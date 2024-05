‘Una carta de amor a Venecia’: The Venetian cumple 25 años y planea una gran renovación

Rob Goldstein, presidente y director de operaciones de Las Vegas Sands, habla con un reportero en las oficinas ejecutivas de The Venetian en Las Vegas, el martes 23 de abril de 2019. The Venetian, que abrió el 3 de mayo de 1999, celebra 20 años. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Patrick Nichols, director ejecutivo y presidente de The Venetian Resort Las Vegas, posa para un retrato en The Grand Colonnade en The Venetian en Las Vegas, jueves, 25 de abril de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Patrick Nichols, director ejecutivo y presidente de The Venetian Resort Las Vegas, habla con el Review-Journal en su despacho de The Venetian en Las Vegas, el jueves 25 de abril de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Patrick Nichols, director ejecutivo del Venetian Resort, cursaba el octavo grado en Minnesota cuando el Venetian abrió sus puertas el 3 de mayo de 1999.

Ahora que el resort celebra 25 años, Nichols supervisará una renovación de 1,500 millones de dólares de las más de cuatro mil habitaciones del emblemático establecimiento.

“El año pasado ya iniciamos una importante inversión de capital en el resort”, afirmó. “Así que el gran regalo para The Venetian en su 25 cumpleaños es una importante inversión en el complejo”.

Las primeras habitaciones mejoradas se estrenarán en septiembre. Se tardará hasta el verano de 2025 en completar el trabajo.

Además, está previsto un plan de mejora de 188 millones de dólares para el centro de convenciones The Venetian Expo, según informó la propiedad. Los trabajadores ya han completado las mejoras de la zona de bienvenida del Grand Colonnade con la Sala 118, un guiño a las 118 islas de Venecia, que cuenta con un nuevo salón y bar. Se espera que la nueva sala de póker del Venetian abra sus puertas este verano.

El Venetian y su resort hermano, el Palazzo, inaugurado en diciembre de 2007, demostraron que el modelo de resort integrado -un complejo que incluye múltiples servicios además de un hotel y un casino- ideado por el difunto fundador y presidente de Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, podía tener éxito.

“El Venetian cambió el paradigma de Las Vegas”, afirma Brendan Bussmann, analista del sector del juego de B Global, con sede en Las Vegas. “La sabiduría convencional de The Strip decía que ese modelo no iba a funcionar, pero el señor Adelson desafió esas probabilidades y creó un modelo sostenible usando MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), comida y bebida, un producto de suites y otras comodidades para reinventar el destino”.

The Apollo Management Group, un grupo de gestión de activos con sede en Nueva York que adquirió The Venetian, the Palazzo y The Venetian Expo a Sands por 6,250 millones de dólares en febrero de 2022.

Canales y gondoleros

The Venetian ofrece una experiencia por todo lo alto con sus Grand Canal Shoppes, que cuentan con canales llenos de agua salpicados de gondoleros cantando y recreaciones de la Piazza San Marco y puentes de canal.

“El señor Adelson creó el Venetian como una carta de amor a Venecia”, dijo Nichols en una entrevista. “Él y Miriam (la doctora Miriam Adelson, máxima accionista de Las Vegas Sands Corp.) pasaron su luna de miel en Venecia, y se trataba de traer esa experiencia a Las Vegas. Para que los viajeros que quizá no hayan tenido la oportunidad de ir a Europa a ver Venecia puedan venir y vivirla aquí”.

Los empleados del Venetian también participarán este año en 25 Actos de Servicio con socios de la comunidad.

Nichols afirma que The Venetian ha perdurado porque sus aproximadamente 8,500 empleados - 450 de los cuales llevan en la empresa desde el primer día - se preocupan por el establecimiento y la comunidad.

Un comienzo difícil

Pero la apertura de The Venetian tuvo un comienzo difícil, dijo Rob Goldstein, presidente y director ejecutivo de Sands, que abrió las puertas con los Adelson hace 25 años.

Goldstein puede reírse ahora de los retos que supuso la gran apertura, pero entonces no era tan divertido.

“Contratamos a Sophia Loren para cortar el listón”, recuerda Goldstein en una entrevista. “Le expliqué que se alojaría en el Caesars Palace como nuestra invitada. Y ella pensó que estaba bromeando porque me dijo: ‘Pero si estoy aquí para inaugurar The Venetian’, y yo le expliqué que las habitaciones no estaban listas” y que el condado no expediría el permiso de ocupación.

“Fue maravillosa, una mujer muy dulce y amable. Cortó el listón y se subió en la góndola con el doctor Adelson y Sheldon. Era una persona encantadora, pero estaba confusa por el hecho de que abríamos un casino, pero las habitaciones no estaban abiertas”.

La experiencia genera éxito

Goldstein dijo que la experiencia adquirida con The Venetian en Las Vegas catapultó el éxito de Sands en Asia, donde la propiedad de Singapur tuvo uno de sus mejores trimestres a principios de este año y está preparada para la expansión.

La experiencia del Venetian también ha preparado a Sands para su próximo resort integrado, y la empresa ha solicitado una licencia en el sur del estado de Nueva York y tiene la vista puesta en los mercados de Texas y Tailandia.

¿Echa de menos Goldstein el Venetian de Las Vegas?

“Por supuesto. Y cuando Sheldon tomó la decisión de vender, creo que también fue muy duro para él, emocionalmente. Pero hay que tomar decisiones empresariales basadas en los hechos, y él lo hizo. La decisión de vender se basó en muchos factores diferentes, y probablemente el mejor y más importante fue la redistribución del capital en otros mercados, y la creencia de que podíamos ganar más dinero. Por ejemplo, en Singapur ganamos ahora 500 millones de dólares más de lo que usábamos en términos de flujo de caja. Así que hemos redistribuido capital en Singapur, vamos a redistribuir capital, esperemos que, en Nueva York, y quizás en Tailandia”.

¿Volverá Sands algún día al mercado de Las Vegas?

“No hay nada inminente, pero nunca digas nunca. Nunca se sabe lo que depara el futuro. Nunca se puede decir nunca a nada, ¿verdad?”.