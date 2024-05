Fin de semana con viento: ráfagas de hasta 60 mph en el valle de Las Vegas

Poco a poco el calentamiento de las temperaturas de primavera tendrá un breve descenso de este fin de semana cuando un frente frío traiga fuertes vientos en el valle de Las Vegas.

Las máximas del domingo podrían ser de 15° a 20° más bajas que las del sábado.

Son posibles vientos del suroeste de 25-35 mph con ráfagas de 60 mph durante una vigilancia de vientos fuertes desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La zona de vigilancia incluye el sur de Nevada, el sureste de California y el noroeste de Arizona mientras un fuerte sistema de baja presión se mueve desde el norte de California en la zona.

“Los vientos deberían ser bastante generalizados a 40-60 mph en toda la zona”, dijo el meteorólogo del servicio meteorológico Matt Woods.

High Wind Watch This Weekend

Southern Nevada, northwestern Arizona, & southeastern California

Saturday AM - Saturday PM for most areas... Saturday AM - Sunday PM along Interstate 15 corridor

Strong gusty southwest winds with gusts 50-60 mph

