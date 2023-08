Siguiendo a Hilary: continúan las cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto Harry Reid

Un rayo cae en o cerca del centro de entretenimiento Area 15 en Las Vegas el domingo 20 de agosto de 2023. (Instagram: @JPpavlock)

Evolución de la situación en el sur de Nevada mientras Hilary, antes huracán y ahora tormenta tropical, azota el oeste de Estados Unidos:

Continúan las cancelaciones y retrasos en el aeropuerto Harry Reid

La tormenta tropical Hilary sigue afectando a los desplazamientos en el Aeropuerto Internacional Harry Reid.

Se han producido 53 cancelaciones y 94 retrasos, según Flight Aware. El aeropuerto sugiere consultar con tu compañía aérea para ver si tu vuelo fue retrasado o cancelado y para darse tiempo extra para llegar al aeropuerto.

– Lukas Eggen, 8:20 a.m., lunes

Kyle Canyon bajo orden de hervir el agua

El Distrito de Agua de Kyle Canyon ha emitido una orden de hervir el agua para todos los residentes de Kyle Canyon. También se pide a todos los clientes de Kyle Canyon que apaguen los sistemas de riego hasta nuevo aviso.

Inundaciones severas durante la noche en Mt. Charleston – y específicamente dentro de Kyle Canyon – causaron una fuga severa en el Sistema de Agua de Kyle Canyon, resultando en que los tanques principales de la reserva perdieran presión de agua, dijo el distrito de agua. Hervirla tres minutos es suficiente.

Las cuadrillas del distrito de agua permanecerán en la montaña hasta que se completen las reparaciones, pero no se dieron plazos. La orden de hervir el agua se mantendrá hasta que se solucione el problema.

El distrito de aguas del valle de Las Vegas opera el distrito de aguas de Kyle Canyon.

Además, la zona del casco antiguo y la subdivisión Rainbow en Mt. Charleston sufrieron importantes inundaciones, según el Condado Clark. Los residentes se están refugiando en el lugar. State Route 157 y la SR 158 en la 157 están cortadas y no hay electricidad. La Guardia Nacional de Nevada está en camino para ayudar. Un refugio para los residentes está ubicado en 2755 Kyle Canyon Road.

– Lukas Eggen, 6:30 a.m., lunes

La vigilancia de inundaciones se mantiene en efecto hasta esta tarde

Una alerta de inundación sigue en vigor para partes del sur de Nevada hasta las 5 p.m. del lunes, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las áreas afectadas incluyen el noreste del Condado Clark, el oeste de Clark, el sur del Condado Nye, el Sheep Range, Spring Mountains, Red Rock Canyon, Las Vegas Valley, el Área Recreativa Nacional del Lago Mead y el sur del Condado Clark.

Hay un 50 por ciento de probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente antes de la 1 p.m., dijo el NWS. Condiciones mayormente nublado poco a poco se convertirá en soleado con un máximo de cerca de 86.

– Lukas Eggen, 5:15 a.m., lunes

Alerta por vientos fuertes hasta las 5 a.m.

Se esperan vientos del sureste de 25 a 35 mph con ráfagas de hasta 60 mph. Ráfagas de viento de hasta 70 mph son posibles cerca del Monte Charleston, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

El área incluye el noreste del Condado Clark, el oeste de Clark y el sur del Condado Nye, el rango de ovejas, Spring Mountains-Red Rock Canyon y el valle de Las Vegas.

Los vientos dañinos pueden derribar árboles. Los cortes de energía son posibles. Los viajes serán difíciles, especialmente para los vehículos de alto perfil.

Los vientos fuertes serán relativamente breves mientras los restos de Hilary en descomposición se elevan a través del oeste del desierto de Mojave. Varias horas de fuertes vientos son probables con ráfagas de 50 a 60 mph en el valle y hasta 70 mph cerca del Monte Charleston.

Las inundaciones repentinas causadas por el exceso de lluvia siguen siendo posibles hasta las 5 p.m. del lunes como resultado del aumento de la humedad de Hilary.

Una parte del sur de Nevada, incluyendo las siguientes áreas: el Área Recreativa Nacional del Lago Mead, el valle de Las Vegas, el noreste del Condado Clark, Sheep Range, el sur del Condado Clark, Spring Mountains-Red Rock Canyon y el oeste de Clark y el sur del Condado Nye.

