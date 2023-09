Un grupo educativo pide que se revoque la financiación del estadio propuesto por los A’s

Esta representación digital proporcionada por los Oakland Athletics el 26 de mayo de 2023, muestra una vista de su nuevo estadio de béisbol propuesto en el sitio de Tropicana en Las Vegas. (Cortesía de Oakland Athletics vía AP, Archivo)

Un grupo vinculado con la Asociación de Educación del Estado de Nevada ha presentado una petición de referéndum para derogar la financiación pública para el estadio de béisbol previsto por los Atléticos de Oakland en Las Vegas.

El grupo planea apuntar a partes específicas del Proyecto de Ley del Senado 1, la legislación que proporciona a los Atléticos $380 millones en financiamiento público para su planeado estadio de béisbol de $1.5 mil millones en Las Vegas, con la esperanza de quitarle el financiamiento público al equipo, dijo Alexander Marks, portavoz. para escuelas sobre estadios.

Refiriéndose a Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas, quien ayudó a los Atléticos con múltiples presentaciones del estadio ante la Legislatura, Marks le dijo al Review-Journal en un correo electrónico: “Lo ideal sería que hubiésemos incluido el crédito fiscal en el referéndum, pero nos preocupaba que Steve Hill se apresurara a firmar un acuerdo de desarrollo que incluyera esos fondos y luego se escondiera detrás del lenguaje de deterioro del contrato en la Constitución.

“La cuestión no está resuelta pero tiene algún mérito legal; perseguir eso en los tribunales podría ser tan riesgoso como utilizar fondos públicos para un estadio. Como tal, nuestro enfoque se centró en las Secciones 29 y 30, que incluyen específicamente un lenguaje que reserva el derecho del estado a modificar o derogar los impuestos estatales y la mejora crediticia”.

Para calificar para la boleta, el grupo debe obtener las firmas verificadas de al menos el 10 por ciento del número de votantes registrados que votaron en las elecciones generales de 2022, según la iniciativa y la guía del referéndum del secretario de Estado. Eso equivale a 102,362 firmas necesarias, o 25.591 firmas recolectadas en cada uno de los cuatro distritos electorales del estado.

La cantidad requerida de firmas necesarias para incluir la iniciativa de financiación del estadio en la boleta electoral de 2024 debe recolectarse antes del 8 de julio.

Los Atléticos superaron uno de los mayores obstáculos para asegurar hasta 380 millones de dólares en financiamiento público para el estadio de béisbol planeado por el equipo en Las Vegas, de 1,500 millones de dólares, durante una sesión especial de la 82ª sesión legislativa. Los representantes de los Atléticos no estuvieron disponibles el miércoles para hacer comentarios sobre la presentación.

‘Seguir todos los caminos posibles’

“Schools Over Stadiums se ha comprometido a seguir todos los caminos posibles para detener el uso de fondos públicos para subsidiar el estadio de un multimillonario y eso siempre ha incluido plantear la pregunta a los votantes de Nevada que fueron efectivamente excluidos del proceso”, dijo en un comunicado Dawn Etcheverry, profesora de música y presidente de NSEA y Schools Over Stadiums. “Las prioridades de Nevada están equivocadas, y cuando lanzamos Schools Over Stadiums en junio, nuestro objetivo era garantizar que los fondos públicos se destinen a los servicios de los que dependen los nevadenses, como nuestras escuelas públicas, no a un multimillonario de California para un estadio”.

Hill dijo anteriormente en julio que cualquier intento de alterar la financiación pública del estadio probablemente fuera demasiado tarde. Hill destacó la fuerza del voto de la supermayoría que se produjo y que condujo a la aprobación de la SB 1. Ese comentario se hizo en respuesta al anuncio de la NSEA de que planeaban llevar a cabo una petición de referéndum.

Si la organización de docentes logra obtener las firmas necesarias, el acuerdo con los Atléticos probablemente se cerrará mucho antes de las elecciones de noviembre de 2024.

“Pero terminaremos con nuestro contrato antes de que se realice esa votación”, dijo Hill durante una reunión de la junta directiva de la LVCVA en julio. “Ese contrato estaría vigente con base en la ley (SB1) que actualmente está vigente. Entonces, si alguien más busca construir un parque de béisbol en el futuro, puede que pueda hacerlo o no, pero tenemos una ley que nos permite celebrar un contrato para hacerlo, y eso es lo que planeamos hacer.”

La finalización del contrato de los Atléticos incluye la implementación de acuerdos de desarrollo, no reubicación y beneficio comunitario entre el equipo y la Autoridad del Estadio de Las Vegas, el organismo que supervisará la construcción y operación del estadio.

Antes de que comiencen esas discusiones, los Atléticos deben recibir la aprobación de reubicación por parte de los propietarios de los equipos de la MLB. Eso requiere que el 75 por ciento de los propietarios de equipos voten a favor del traslado de los Atléticos a Las Vegas. Los Atléticos presentaron su solicitud el mes pasado al comité de reubicación de la MLB, pero no hay un cronograma sobre cuándo podría ocurrir una votación.

Iniciativa para seguir adelante

Schools Over Stadiums planea continuar con su iniciativa de petición incluso si se están trabajando en esos acuerdos y potencialmente finalizándolos.

“Estamos emocionados de salir y comenzar a recolectar firmas de los nevadenses que quieren poner a nuestras escuelas en primer lugar”, dijo Marks. “Confiamos en que la mayoría de los nevadenses se unirán a nosotros para tomar medidas para volver a alinear las prioridades de Nevada, de modo que podamos abordar un sistema educativo que ocupa el puesto 48 en financiación, con las clases más grandes y las vacantes más altas del país”.