Un ‘infierno arrasador’ destruye un edificio en el suroeste del valle

Fue un incendio masivo con una columna de humo que se podía ver a través del valle de Las Vegas el martes.

El incendio, en el 8030 W. Maule Ave. cerca de South Buffalo Drive y el 215 Beltway en el suroeste del valle, envolvió y destruyó un edificio en construcción, con las llamas visibles a millas de distancia.

Los equipos de bomberos comenzaron a responder después de las llamadas que comenzaron a llegar alrededor de las 4:30 p.m. del martes, dijo Kelly Blackmon del Departamento de Bomberos del Condado Clark en un comunicado.

El jefe adjunto de bomberos del Condado Clark, Brian O’Neal, dijo que el departamento respondió inicialmente al incendio con 75 bomberos y 11 camiones de bomberos.

“Era un infierno arrasador”, dijo Shannon Leyden, de 28 años, que también vive al otro lado de la autopista desde el sitio del incendio en un complejo de apartamentos en Rafael Rivera Way. “Nunca había visto llamas tan grandes”.

Julia Maranville, de 25 años, que vive en el mismo complejo al suroeste de South Buffalo Drive y West Sunset Road, dijo que cuando los bomberos empezaron a rociar sus mangueras sobre las llamas, empezaron a llover brasas ardientes y escombros que prendieron fuego en la hierba y los contenedores de basura.

“Pude ver las paredes del edificio cayendo al suelo mientras el fuego ardía”, dijo Maranville.

Aunque vive al otro lado de la 215, dijo que podía sentir el calor de las llamas.

“Hacía mucho calor”, dijo Maranville. “Hacía muchísimo calor”.

BREAKING: A fire was reported near the area of the 215 beltway and Buffalo Drive. Fire crews are on scene. We will provide details at https://t.co/j0uKLFsPcV shortly. #LasVegas

🎥 Austin Janeveski pic.twitter.com/h2MudXKXTR

— Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) June 21, 2023