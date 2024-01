¿Seguirán aumentando este año las tarifas del seguro de automóvil en Nevada?

(AP Photo/Richard Vogel, Archivo)

Si eres un conductor en Las Vegas, es probable que hayas notado un aumento en tu factura de seguro de automóvil, una tendencia que es poco probable que cambie en 2024, dicen los expertos.

En los años transcurridos desde la pandemia del COVID-19, al aumento de la inflación y la vuelta de más gente a las carreteras, el costo de los seguros se disparó, especialmente en Nevada.

El Estado de Plata tiene las segundas primas de seguro de auto más altas de Estados Unidos, solo por detrás de Nueva York, con un promedio de costo anual del seguro de auto a todo riesgo de 2,975 dólares, según un reporte de Insurify. Un reporte 2023 de Insuriy también encontró que las tarifas de seguro de auto en Nevada aumentaron en un 36 por ciento durante la primera mitad del año pasado.

“Las tarifas de seguros de automóviles, las tendencias no son demasiado buenas”, dijo Michael DeLong, un asociado de investigación y activista de Consumer Federation of America. “Hemos visto que las primas están aumentando no solo en Nevada, sino en todo el país”.

Insurify también proyecta que las tarifas de seguros de automóviles en todo Estados Unidos podrían aumentar en un siete por ciento en 2024.

Recientemente, los proveedores de seguros han solicitado a la División de Seguros de Nevada aumentos de tarifas que suelen oscilar entre el 5 y el 25 por ciento, dijo Gennady Stolyarov, actuario principal de seguros de propiedad y accidentes de la división. También dijo que después de una aseguradora hace una solicitud de cambio de tarifa de la División de Seguros determina si es prudente y puede reducir la tasa aprobada si no es prudente.

Stolyarov estimó que las recientes aprobaciones de tarifas para seguros de automóviles por parte de la División de Seguros oscilan entre el 5 y el 15 por ciento. También señaló que el índice de solicitudes de aumento de las compañías de seguros ha aumentado en los últimos cinco años, cuando las compañías de seguros solían presentar un aumento de tarifas cada dos o tres años. Ahora las compañías presentan hasta dos o tres solicitudes de aumento de tarifas en un solo año.

La División de Seguros celebró un seminario web en noviembre para examinar algunas causas del aumento de las tarifas de seguros de automóviles, que incluyen:

– Un aumento de la mala conducción y de accidentes

– Aumento de los costos de los vehículos, las reparaciones y los acuerdos de litigios relacionados con los accidentes

– Aumento del número de conductores en la carretera desde antes de la pandemia.

– Aumento general de los beneficios de las compañías de seguros

El estado actual del seguro de automóvil es un “mercado duro” en el que las compañías de seguros obtienen menos beneficios y hay menos proveedores que antes, según Scott Menath, presidente de la asociación comercial de agentes de seguros independientes de Nevada.

“Durante los últimos 10-15 años, hemos estado en un mercado blando”, dijo. “En el último par de años, hemos entrado en un mercado duro… el cambio definitivamente no ha ocurrido de la noche a la mañana, pero ha sido probablemente, yo diría que en los últimos tres años”.

Menath espera que los aumentos en las tarifas de seguros de automóviles podrían normalizarse a finales de 2024, por lo que el nivel actual de aumento de las tarifas debería mantenerse, pero el número de solicitudes de aumento de las tarifas se desacelerará acercándose al 2025.

“Llevamos mucho tiempo necesitando una corrección en el mercado y ya casi la tenemos”, dijo. “Les digo a algunos de mis empleados y a algunos de mis transportistas que el lema para mí este año es ‘Mantente vivo hasta 2025’”.

Tanto Menath como DeLong tienen algunas recomendaciones para quienes quieran ahorrar en el seguro de automóvil:

– Comprueba si una póliza contiene algunas ventajas adicionales que no son vitales para considerarse asegurado, como un seguro para cristales.

– Compara presupuestos de varios proveedores de seguros.

– Pregunta si hay descuentos en las pólizas, que pueden incluir descuentos para estudiantes y militares o si los vehículos tienen instalados dispositivos antirrobo.

– Presenta quejas ante la División de Seguros si las interacciones con un proveedor de seguros le parecen injustas o ilegales.