“Sentido de urgencia”: Comenzará campaña de lucha contra el desperdicio de agua en Henderson

Peatones esperan para cruzar Green Valley Parkway mientras los aspersores riegan el césped en marzo de 2019 en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Aspersores de césped están encendidos para regar el césped en Green Valley Parkway el martes 5 de marzo de 2019, en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La reducción del Lago Mead es uno de los principales factores que impulsan un nuevo esfuerzo de tres jurisdicciones para combatir el malgasto de agua en el valle de Las Vegas, empezando por Henderson.

Henderson, el Distrito de Agua del valle de Las Vegas (LVVWD) y North Las Vegas anunciaron el miércoles que unirán sus fuerzas para realizar patrullas conjuntas de control de desperdicio de agua.

Es la primera vez que las tres agencias se unen para hacer cumplir las ordenanzas sobre el desperdicio de agua en el sur de Nevada, según un comunicado de prensa de Henderson.

“El declive del lago es lo primero y lo principal en esto. Hay un sentido de urgencia ahora más que nunca”, dijo Juliana Castiblanco, analista de negocios de Henderson. “Hicimos una prueba piloto para este evento hace un año y los resultados (en avisos a los usuarios del agua) fueron más del doble que en un evento anterior”.

El domingo, LVVWD y North Las Vegas ayudará a los asistentes sobre concienciación acerca de la conservación de Henderson llevando a cabo patrullas vigilantes del desperdicio de agua en áreas comerciales y residenciales dentro de Henderson que han sido documentadas previamente por un alto desperdicio de agua, según el comunicado de prensa.

Alrededor de 10 personas revisarán las propiedades en Henderson por posibles violaciones de agua, dijo Castiblanco.

A cambio, Henderson ayudará a LVVWD y North Las Vegas en las patrullas de agua en sus jurisdicciones a finales de este verano.

Todos los eventos serán esfuerzos de un día apoyados por las patrullas diarias del desperdicio de agua que se llevan a cabo los siete días de la semana, dijo Castiblanco.

“Combinando nuestros esfuerzos de conservación del agua con el objetivo de evitar el derroche de agua, podemos patrullar zonas más amplias dentro del valle para identificar y notificar a los hogares y las empresas su riego prohibido o excesivo”, dijo Tina Chen, supervisora de conservación y servicio al cliente de Henderson.

Los clientes de Henderson que infrinjan las restricciones de riego estacional o que sean encontrados permitiendo que el agua se rocíe o fluya fuera de la propiedad pueden estar sujetos a multas administrativas por desperdicio de agua de Henderson. Las multas oscilan entre 40 y 2,560 dólares.

Las advertencias suelen ser el primer paso en el proceso antes de las posibles multas, dijo Castiblanco.

Algunos ejemplos comunes de desperdicio del agua son:

—Regar, incluido el riego por goteo, en cualquier día que no sea el asignado a la propiedad.

—Sistemas de riego que permiten que el agua se rocíe o fluya fuera de la propiedad.

—Vaciar una piscina o un spa en la calle en lugar de hacerlo en un puerto de alcantarillado sanitario designado donde se recicla el agua.

—Permitir la pérdida, el escape o el uso excesivo de agua a través de una grieta, una fuga u otra avería.

El programa de riego obligatorio de verano limita el riego a no más de seis días a la semana y nunca entre las 11 a.m. y las 7 p.m estará vigente hasta el 31 de agosto. No se permite regar los domingos.

Los residentes y las empresas de Henderson pueden obtener más información sobre el desperdicio de agua, la conservación del agua y los días de riego asignados en cityofhenderson.com.

El nivel de agua en el lago Mead estaba en 1,046,51 pies a las 3 p.m. del miércoles, un descenso de casi 6.5 pies en el último mes.