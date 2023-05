¡Sonríe! El aeropuerto Reid prueba un proyecto de reconocimiento facial

mayo 16, 2023 - 9:42 am

Una viajera introduce su tarjeta de identificación mientras usa la nueva tecnología de reconocimiento facial de la TSA en un control de seguridad del aeropuerto de Baltimore-Washington, el miércoles 26 de abril de 2023, en Glen Burnie, Maryland (AP Photo/Julia Nikhinson).

Viajeros esperan en fila en un control de seguridad del aeropuerto de Baltimore-Washington para usar la nueva tecnología de reconocimiento facial de la TSA, el miércoles 26 de abril de 2023, en Glen Burnie, Maryland (AP Photo/Julia Nikhinson).

Una viajera introduce su tarjeta de identificación mientras usa la nueva tecnología de reconocimiento facial de la TSA en un control de seguridad del aeropuerto de Baltimore-Washington, el miércoles 26 de abril de 2023, en Glen Burnie, Maryland (AP Photo/Julia Nikhinson).

Jason Lim, de la TSA, hace una demostración de la nueva tecnología de reconocimiento facial en un control de seguridad del aeropuerto de Baltimore-Washington, el miércoles 26 de abril de 2023, en Glen Burnie, Maryland (AP Photo/Julia Nikhinson).

BALTIMORE – Un pasajero se acerca al control de seguridad de un aeropuerto, introduce una tarjeta de identidad en una ranura y mira a una cámara situada encima de una pequeña pantalla. La pantalla muestra el mensaje “Foto completa” y la persona pasa, sin tener que entregar su documento de identidad al agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que está detrás de la pantalla.

Todo forma parte de un proyecto piloto de la Administración de Seguridad en el Transporte para evaluar el uso de la tecnología de reconocimiento facial en varios aeropuertos del país, incluido el de Las Vegas.

“Lo que pretendemos con esto es ayudar a los agentes a determinar realmente que eres quien dices ser”, declaró Jason Lim, responsable de gestión de identidades, durante una demostración de la tecnología para reporteros en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington.

La iniciativa ocurre en un momento en que aumenta el uso de diversas formas de tecnología para mejorar la seguridad y agilizar los procedimientos. La TSA afirma que el programa piloto es voluntario y preciso, pero sus detractores han expresado su preocupación por la parcialidad de la tecnología de reconocimiento facial y las posibles repercusiones para los pasajeros que deseen excluirse.

La tecnología se encuentra actualmente en 16 aeropuertos. Además de en Baltimore y Las Vegas, se usa en el Reagan National, cerca de Washington D.C., en los aeropuertos de Atlanta, Boston, Dallas, Denver, Detroit, Los Ángeles, Miami, Orlando, Phoenix, Salt Lake City, San José y Gulfport-Biloxi y Jackson, en Misisipi. Sin embargo, no está en todos los puntos de control de la TSA, por lo que no todos los viajeros que pasen por esos aeropuertos lo experimentarán necesariamente.

Los viajeros introducen su licencia de conducir en un dispositivo que lee la tarjeta o colocan la foto de su pasaporte contra un lector de tarjetas. Luego observan una cámara en una pantalla del tamaño de un iPad, que capta su imagen y la compara con su documento de identidad. La tecnología comprueba tanto que las personas que llegan al aeropuerto coinciden con el documento de identidad que presentan como que este es real. Un agente de la TSA sigue allí y da el visto bueno al control.

Un pequeño cartel avisa a los viajeros de que se les tomará una foto por la prueba piloto y de que pueden renunciar a ella si lo desean. También incluye un código QR para obtener más información.

El programa piloto sometido a críticas

Desde que salió a la luz, el programa piloto ha sido objeto de debate por parte de algunos cargos electos y activistas de la privacidad. En una carta enviada en febrero a la TSA, cinco senadores -cuatro demócratas y un independiente que forma parte de la bancada demócrata- exigieron a la agencia que detuviera el programa: “El aumento de la vigilancia biométrica de los estadounidenses por parte del gobierno representa un riesgo para las libertades civiles y el derecho a la intimidad”.