Es probable que caigan lluvias el lunes, con una posible tormenta antes de las 9 a.m. y, a continuación, probabilidad de lluvias y tormentas. Algunas tormentas podrían producir fuertes lluvias. El cielo estará nublado, luego gradualmente soleado, con una máxima cercana a los 85 °F. Viento del sureste de 13 a 17 mph, con ráfagas de hasta 25 mph. La probabilidad de precipitaciones es del 60 por ciento.

– Marvin Clemons, 10:30 p.m., Domingo

Aviso de inundaciones hasta la medianoche

Un aviso de inundación en efecto hasta la medianoche del domingo. Inundaciones menores son posibles en Las Vegas, Henderson, North Las Vegas, el centro de Las Vegas, The Strip, Paradise, East Las Vegas, Spring Valley, Green Valley, Nellis AFB, Sam Boyd Stadium, Enterprise, Aliante, Southern Highlands, Lone Mountain, Summerlin, Las Vegas Motor Speedway, Mountains Edge, Anthem y Centennial Hills.

Se esperan inundaciones causadas por precipitaciones excesivas. Inundaciones menores en zonas bajas y de drenaje deficiente. Inundaciones menores están en curso o se espera que comience en breve en el área de asesoramiento.

– Marvin Clemons, 9:33 p.m., domingo

Advertencia de inundación repentina

Una advertencia de inundación repentina se extiende hasta las 10 p.m. para el suroeste del Condado Clark.

A las 7:59 p.m., el radar Doppler indicó tormentas eléctricas que producen fuertes lluvias en toda la zona advertida. Las inundaciones repentinas están en curso o se espera que comiencen en breve. Algunos lugares que experimentarán inundaciones repentinas incluyen Bullhead City, Boulder City, Laughlin, Searchlight, Jean, Primm, Nipton Road Mile Marker 3, Cal-Nev-Ari, Cottonwood Cove Campground, Cottonwood Cove, Goodsprings, Big Bend Rec Area, Sandy Valley y Willow Beach, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

– Marvin Clemons, 9:27 p.m., domingo

Advertencia sobre lagunas

El Servicio Meteorológico Nacional está advirtiendo sobre el agua estancada a través de porciones del valle de Las Vegas. Aunque el agua no está fluyendo, puede llegar a ser demasiado profunda para que los autos la atraviesen. No te arriesgues; da la vuelta, no te ahogues.

-David Wilson, 9:20 p.m., domingo.

Las Vegas en el lado tranquilo de la tormenta

Las lluvias más intensas de Hilary están afectando a California y parece que podrían mantenerse así hasta la noche, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

“Pero no queremos bajar la guardia”, dijo el meteorólogo Marc Austin. “Si tenemos una porción más pesada que pasa o se convierte en estacionaria, entonces todavía tenemos un riesgo de inundaciones repentinas”.

Austin dijo que algunas bandas más pesadas se estaban desarrollando en el extremo sur del Condado Clark a las 6:30 p.m. y podrían llegar al valle en 1 a 2 horas.

“Podrían producir de media pulgada a una pulgada por hora”, dijo. “Pero sin duda, la precipitación más fuerte está en los condados San Bernardino e Inyo, mucho más cerca de la circulación (de la tormenta)”.

En cuanto a la noche, todo depende de dónde se desarrollen las bandas de lluvia.

“Hemos tenido un poco de aire más seco en este lado (de la tormenta) que ha limitado la precipitación”, dijo.

– Marvin Clemons, 6:40 p.m., domingo

Pahrump refugio abierto

Los refugios se abrieron en dos comunidades del sur de Nevada el domingo para ayudar a las personas desplazadas por los daños y las inundaciones causadas por Hilary.

Sin embargo, solo el refugio de la Cruz Roja en Pahrump en Bob Ruud Community Center, en 150 N. Highway 160, fue usado, dijo una portavoz del Condado Clark. En Searchlight, un refugio en Searchlight Community Center, 200 Michael Wendell Way, se abrió, pero no se utiliza.

“Nos pidieron que abriéramos el de Searchlight hoy porque el servicio de parques evacuó Cottonwood Cove”, dijo Stacey Weiling. “Está listo para funcionar si es necesario”.

