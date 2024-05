MGM supera su meta de donación de alimentos, superando los 5 millones de comidas

Partes de la U.S. 95 se reducirán a 1 carril a partir de esta semana

MGM Resorts International superó su meta de donar 5 millones de comidas a las comunidades en las que opera resorts antes de 2025, según anunció la empresa el lunes.

El programa Feeding Forward de la empresa ha tenido éxito tanto en la donación de alimentos que normalmente se desperdiciarían como en la recaudación de unos 375 mil dólares en subvenciones para organizaciones que luchan contra la inseguridad alimentaria en el sur de Nevada y en otros lugares. Solo en 2023 se donaron aproximadamente 1.2 millones de comidas, según la empresa.

La organización sin ánimo de lucro Feeding America estimó en un sondeo realizado en 2023 que uno de cada ocho habitantes del sur de Nevada lucha contra la inseguridad alimentaria.

Jyoti Chopra, directora de personas, inclusión y sostenibilidad de la empresa, dijo en un comunicado que este programa es una faceta del objetivo de MGM Resorts de ser socialmente responsable.

“Este increíble logro es el resultado de la innovación, el impulso creativo y el duro trabajo de nuestra gente, todo lo cual nos permite recuperar alimentos de todo tipo a una escala significativa y ayudar a nuestros vecinos que luchan contra la inseguridad alimentaria”, dijo Chopra.

Aumenta la inseguridad alimentaria en Las Vegas

Los alimentos no usados de los resorts que gestiona la empresa, como Bellagio, MGM Grand y Luxor, se destinaron a Three Square Food Bank, que distribuye alimentos a personas que los necesitan y a otras organizaciones de ayuda alimentaria. Gracias a MGM Resorts, la Ronald McDonald House Charities de Las Vegas pudo repartir unas 5 mil 200 comidas a niños a través de su programa Taste of Home Dinner, dijo un ejecutivo en un comunicado.

Beth Martino, presidenta y directora ejecutiva de Three Square Food Bank, afirmó en un comunicado que la ayuda de MGM Resorts era muy necesaria. La inseguridad alimentaria no hace más que aumentar en el valle de Las Vegas, dijo, lo que hace que esfuerzos como este sean más importantes.

“Los importantes esfuerzos de MGM Resorts International en la lucha contra el desperdicio de alimentos han dado lugar a cientos de miles de libras de alimentos donados anualmente, proporcionando un apoyo inestimable en nuestra misión de lograr una comunidad libre de hambre”, dijo Martino.