Partes de la U.S. 95 se reducirán a 1 carril a partir de esta semana

Los conductores pueden esperar retrasos a partir de esta semana cuando se pongan en marcha las obras en un tramo de la U.S. Highway 95.

Las obras mararónicas previstas este fin de semana en una parte de la U.S. 95 entre Sunset Road en Henderson y Wyoming Avenue cerca del este de Las Vegas son las primeras de los dos grandes proyectos de obras viales pronto en marcha. El segundo proyecto, que implica obras en la Interstate 15, comienza la próxima semana.

A partir de las 9 p.m. del viernes y hasta las 5 a.m. del lunes, la U.S. 95 en dirección norte entre Sunset y el paso elevado de Galleria Drive se reducirá a un carril. El tramo de la U.S. 95 en dirección sur entre Flamingo Road y Tropicana Avenue también se reducirá a un carril durante el periodo de cierre. La rampa de acceso de Sunset hacia la U.S. 95 en dirección norte será cerrada durante las obras del fin de semana.

El cierre de fin de semana está previsto para llevar a cabo “una intensa cantidad de trabajo en un corto periodo”, dijo el portavoz del NDOT Justin Hopkins en un comunicado. Las obras se centrarán principalmente en reparaciones críticas del pavimento entre las calles Sunset y Flamingo.

“Los conductores deben esperar retrasos significativos a lo largo del corredor, especialmente durante las horas pico el sábado 1 de junio y el domingo 2 de junio”, dijo Hopkins. “Si es posible, se anima a los automovilistas a utilizar rutas alternativas”.

El proyecto de la U.S. 95 de Sunset a Wyoming comenzó en marzo de 2023 y está programado para completarse sustancialmente en agosto.

El proyecto de 46.8 millones de dólares incluye el reemplazo de la losa de concreto y las mejoras de la barrera de carril de la mediana, junto con mejoras de aguas pluviales, letreros de tráfico, iluminación y mejoras de señalización.

Obras en la I-15

La próxima semana de obras en la I-15 en el norte de Las Vegas dará lugar a que partes de la interestatal se reduzcan a un carril durante la noche entre 215 Beltway y Craig Road.

A partir del lunes y hasta el 21 de junio, los carriles hacia el norte y hacia el sur de la I-15 se reducirán a un carril en diferentes secciones entre las 7 p.m. y las 6 a.m. de lunes a jueves, anunció el NDOT el martes.

Los cierres nocturnos son necesarios para la reparación de puentes y pavimentación a lo largo del tramo de la I-15.

Está previsto que el proyecto finalice en julio e incluye reparar concreto dañado, el fresado de la vía y la adición de una superficie de grado abierto en las rampas en la I-15, de acuerdo con el NDOT. El proyecto también incluye la reconstrucción de secciones de Lamb Boulevard en la zona.