La Cruz Roja colocó suministros, catres, mantas, agua y bocadillos, en Moapa y otros lugares del Condado Clark en previsión de inundaciones.

También hay refugios disponibles en Moapa y Logandale, dijo Weiling.

– Marvin Clemons, 6:05 p.m., domingo

Advertencia de inundación repentina cerca de Needles

Se ha emitido un aviso de inundación repentina para Needles, Mountain Pass, Mitchell Cavern y la zona de incendios de York hasta las 7 p.m., informa el Servicio Meteorológico Nacional.

– Marvin Clemons, 4:27 p.m., domingo

I-15 cerrada en Barstow

El Departamento de Transporte de Nevada dijo que la Interestatal 15 está cerrada en ambas direcciones en su punto de convergencia con la Interestatal 40 en Barstow, California. La duración del cierre se desconoce en este momento.

NDOT dijo que son de esperarse largos retrasos en los viajes.

El sitio web de la Patrulla de Carreteras de California mostró que la carretera fue cerrada poco antes del mediodía debido a un incendio en el lado oeste de Barstow cerca de L Street.

El cierre causará interrupciones de viaje entre el sur de California y Las Vegas.

– Taylor Lane, 3:30 p.m., domingo

Cierre de Death Valley

Death Valley National Park fue cerrado el domingo debido a las inundaciones activas, el Servicio de Parques Nacionales dijo en un comunicado.

El parque recibió una pulgada de lluvia al mediodía del domingo, y espera “niveles sin precedentes” de las precipitaciones durante la noche, dijo el servicio de parques.

Ya se han producido inundaciones repentinas en el parque. Furnace Creek Visitor Center recibió 1.04 pulgadas de lluvia por 1:30 p.m. – casi la mitad de la cantidad de lluvia Furnace Creek recibe en promedio en todo un año, según el servicio de parques.

La carretera 190 de California, también conocida como la carretera panorámica del Death Valley, también está cerrada. El servicio de parques aconsejó a los viajeros que no condujeran por carreteras inundadas, ya que el personal de emergencias podría ser incapaz de llegar a las personas que necesitan ayuda.

– Taylor Lane, 3:00 p.m., domingo

Evacuaciones en el Área recreativa nacional del Lago Mead

Una orden de evacuación fue emitida el domingo por la tarde para Temple Bar y Willow Beach áreas del Área recreativa nacional del Lago Mead.

Debido a los riesgos de inundación de la tormenta tropical Hilary, el Servicio de Parques Nacionales estaba pidiendo que todos en el área de evacuar a elevaciones más altas.

– Marvin Clemons, 2:35 p.m., Domingo

Distrito Escolar del Condado Nye cancela clases

El Distrito Escolar del Condado Nye canceló las clases y todas las actividades extracurriculares el lunes debido a la tormenta tropical Hilary y en respuesta y alentó a los residentes del Condado Nye a refugiarse en el lugar en un comunicado de prensa.

¡El distrito aconsejó a la gente a “Estar a salvo! ¡Quédate en casa!” e instruyó a todos los empleados del distrito a quedarse en casa a menos que se les diga lo contrario por un supervisor.

– Taylor Lane, 2:25 p.m., domingo

Lombardo declara el estado de emergencia

El gobernador Joe Lombardo declaró el estado de emergencia debido a la amenaza inminente de Hilary, ya que los modelos de pronóstico actual predicen tiempo severo en todo el estado de Nevada.

La declaración de emergencia sigue a la decisión de Lombardo de activar 100 Guardias Nacionales de Nevada en el sur de Nevada a principios de este fin de semana. Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) desplegó personal, incluyendo un Equipo de Manejo de Incidentes, a Nevada el sábado para apoyar aún más los esfuerzos de respuesta del estado.

“Les pido a todos los nevadenses que se preparen para las inundaciones, permanezcan vigilantes y sigan todas las orientaciones de los funcionarios de emergencia estatales y locales”.

Como resultado de las precipitaciones previstas de Hilary, se espera que las inundaciones repentinas, desprendimientos de rocas, deslizamientos de tierra y lavados causen daños significativos a la infraestructura estatal y a la propiedad pública y privada.

