidad y entretenimiento en Las Vegas”.

Steelman ha dicho que es demasiado pronto para ofrecer renders del diseño del proyecto.