A medida que diversas formas de tecnología que usan información biométrica como identificaciones faciales, escáneres de retina o coincidencias de huellas dactilares se han ido generalizando tanto en el sector privado como en el gobierno federal, ha aumentado la preocupación entre los activistas de la privacidad sobre cómo se recopilan estos datos, quién tiene acceso a ellos y qué ocurre si son hackeados.

Meg Foster, profesora de justicia del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, afirma que los algoritmos de las distintas tecnologías de reconocimiento facial son tendenciosos. A algunas les cuesta más reconocer los rostros de las minorías, por ejemplo. Y existe la preocupación de que hackers informáticos externos descubran formas de hackear los sistemas gubernamentales con fines nefastos.

En cuanto al proyecto piloto de la TSA, a Foster le preocupa que, aunque la agencia afirma que actualmente no almacena los datos biométricos que recoge, ¿y si eso cambia en el futuro? Y aunque la gente puede optar por no participar, no es justo que la responsabilidad recaiga en los acosados pasajeros, preocupados por la posibilidad de perder el vuelo.

“Les puede preocupar que, si se oponen al reconocimiento facial, vayan a ser objeto de más sospechas”, afirma Foster.

Jeramie Scott, del Electronic Privacy Information Center, dijo que, aunque ahora es voluntario, puede que no lo sea por mucho tiempo. Señaló que David Pekoske, que dirige la TSA, dijo durante una charla en abril que con el tiempo se requeriría el uso de la biometría porque es más eficaz y eficiente, aunque no dio ninguna fecha límite.

Scott dijo que preferiría que la TSA no usara esta tecnología. Como mínimo, le gustaría que se realizara una auditoría externa para verificar que la tecnología no afecta de forma desproporcionada a determinados grupos y que las imágenes se borran inmediatamente.

Objetivos de la prueba piloto de la TSA

La TSA afirma que el objetivo de la prueba piloto es mejorar la precisión de la verificación de identidad sin desacelerar la velocidad a la que los pasajeros pasan por los puntos de control, una cuestión clave para una agencia que atiende a 2.4 millones de pasajeros al día. Según la agencia, los primeros resultados son positivos y no han mostrado diferencias perceptibles en la capacidad del algoritmo para reconocer a los pasajeros en función de criterios como la edad, el sexo, la raza y el origen étnico.

Lim aclaró que las imágenes no se recopilan en una base de datos y que las fotos e identificaciones se eliminan. Dado que se trata de una evaluación, en circunstancias limitadas se recogen algunos datos y se comparten con la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional. La TSA afirma que los datos se borran después de 24 meses.

Lim explicó que la cámara solo se enciende cuando una persona introduce su tarjeta de identificación, por lo que no recoge imágenes de personas al azar en el aeropuerto. De este modo, los pasajeros pueden decidir si quieren usarla o no. Y añadió que las investigaciones han demostrado que, aunque algunos algoritmos se presentan peor con determinados grupos demográficos, también demuestran que los algoritmos de mayor calidad, como el que usa la agencia, son mucho más precisos. Dijo que usar las mejores cámaras disponibles también es un factor a tener en cuenta.

“Nos tomamos muy en serio la cuestión de la privacidad y los derechos civiles, porque todos los días tenemos contacto con muchas personas”, afirmó.

Keith Jeffries, funcionario jubilado de la TSA, afirmó que la pandemia ha acelerado enormemente el despliegue de varios tipos de tecnología “sin contacto”, por la que el pasajero no tiene que entregar ningún documento a un agente. Y se imaginó un “puesto de control del futuro” en el que la cara de un pasajero pueda usarse para registrar su equipaje, pasar por los controles de seguridad y embarcar en el avión, todo ello sin apenas necesidad de sacar la tarjeta de embarque o documentos de identidad.

Reconoció la preocupación por la privacidad y la falta de confianza de muchas personas a la hora de facilitar datos biométricos al gobierno federal, pero dijo que en muchos sentidos el uso de la biometría ya está profundamente arraigado en la sociedad mediante el uso de tecnología de propiedad privada.

“La tecnología está aquí para quedarse”, afirmó.