La declaración de emergencia permitirá al estado y a los condados y tribus afectados recibir ayuda federal mientras trabajan para proteger a los residentes y mitigar los daños causados a las infraestructuras por Hilary.

– Marvin Clemons, 1:18 p.m., domingo

Vuelos cancelados en el aeropuerto

Cientos de vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas fueron cancelados el domingo.

Según FlightAware.com, 325 vuelos con origen o destino en el aeropuerto fueron cancelados el domingo.

El grueso de esos vuelos cancelados corresponde a Southwest Airlines, con 266, es decir, el 51 por ciento. Además, las cancelaciones incluyen 24 de Frontier, 11 de Spirit, ocho de Allegiant, ocho de JetBlue, seis de United y dos de Breeze.

– Brett Clarkson, 1:08 p.m. domingo

Las clases del CCSD continuarán el lunes

El Distrito Escolar del Condado Clark dijo que se espera que las clases continúen con normalidad el lunes.

El distrito está monitoreando las condiciones del tiempo, y si las escuelas son impactadas por la tormenta, el distrito informará a los padres a través de ccsd.net, ParentLink y las cuentas de redes sociales del distrito.

– Taylor Lane, 12:30 p.m., domingo

Retrasos en el aeropuerto

Los vuelos al Aeropuerto Internacional Harry Reid se están retrasando en sus aeropuertos de salida debido a la baja visibilidad.

Según FlightAware.com, se han producido 182 retrasos de vuelos hacia o desde Harry Reid en lo que va de domingo.

Los retrasos son en promedio de 101 minutos, según un sitio web de la Administración Federal de Aviación.

Todos los vuelos con destino a Las Vegas en los 48 estados más bajos están afectados.

La menor visibilidad limita el número de vuelos que pueden aterrizar por hora.

El aeropuerto también cerrará a los vuelos privados durante varias horas esta tarde, según las autoridades.

– Marvin Clemons, 12:15 p.m., domingo

Se espera que las lluvias en el valle sean más fuertes

Los residentes del valle de Las Vegas pueden esperar un aumento de aguaceros y posibles tormentas eléctricas que llegarán el domingo por la tarde o en horas de la noche, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Si las tormentas eléctricas se desarrollan, podrían venir con ráfagas de viento de 40 a 50 mph, dijo el meteorólogo del servicio meteorológico Morgan Stessman.

A partir de las 11 a.m. del domingo, el servicio meteorológico estaba proyectando una media pulgada en el lado este para el día con hasta tres cuartas partes de una pulgada en el lado oeste. Eso podría cambiar localmente si se desarrollan tormentas eléctricas, dijo Stessman.

“La mayor parte de las fuertes lluvias previstas se han desplazado hacia el oeste hacia el condado San Bernardino, Death Valley (Parque Nacional) y en el Condado Inyo”, dijo Stessman.

Cualquier tormenta en Las Vegas podría provocar inundaciones repentinas.

“Hay mucha humedad ahí fuera”, dijo. “Si conseguimos algunos claros, que podría permitir un poco de calentamiento para impulsar tormentas eléctricas”.

La perspectiva para el lunes es de precipitaciones menores, tal vez una décima de pulgada en general, dijo Stessman, añadiendo que el domingo parece ser el día principal para la precipitación.

Las proyecciones más recientes del servicio meteorológico muestran la lluvia más pesada de la tormenta tropical Hilary cayendo desde el Death Valley y hacia el norte al oeste de Barstow.

– Marvin Clemons, 11:43 a.m., domingo

Evita canales, el Monte Charleston y Red Rock

No vayas a Red Rock, Mount Charleston, o las Spring Mountains si no es necesario, advierten los meteorólogos. Y no pongas un pie en cualquiera de los canales de concreto alrededor del valle.

“La recreación al aire libre será muy peligroso en las Spring Mountains incluyendo Mt. Charleston y Red Rock, y es muy desaconsejable”, dijo una alerta de inundación, que se mantuvo en vigor el domingo para Las Vegas y partes del sur de Nevada hasta el lunes por la tarde.

“Absolutamente no entrar en canales de concreto en el valle de Las Vegas”, dijo el reloj. “Estos canales se convertirá en muy peligrosos y potencialmente mortales”.

