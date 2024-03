‘Un chico feliz’: Vigilia honra a nadador de Las Vegas muerto en accidente – FOTOS

Anna Clark, a la derecha, madre de Charlie Clark, abraza a un miembro de la comunidad durante una vigilia por el nadador estrella de 19 años en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Charlie Clark (Universidad de Wyoming vía AP)

Miembros de la comunidad firman una foto durante una vigilia para el nadador estrella Charlie Clark, de 19 años, en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Seres queridos del nadador estrella Charlie Clark, de 19 años, colocan velas en el agua durante una vigilia en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Seres queridos de la estrella de la natación Charlie Clark, de 19 años, se dan un abrazo grupal durante una vigilia en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Seres queridos de la estrella de la natación Charlie Clark, de 19 años, se dan un abrazo grupal durante una vigilia en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. Clark murió junto a dos compañeros de equipo de la Universidad de Wyoming en un accidente en un SUV el 22 de febrero cerca de la frontera entre Wyoming y Colorado. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Paige Oden, centro izquierda, y Sana'a Wong se abrazan durante una vigilia por su ex compañero de equipo, el nadador estrella Charlie Clark, de 19 años, en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Compañeros de equipo de toda la carrera de natación de Charlie Clark hablan durante una vigilia por el nadador estrella de 19 años en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Seres queridos de la estrella de la natación Charlie Clark, de 19 años, colocan velas en el agua durante una vigilia en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Seres queridos de la estrella de la natación Charlie Clark, de 19 años, celebran una vigilia en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Seres queridos de la estrella de la natación Charlie Clark, de 19 años, guardan un momento de silencio durante una vigilia en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Compañeros de equipo de toda la carrera de natación de Charlie Clark participan en un momento de silencio durante una vigilia por el nadador estrella de 19 años en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Michael Bolk, entrenador del equipo de natación de Boulder City Henderson, que entrenó a Charlie Clark durante años, habla durante una vigilia por el nadador estrella de 19 años en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Compañeros de equipo de toda la carrera de natación de Charlie Clark participan en un momento de silencio durante una vigilia por el nadador estrella de 19 años en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Italia Ingle escribe una nota a su difunto amigo Charlie Clark durante una vigilia por el nadador estrella de 19 años en Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Mientras sonaba una suave música de piano grabada, los deudos del nadador universitario de 19 años Charlie Clark hicieron flotar velas sin llama en el primer carril de la Henderson Multigenerational Outdoor Competition Pool, donde nadaba competitivamente para el equipo de natación Boulder City-Henderson Heat Wave.

Alrededor de 150 adultos y adolescentes permanecieron en silencio durante la vigilia vespertina junto a la enorme piscina, mientras la gente firmaba una foto enmarcada de Clark radiante de orgullo mientras sostenía un premio que ganó como nadador de estilo libre para el equipo. Debajo de la foto estaba escrito “Charlie Clark 2004-2024”.

“Charlie nadó para nosotros desde que tenía nueve años”, dijo Michael Polk, de 61 años, entrenador de Clark durante muchos años en el equipo de natación del club.

“Era intrépido y se entregaba a fondo en todo lo que hacía. No había medias tintas. Era un tipo muy comprometido, muy gregario, extrovertido y alegre”, dijo Polk.

“Eso sacaba lo mejor de sus compañeros de equipo”, dijo, y añadió que Clark, de 6 pies 6 de estatura, “tenía presencia física y personalidad”.

Clark, de 19 años, graduado de Silverado High School en Las Vegas y estudiante de segundo año de psicología en la Universidad de Wyoming, fue una de los tres miembros del equipo de natación y buceo de la universidad que fallecieron en un accidente de tráfico en el Condado Larimer, Colorado, el 22 de febrero.

Una de las excompañeras de Clark en Heat Wave, Phoebe McClaren, de 17 años, enjugándose las lágrimas de su rostro enrojecido, lo recordaba como “divertido, hacía bromas todo el tiempo, y era un tipo alegre, como si nunca mostrara que estaba molesto o enfadado”.

Otros compañeros de equipo también lo recordaron como una persona positiva y jovial.

“Charlie era un gran nadador, pero aún mejor compañero de equipo y amigo”, escribió en un mensaje de texto su amiga y excompañera Maggie Armstrong, de 20 años. “Siempre tenía una sonrisa en la cara e iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Siempre estaba animando a todo el mundo, ya fueran compañeros de equipo o competidores”.

“Siempre sabía cómo hacerme sonreír y siempre me hacía reír durante los duros entrenamientos”, dijo Armstrong. “Verlo crecer como una persona que amaba a todos de todo corazón, y como un nadador que apenas comenzaba a alcanzar su verdadero potencial, fue increíble”.

“Charlie tuvo un impacto muy positivo en mi vida”, envió en un mensaje de texto Joseph Purdy, de 21 años, amigo y excompañero de equipo. “Su compasión y diligencia eran evidentes día tras día. Mi corazón está con todos los nadadores implicados. Le echaremos mucho de menos”.

Los compañeros de equipo de Clark en Wyoming, Carson Muir, de 18 años, de Birmingham, Alabama, y Luke Slabber, de 21 años, de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, también perecieron en el accidente. Otros dos miembros del equipo sufrieron heridas que no pusieron en peligro sus vidas.

Los miembros del equipo estaban en el interior de un Toyota RAV4 que se dirigía hacia el sur por la carretera U.S. 287, a unas 10 millas al sur de la frontera entre Wyoming y Colorado, cuando el conductor se salió del arcén de la autopista, posiblemente para evitar a otro vehículo, según The Associated Press. El SUV dio varias vueltas de campana, según AP.

La zona de la autopista ha sido escenario de otros accidentes mortales en los que se han visto implicados estudiantes de la universidad, incluido uno en 2001 en el que murieron ocho miembros de su escuadrón de campo traviesa y otro en 2021 en el que fallecieron otros tres estudiantes, informó el periódico The Guardian.