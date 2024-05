“Inseguro”: algunos senderos del Monte Charleston permanecerán cerrados tras daños por la tormenta

En el transcurso de unas seis horas, el pasado agosto, un muro de agua arrasó el sendero que lleva a las cataratas Mary Jane del Monte Charleston.

Lo que queda hoy pocos lo reconocerán. Caminar por senderos de grava que antes estaban pavimentados solo conducirá a un profundo barranco de 15 por 30 pies bordeado de tierra que marca el lugar donde antes estaba el querido sendero.

“Cuando esto ocurrió, fue casi como si la gente perdiera a un familiar”, dijo Ray Johnson, técnico de prevención de incendios del Área Recreativa Nacional de Spring Mountains. “Todos sintieron que una parte de sí mismos ya no estaba disponible”.

El año pasado, la tormenta tropical Hilary devastó el pueblo de Mount Charleston, dejando a muchos sin agua potable ni carreteras fiables para viajar al valle de Las Vegas durante semanas.

El martes, en una visita de prensa, el Servicio Forestal de Estados Unidos acompañó a los reporteros por el sendero de las cataratas Mary Jane, uno de los varios de la zona recreativa que permanecerán cerrados indefinidamente durante la temporada de verano. Otros senderos que permanecerán cerrados son Upper Bristlecone Trail, Cathedral Rock Trail y Deer Creek Picnic Area.

Esto se debe en gran parte a que la agencia no dispone de fondos para arreglarlos. Si se obtuvieran fondos, los nuevos planes para reconfigurar los senderos también tendrían que pasar por largos procesos de tramitación de permisos medioambientales.

No obstante, el personal confía en que Echo Trailhead y Little Falls Trail estén listos para abrir antes de finales de año, y que 2 millas de Mack’s Canyon Road y Lower Bristlecone Trail estén abiertos durante el fin de semana del Memorial Day.

“Obviamente, todavía estamos en la agonía de llegar a la recuperación”, dijo Taylor Tims, el agente de recreación en funciones de la zona recreativa. “Te escuchamos, queremos que se arreglen lo más rápido posible, también”.

Misiones de rescate más peligrosas

Enfrentarse a un sendero cerrado al público es peligroso, pero algunos deciden hacerlo. Durante el recorrido, los funcionarios redirigieron a dos grupos de excursionistas que dijeron que no sabían que el sendero no estaba abierto a la recreación.

Jason Douglas, jefe del distrito de protección contra incendios de Mount Charleston, dijo que los tiempos de rescate se disparan si un llamado proviene de un sendero cerrado.

Los tiempos de respuesta pueden ser de una a tres horas, dijo, porque podría ser necesario usar un helicóptero.

“Todo ha cambiado después de la inundación”, dijo Douglas. “Es inseguro”.

Caminar por un sendero cerrado también es ilegal. Mientras que la educación sigue siendo la principal prioridad del Servicio Forestal, el capitán Nick Laprade, de la patrulla de investigaciones y aplicación de la ley, dijo que una condena en los tribunales podría acarrear hasta seis meses de prisión y una multa de hasta cinco mil dólares.

Para Alan Gegax, freelance de KNPR y cartero que organiza el grupo VegasHikers, con 27 mil miembros, hay muchos otros senderos de los que disfrutar y que no suponen tanto riesgo. Ignorar los consejos de los guardaparques de las áreas recreativas es una apuesta arriesgada, afirma.

“Como excursionista, me había planteado hacer lo mismo que esta gente”, afirma Gegax. “Pero ahora que lo he visto, en absoluto. Es totalmente inapropiado para el senderismo. Si quieres hacer senderismo así, solo tienes que elegir un estacionar y adentrarte en la naturaleza. No hay ningún sendero. No hay nada ni siquiera parecido a un sendero”.