– Brett Clarkson, 11:35 a.m., domingo

Ráfagas de viento de hasta 75 mph en el Monte Charleston

Una advertencia de fuertes vientos, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y está en vigor desde las 2 hasta las 5 p.m. del domingo. Mount Charleston podría ver vientos de hasta 75 mph.

Los vientos más fuertes del domingo en general se espera que sean de 25 a 35 mph, con ráfagas de hasta 60 mph, en el valle de Las Vegas y el sur de Nevada.

Ráfagas de viento de 75 mph son posibles cerca de Mount Charleston. Para ponerlo en contexto, los huracanes de categoría 1 se caracterizan por ráfagas sostenidas de al menos 74 mph. Aunque las ráfagas en este caso no se espera que sean los vientos contantes vistos en los huracanes, los vientos de 75 mph son poderosos y potencialmente peligrosos.

– Brett Clarkson, 11:30 a.m., domingo

El Condado Nye ve el impacto histórico de las inundaciones

El Condado Nye emitió una declaración de existencia de emergencia local el domingo por la mañana en un comunicado de prensa.

El condado dijo que tiene una alta confianza en que habrá impactos de inundaciones altas o históricas en el condado y en los condados Inyo y San Bernardino en California.

Se espera que Death Valley y Morongo Basin en el este del Condado San Bernardino vean la mayor parte de las grandes inundaciones, dijo el condado.

El Condado Nye advirtió que en Pahrump y Amargosa Valley se pronostican inundaciones extremas domingo por la tarde, y los residentes deben permanecer en casa y evitar viajar.

El Centro de Operaciones de Gestión de Emergencias del condado se ha activado, y las obras públicas y la Oficina del Alguacil están trabajando juntos en caso de un evento de inundación, dijo el condado.

Una alerta de inundación está en efecto para el sur del Condado Nye hasta el lunes por la noche, y en efecto en el norte del Condado Nye hasta el martes por la mañana. Sacos de arena limitados están disponibles en el Pahrump Valley Fire and Rescue en la carretera 160, dijo el condado.

También hay advertencias de fuertes vientos para el sur y noroeste del Condado Nye hasta el lunes por la noche, dijo el condado.

La Cruz Roja también ha creado una estructura temporal de 100 personas en Pahrump que la Guardia Nacional ayudará, dijo el condado.

– Taylor Lane, 10 a.m., Domingo

Condado llama a estado de emergencia

El Condado Clark declaró el estado de emergencia para asegurar que los recursos de las agencias estatales y federales puedan estar disponibles lo antes posible para los residentes del condado, dijo el condado en un comunicado. El condado añadió que no esperaba que sus operaciones o empleados que regresan al trabajo el lunes se vieran afectados por la tormenta.

El condado tiene una página en su sitio web con información relacionada con la emergencia en inglés y español. Puede entrar aquí.

– Taylor Lane, 10 a.m., Domingo

Carreteras con impactos por lluvias y baja visibilidad

Las carreteras estaban viendo el impacto de las tormentas el domingo por la mañana con la U.S. Highway 95 y la Ruta Estatal 164 viendo retrasos en Searchlight debido a las líneas eléctricas caídas. Ute Road cerca de la Interestatal 15 también fue cerrada debido a las inundaciones, pero no estaba afectando el tránsito en la interestatal el domingo por la mañana, según el Departamento de Transporte de Nevada.

La visibilidad era baja en la carretera U.S. 93 entre Kingman y la Presa Hoover, dijo el servicio meteorológico, y en la carretera de Pahrump Valley cerca de Mountain Springs, mostraron las cámaras del NDOT el domingo por la mañana.

Aunque se esperaban fuertes lluvias en Las Vegas el domingo, el servicio meteorológico dijo que las zonas con mayor riesgo de inundaciones peligrosas en Nevada eran el oeste del Condado Clark cerca de las Spring Mountains, el Condado Nye y el sur del Condado Esmeralda. Las ciudades del sureste de California Victorville, Barstow y San Bernardino también estaban en un alto riesgo de fuertes lluvias que conducen a inundaciones repentinas.

Se esperaba que las temperaturas en Las Vegas se mantuvieran por debajo de los 90 °F el domingo, con una máxima de 83°. Las temperaturas se situaron en los 60° en la mañana del domingo en Harry Reid International, dijo el servicio meteorológico.

