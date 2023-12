Trabajadores de Mirage y Tropicana aprueban contratos provisionales por 5 años

Unos mil 700 trabajadores representados por el Sindicato Culinario de The Mirage (que pronto pasará a llamarse Hard Rock) votaron a favor de la aprobación provisional de un nuevo contrato de cinco años con el resort el miércoles 13 de diciembre de 2023. Marquesina del Mirage el miércoles 22 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Unos mil 700 trabajadores representados por el Sindicato Culinario de The Mirage (que pronto pasará a llamarse Hard Rock) votaron a favor de la aprobación provisional de un nuevo contrato de cinco años con el resort el miércoles 13 de diciembre de 2023. Marquesina del Mirage el miércoles 22 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El Mirage el miércoles 22 de marzo de 2023, en Las Vegas. Como nuevo operador del hotel-casino, Hard Rock International planea hacer muchos cambios, incluyendo una eventual torre de hotel con forma de guitarra frente a Las Vegas Boulevard. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Unos 2 mil trabajadores del Sindicato Culinario anunciaron el miércoles que llegaron a un acuerdo tentativo de contrato con los dos resorts para los que trabajan: The Mirage y el Tropicana.

Los anuncios los hizo el miércoles en X el Sindicato Culinario 226.

BREAKING: The Culinary Union is pleased to announce a Tentative Agreement towards a new 5-year BEST CONTRACT EVER was just reached w/@TheMirageLV for over 1,700 hospitality workers. Congratulations to Mirage / Hard Rock workers! pic.twitter.com/T0Xktp7vLD — Culinary Union (@Culinary226) December 13, 2023

Unos mil 700 trabajadores de The Mirage, que pronto se convertirá en Hard Rock, están implicados, junto con 300 del Tropicana.

Hard Rock compró The Mirage hace varios meses. El establecimiento se está transformando en un hotel/casino Hard Rock, con planes para eliminar el volcán de la parte delantera de la propiedad y sustituirlo por un hotel con forma de guitarra.

BREAKING: The Culinary Union is pleased to announce a Tentative Agreement towards a new 5-year BEST CONTRACT EVER was just reached w/@TropLV for over 300 hospitality workers. Congratulations to Tropicana Las Vegas workers! 1/3 pic.twitter.com/9TUut1lhPB — Culinary Union (@Culinary226) December 14, 2023

“Hard Rock valora la fuerte relación que compartimos con el Sindicato Culinario y estamos contentos de haber trabajado en colaboración hacia un acuerdo contractual finalizado”, declaró el presidente del Mirage, Joe Lupo, en un texto. “Estamos agradecidos por el duro trabajo y la dedicación de los miembros de nuestro equipo durante el último año de funcionamiento de The Mirage”.

Los trabajadores del sindicato ratificaron un contrato con MGM, Caesars Entertainment y Wynn Resorts el 22 de noviembre, “con lo que aumentan los salarios de 40 mil empleados y se pone fin a la amenaza de un paro laboral contra los operadores de casinos”, publicó el sindicato en su sitio web.

Negotiations continue with 24 remaining Strip Independent, DTLV, & Northern NV casino properties for ~8,000, workers. #OneJobShouldBeEnough pic.twitter.com/fRoacRa0ji — Culinary Union (@Culinary226) December 13, 2023

Meet Marcus Lucas, utility porter at The Mirage, and Culinary Union member since 2007: “I’m mostly excited for the housekeepers, we got some great language…we done it! One job is absolutely enough!” pic.twitter.com/kyTz0sxzzw — Culinary Union (@Culinary226) December 14, 2023

La compensación total obtenida asciende a unos 2 mil millones de dólares a lo largo de los cinco años del contrato, según Ted Pappageorge, secretario-tesorero del Sindicato Culinario. El sindicato dijo que se consiguieron las mayores alzas salariales negociadas en su historia, que supondrán un aumento salarial del 10% para cada trabajador en el primer año y un total del 32% en aumentos a lo largo de la vigencia del nuevo contrato.

Los trabajadores de Four Seasons aprobaron recientemente un acuerdo similar.

El sindicato sigue negociando con 23 operadores de hoteles-casino de Nevada: 10 en el Strip, 11 en el centro y dos en el norte de Nevada, según un mensaje publicado en X.