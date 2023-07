Todo lo que necesitas saber sobre el desfile anual del 4 de julio de Summerlin

Kit Carson toma una foto de su hijo Atticus, de seis meses, y su esposa Leanna Carson con los carros alegóricos en construcción para el Desfile Patriótico anual 29 del Concejo de Summerlin en Trails Park en Las Vegas el jueves 29 de junio de 2023. Leanna Carson colabora con Southern Nevada Moms. El desfile tendrá lugar este Cuatro de Julio de 9 a 11 a.m., comenzando en Hillpointe Road y Hills Center Drive, y terminará cerca de Trailwood Drive y Spring Gate Lane. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Jennifer Montgomery y sus hijos, Devyn, de cinco años, a la derecha, Myles, de dos años, y su perro Zuma echan un vistazo a las carrozas en construcción para el Desfile Patriótico 29 anual del Consejo de Summerlin en Trails Park en Las Vegas el jueves 29 de junio de 2023. El desfile tendrá lugar este Cuatro de Julio de 9 a 11 a.m., comenzando en Hillpointe Road y Hills Center Drive, y terminará cerca de Trailwood Drive y Spring Gate Lane. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El mayor desfile del 4 de julio del valle, el Desfile Patriótico del Concejo de Summerlin, se prepara para su celebración anual número 29.

Se espera que este año el desfile sea más grande que nunca, con la participación de representantes de los Golden Knights, recién llegados de su victoria por la Copa Stanley.

El evento comienza el martes a las 9 a.m. en Hillpointe Road y Hills Center Drive, viaja hacia el sur por Hills Center Drive hasta Village Center Circle, luego gira hacia el oeste por Trailwood Drive y termina en el centro comercial Trails Village.

Hay más de 70 carros alegóricos inscritos, entre ellos un águila americana de 40 pies, una gran bandera estadounidense de 30 pies y globos hinchables, grupos de veteranos, así como carrozas patrióticas y de cultura pop.

Además de los carros, los Knights contarán con la presencia del Golden Knight, Knightline y Vegas Vivas. También se espera la participación de las mascotas de Las Vegas Aviators, con el Aviator y el Spruce recorriendo el desfile en un auto convertible.

El desfile del Día de la Independencia de este año contará con nuevas carrozas como Red White and Bluey, Barbieland USA e Indiana Jones Experience, así como algunas favoritas de los fans como Star Wars: The Fourth Awakens, con los Stars Wars Clubs of Southern Nevada.

El desfile es gratuito para el público, y el concejo invita a los espectadores a llegar pronto, llevar mucho protector solar y beber mucha agua durante el recorrido del desfile.