El servicio meteorológico alentó a la gente durante Hilary no conducir por carreteras inundadas.

– Taylor Lane, 8:30 a.m., domingo

Degradado a Cat 1

El huracán Hilary está aquí, y la humedad, el viento y las inundaciones repentinas del fenómeno meteorológico se espera en todo el valle durante todo el día del domingo al lunes por la noche.

Hilary fue degradado a una tormenta de categoría uno la madrugada del domingo, pero los impactos de las fuertes lluvias siguen siendo una preocupación para el sur de Nevada con una alerta de inundaciones repentinas todavía en efecto hasta el lunes junto con una advertencia de fuertes vientos domingo por la tarde y durante la noche, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Los vientos de 40 a 60 mph o más son posibles.

La lluvia de la madrugada empapa Spring Mountains

Menos de media pulgada de lluvia se informó en las primeras horas del día el domingo en la mayoría de las zonas en el valle de Las Vegas, con la excepción de Monte Charleston y Lee Canyon áreas donde muchos pluviómetros del Distrito Regional de Control de Inundaciones del Condado Clark registraron más de media pulgada.

Un pluviómetro en Spring Mountains ya había registrado más de una pulgada de lluvia para el día del domingo a las 8 a.m.

– Taylor Lane, 8:00 a.m. , Domingo

Agentes: Quédate en casa, mantente a salvo

Tiene el potencial de ser una tormenta como ninguna vista o sentida antes en el valle de Las Vegas.

Después de una lluvia ligera pero constante en toda la región durante gran parte del sábado, se espera que las condiciones se intensifiquen el domingo.

Algunos la llaman una tormenta que se ve una vez cada 100 años. Lo mejor es aguantar en casa.

“El mensaje de seguridad más importante que podemos decirle al público en este momento mientras nos preparamos para los impactos del huracán Hilary es quedarse en casa si puede durante este evento, y no conducir, caminar o montar a través de áreas inundadas o canales de control de inundaciones”, dijo el jefe de bomberos del Condado Clark, John Steinbeck.

– Marvin Clemons, 12:10 a.m., domingo

Fuertes cancelaciones de vuelos

Más de 130 vuelos en el Aeropuerto Internacional Harry Reid el domingo han sido cancelados, con Southwest Airlines rascando más de 680 de su total de vuelos nacionales, como fuertes tormentas de lluvia del huracán Hilary se pronostica ese día para el valle de Las Vegas.

El sitio web de vuelos de aerolíneas FlightAware informó el sábado por la tarde de que Reid había cancelado 134, o el 20 por ciento, de sus vuelos de llegada para el domingo, mientras que otros 131 vuelos, o el 19 por ciento, que salían de Harry Reid también habían sido cancelados.

Southwest había cancelado 681 vuelos, el 16 por ciento del total de despegues programados por la aerolínea para ese día.

El Aeropuerto Internacional de San Diego ha aplazado 103, o el 34 por ciento de sus vuelos de llegada, mientras que el Phoenix Sky Harbor International ha cancelado 57, o el 10 por ciento, y el aeropuerto de Hollywood Burbank ha cancelado 43, o el 37 por ciento, según FlightAware.

-Jeff Burbank, 7:20 p.m., sábado

El radar vuelve a operar

El Servicio Meteorológico Nacional ha reparado al menos temporalmente su radar de seguimiento para el área de Las Vegas que se apagó el viernes por la noche.

“Parece que se ha arreglado por ahora”, dijo el meteorólogo Morgan Stessman. “Fue un problema con un cable de alta tensión y se ha pedido uno”.

Hasta que se reciba la pieza y se coloque en el sitio del radar a unas 15 millas al sur de Boulder City, cerca de Nelson Peak, el radar podría apagarse de nuevo, dijo Stessman.

Un meteorólogo dijo a última hora de la noche del viernes que el radar parecía haber sido alcanzado por un rayo. El radar del servicio meteorológico también se apagó en mayo.

“Por ahora ha vuelto a funcionar y cruzamos los dedos”, dijo, señalando que un equipo estuvo en el sitio entre 6 y 7 horas el sábado y consiguió que el radar volviera a funcionar poco después de las 4 p.m.

—Marvin Clemons, 5:30 p.m., sábado